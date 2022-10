Triky se slevami musí skončit. Pravidla zpřísní

Sleva 40 procent? No nekupte to! Co na tom, že výsledná cena je stejná nebo dokonce i vyšší, než za jakou stejný obchod nabízel stejné zboží ještě před pár dny. A za údajně „původní“ cenu ho nikdy neprodával ani on, ani konkurenti.

Proti podobným trikům teď lidé dostanou silnější zbraň. Novela zákona o ochraně spotřebitele, kterou v pátek schválili poslanci, zavede jednotné pravidlo: Jako původní (přeškrtnutou) cenu musí obchodník uvést nejnižší z cen, za kterou stejný výrobek prodával v posledních aspoň třiceti dnech před zlevněním.

Případně musí napsat nejnižší cenu od začátku prodeje, když výrobek zatím nabízí méně než 30 dnů. Povinnost nebude platit pro výrobky, které podléhají rychlé zkáze, nebo pro výrobky s krátkou dobou spotřeby – typicky čerstvé potraviny.

Pokud obchodník slevu postupně zvyšuje (bez přerušení), bude muset uvést nejnižší cenu, za kterou ho prodával v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy.

Skončit by tak mělo nejenom účelové zvýšení ceny na krátký čas před „akcí“, ale také dosavadní nejasnosti o tom, z jaké hodnoty je sleva vypočítána.

Novela teď míří k senátorům a začne být účinná přibližně na přelomu roku (30 dnů po zveřejnění ve Sbírce zákonů). Jednotná pravidla vycházejí ze směrnice Evropské unie. Členské státy měly změnit své zákony tak, aby začala platit nejpozději od 28. května 2022. Česko to – jako v mnoha dalších případech – nestihlo, přestože na přípravu mělo víc než dva roky.

Zkuste vrátit zboží nebo zvýšit slevu

Podobně jako u jiných nekalých obchodních praktik má spotřebitel hned několik možností, jak se bránit, když na falešnou slevu skočí:

V zákoně o ochraně spotřebitele nově přibyla možnost odstoupit od (kupní) smlouvy do 90 dnů. To znamená, že výrobek může vrátit a dostat zpátky zaplacenou cenu bez jakékoliv sankce. Zákon stanoví výjimku: od smlouvy by nemohl odstoupit, pokud prodávající prokáže, že je to vzhledem k závažnosti nekalé praktiky nepřiměřené.

Co bude tato výjimka znamenat, ukáže teprve praxe a případná rozhodnutí soudů. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které ji prosadilo, v komentáři k návrhu zmiňuje například zboží podléhající rychlé zkáze nebo zboží, které z hygienických důvodů nelze vrátit poté, co bylo vyňato z obalu. Současně ale nechává prostor k úvaze, jaké výjimky ještě spadnou mezi „nekalé obchodní praktiky velice nízké závažnosti“, u nichž by vrácení kupní ceny nebylo úměrné situaci.

Druhou možností je požadovat přiměřené snížení ceny. V praxi půjde hlavně o takovou, která by skutečně odpovídala inzerované slevě – tedy počítané podle pravidla v zákoně (z nejnižší ceny za 30 dnů).

Lže, jako když píše? Zdroj: Shutterstock Pravidla pro uživatelské recenze i hodnocení zboží a služeb na internetu se zpřísní. Různá tržiště, srovnávače nebo třeba portály nabízející ubytování či recenze různých podniků budou muset vysvětlit, jak ověřují, že je píší skuteční zákazníci. Konec falešných hodnocení. E-shopy musí ukázat, proč jim věřit

V úvahu přicházejí také obecné možnosti podle občanského zákoníku: požadovat „přiměřené zadostiučiněn“í a náhradu škody (a také vydání bezdůvodného obohacení, což se ovšem rovná už zmíněnému vrácení kupní ceny). Odvážný zákazník tak může požadovat například i to, aby mu obchodník nahradil veškeré výdaje, které by spotřebitel jinak neměl (například čas strávený nákupem a jeho „reklamací“ včetně dopravy).

Svá práva mají také případní konkurenti – tedy obchodníci, které porušování pravidel ohrožuje. Po tom, kdo používá nekalou praktiku, mohou požadovat, aby se takového jednání zdržel nebo „odstranil závadný stav“.

Důkazy místo slibů

Díky rozvoji internetu mají lidé mnohem víc možností, jak na triky se slevami vůbec nenaletět. Přinejmenším v e-shopech mohou snadno porovnat ceny díky službám jako Heureka, nebo využít nástroje Hlídač shopů pro zobrazení skutečné ceny v předchozích týdnech ve stejném obchodě.

