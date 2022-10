Lednice, pračka a další žrouti energie. Jak chytře vybrat a provozovat spotřebič

Spotřebiče jsou díky vyspělým technologiím pořád úspornější, což dávají najevo prostřednictvím energetických štítků. Ještě nedávno bývaly například lednice označované znaménky A+++, což znamenalo, že mají nejmenší možnou spotřebu. Protože další „plusko“ by se na ně ale už nevešlo a technologie se pořád zlepšují, v březnu 2021 se hodnotící škála změnila na písmena A až G.

Nejúspornější spotřebiče tak pořídíte v kategorii A, největší „žrouti“ si vysloužili písmeno G. „Pokud lidé před lety kupovali lednici s označením A+++, dnes by na štítku měla kategorii B,“ upozorňuje Zdeněk Remr, odborník ČEZ Prodej. Změna ve štítkování se dotkla i myček nádobí, praček, praček se sušičkou, mrazniček, vinoték, ale třeba taky elektronických displejů, jako jsou televizory nebo monitory.

Jak spotřebiče vybrat

Energetický štítek spotřebičů je bezesporu jedním z důležitých kritérií při výběru nového domácího pomocníka. Podle Michala Staši ze společnosti SEVEn Energy by měl ale výběr začínat u velikosti a potřebnosti zařízení. Tak například dvoučlenná domácnost využije menší lednici než domácnost čtyřčlenná. To samé se týká pračky i myčky. „Zbytečně větší spotřebiče trvale zvyšují spotřebu elektřiny bez ohledu na svoji účinnost,“ podotýká Michal Staša.

Lednička

U lednice proto začněte výběrem velikosti. Pokud žijete sami nebo v páru, bude vám stačit chladnička s menším objemem, třeba kolem 149 litrů. Pro čtyřčlennou rodinu zvyklou na pravidelné čtrnáctidenní nákupy přijde vhod větší chladnička, třeba s objemem 276 litrů a vyšším a s dostatečně velkým mrazákem.

Nejúspornější lednice jsou nyní označené písmenem A, ale na trhu je jich zatím minimum. Neuděláte proto chybu, pokud koupíte spotřebič v kategorii B nebo C. S ohledem na „přeštítkování“ totiž mohly spotřebiče spadnout i o několik tříd níž.

Pokud doma máte dvacet let starou lednici, její výměna je na místě. Modely vyrobené kolem roku 2000 spotřebují až o 70 procent víc energie než současné spotřebiče. V domácnosti jsou pak neúsporné lednice co do spotřeby energie na třetím místě – hned po vytápění a ohřevu vody.

Pračka

U pračky sledujte nejen spotřebu elektřiny, ale taky vody. Vybírejte ji s ohledem na nároky své rodiny. Opět platí, že čtyřčlenná rodina bude mít na objem spotřebiče jiné nároky než singles anebo páry. Stejně jako v případě lednic, jsou i nejúspornější pračky zařazené v kategorii A, ale úsporné spotřebiče pořídíte i v kategorii B a C. Pro jistotu zkontrolujte konkrétní údaje o spotřebě, které jsou uvedené na energetickém štítku.

Posun ve spotřebě nejlépe ilustrují konkrétní čísla. Například několik let stará pračka v kategorii A+ spotřebuje na jeden cyklus praní kolem 1,2 kWh. To je asi šest korun. Nová úsporná pračka si vezme jen 0,5 kWh na jedno praní, což odpovídá dvěma korunám a padesáti haléřům. Částky si pak můžete vynásobit počtem praní (za měsíc nebo rok) a hned uvidíte, kolik vám nový spotřebič ušetří.

Myčka

Taky u myček změna ve štítkování přeházela pojmy, lépe řečeno písmena. Zatímco dříve bylo dobré pořídit si spotřebič v kategorii A+, dnes neuděláte chybu, pokud pořídíte myčku v energetické třídě C, která spotřebuje méně elektřiny i teplé vody než její předchůdkyně.

Za provoz nové myčky zařazené ve třídě C zaplatíte ročně kolem 1200 korun, u starších modelů to může být i dvojnásobek. Samozřejmě, záleží i na tom, jak často spotřebič zapínáte. Spíš se vyplatí zvolit myčky na dvanáct nebo čtrnáct sad nádobí a vždycky je zcela zaplnit. Spotřeba elektřiny je u nich téměř totožná, vezmou si o dva litry víc vody, ale na jeden cyklus zas umyjete víc nádobí.

Počítač

Během covidové doby, kdy se učilo a pracovalo převážně z domova, přibyly v řadě domácností i počítače. Ty asi hned měnit nebudete, ale u starších strojů to za zvážení stojí. „Přechodem z desktop počítače na notebook ušetříte přibližně dva až pět tisíc korun ročně,“ uvádí Jan Béreš, energetický analytik portálu Ušetřeno.cz.

I u nové výpočetní techniky (a samozřejmě nejen u ní) pak můžete spotřebu energie snížit tím, že zařízení úplně vypnete a nenecháte ho běžet v takzvaném pohotovostním (stand-by) režimu. Spotřebič si v tomto režimu bere kolem dvou až čtyř wattů, které platíte jen tak, bez užitku. Náklady za stand-by režim se v běžné domácnosti mohou pohybovat kolem čtyř až pěti stovek ročně. Stačí přitom jednoduché opatření – spotřebič zcela vypnout. Dochází tak k roční úspoře 0,10 MWh.

Maximalizujte úspory správným zacházením

Koupit si úsporný spotřebič není všespásné. Odborníci podtrhují, že stejně důležité je správně s ním zacházet. Řadu tipů lze najít například na portálu Šetřím.cz – u každého je navíc spočítáno, kolik se na spotřebě dá ušetřit.

Například ledničku nestavte ke zdroji tepla – k radiátorům, kamnům, sporáku. A neměla by stát ani na přímém slunci. To všechno ji nutí víc chladit. Každý stupeň navíc v prostředí okolo lednice zvyšuje její spotřebu zhruba o čtyři procenta. Při rozdílu pěti stupňů je to úspora nebo ztráta zhruba 0,4 MWh ročně. „Spotřebu elektřiny, a to až o 75 procent, zvyšuje i námraza silnější než tři milimetry. Proto ledničku pravidelně odmrazujte,“ dodává Zdeněk Remr.

Samozřejmostí by mělo být zapínání pračky, myčky a sušičky až po úplném naplnění spotřebiče, ideálně na ekologický cyklus. U pračky můžete využít i praní na nižší teplotu. Pokud doma využíváte dvoutarif (noční proud), spusťte – samozřejmě s ohledem na případné sousedy – praní nebo mytí v době, kdy vám jde levnější elektřina.

Ušetřit můžete i chytrým provozem sporáku. Nezáleží přitom, jestli doma máte moderní indukci nebo plynovou klasiku. „Při vaření hraje roli vhodná velikost plotny. Rozdíl ve spotřebě mezi velkou a malou plotýnkou může být až 1800 wattů. Při hodinovém vaření pětkrát týdně na malé místo velké plotně ušetříte kolem 0,45 megawatthodiny ročně. Samozřejmostí by mělo být použití pokličky,“ říká Zdeněk Remr.

Michal Staša pak upozorňuje na to, že z domácích spotřebičů má velmi vysokou spotřebu sušička. „Sušení prádla je energeticky asi pětkrát náročnější než jeho praní. V době velmi drahých energií je tedy vhodné sušit prádlo postaru a sušičku zapínat, jen pokud opravdu spěcháte,“ uzavírá.