Přesto: U kamenných obchodů není porovnání tak snadné jako u e-shopů, část zranitelných spotřebitelů navíc nemá přístup k internetu nebo ho nedokáže využívat naplno. Vidí jen slevu v letáku, reklamě nebo přímo v prodejně. A zlevnění o 40 procent v jednom obchodě každopádně vypadá líp než pět procent u konkurence, i když výsledná cena u konkurence může být nižší. Ne každý spotřebitel to včas zjistí – a třeba si mezitím vybere i další zboží, takže se mu už nechce odcházet ke konkurenci.

Na webu Peníze.cz jsme v předchozích letech přinesli konkrétní příklady, jak někteří obchodníci – typicky Mountfield – těsně před akcemi jako Black Friday nebo novoročními výprodeji na velmi krátkou dobu zvýší „původní“ cenu zboží, aby pak sleva vypadala výraznější.

Řada dalších prodejců se sice bez takového skoku obešla, přesto i oni lákali na slevu vyšší, než ve skutečnosti je: akční cenu totiž porovnávali s „doporučenou maloobchodní cenou od výrobce či distributora při uvedení produktu na trhu“, případně s cenou, za kterou sami kdysi začali zboží prodávat. Zvlášť u elektroniky tak jde o částky, za kterou se buď nikdy, nebo už hodně dlouho neprodávalo.

Nejpřesnější důkazy o čarování se slevami přinášejí každoroční analýzy společnosti Apify. Původně se v roce 2017 zaměřila na trojici největších e-shopů, postupně jejich počet rozšířila a nabídla lidem bezplatný nástroj Hlídač shopů.

Hlídač e-shopů Díky Hlídači shopů si můžete ověřit, jaká je skutečná sleva a jestli ji obchodníci uměle nezvyšují. Co zjistil během posledního Black Friday? Pravda o slevách. Našli jsme nové triky, ale i férově počítající e-shopy

Situace u velkých internetových prodejců se v posledních letech zlepšila jak díky tomuto tlaku, tak i díky blížící se unijní regulaci. Průkopníky v uvádění transparentních reálných slev (počítaných z cen produktů před slevovou akcí a řádně popsanou metodikou) jsou Alza.cz a CZC.cz, konstatovala loňská analýza.

Pomůže to?

Teprve praxe ukáže, jak dobře bude nové pravidlo pro počítání slev fungovat. Už teď je například jasné, že definice původní ceny se povinně použije jenom u inzerování slevy konkrétního výrobku. Netýká se tedy obecnějších sdělení jako „nejnižší ceny“, „zvláštní nabídka“, „obří slevy každý den“ nebo „u nás nakoupíte nejlépe“. Nevztahuje se ani na akce typu „tři za cenu dvou“ nebo na individuální či specifické výhody pro zákazníka (typicky věrnostní programy).

Nekalé obchodní praktiky – mezi nimi i tu klamavou – zakazoval zákon o ochraně spotřebitele i dosud, tedy před poslanci čerstvě schválenou novelou. A jejich definice seděla také na lákání na vyšší než skutečné slevy.

Za klamavou praktiku se totiž už dříve považovala i ta, která sice obsahuje pravdivou informaci, ale může přimět spotřebitele k nákupu, který by jinak neučinil, protože jej „uvádí nebo je schopna uvést v omyl ohledně ceny nebo způsobu výpočtu ceny anebo existence konkrétní cenové výhody“.

Jenže v praxi byla problém právě nejasná definice přeškrtnuté ceny, z níž se údajná sleva počítá. Její „původní“ úrovní mohla být i ta, na kterou ji obchodník zvedl jenom na krátký čas a zřejmě účelově. Nikdo mu totiž nemohl bránit ve volné tvorbě cen a jejich pružných změnách. Nebo počítal slevu z „běžné“ či „doporučené“ ceny. Jenže: Jde o tu, která byla běžná v delším časovém období u stejného prodejce? Nebo tu, za kterou zboží běžně prodávají nejbližší konkurenti? Nebo má jít o průměr za celý trh? A pokud je zboží ve slevě u většiny konkurentů prakticky po celý rok, nestalo už se to jeho „běžnou“ cenou?

I proto Česká obchodní inspekce v uplynulých letech pokutovala hlavně špatné účtování slev (tedy když po vás u pokladny chtějí vyšší než avizovanou cenu) nebo jejich nedostatečné označení (prodejce musí jednoznačně uvést konečnou cenu, nesmí jít o početní příklad uvedený jenom v procentech). Mnohem snadněji se to počítá a dokazuje.

ČOI má hlídat klamavé praktiky všude tam, kde zákon pro některý specifický obor neurčil jiného kontrolora – například pro operátory je to Český telekomunikační úřad, pro finanční trh Česká národní banka, pro dodavatele elektřiny a plynu Energetický regulační úřad. Pokud si však stěžujete na reklamu, tak na tu dohlíží buď Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (kampaně v rádiu a televizi), nebo krajské živnostenské úřady (letáky, billboardy a další formy reklamy). Pro laika je obtížné odlišit, jestli lákání na falešnou slevu v prodejně je jenom reklamou, nebo i nekalou obchodní praktikou.

