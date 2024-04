E-shopy, na které jsou úřady krátké. Balando a spol. dál klamou zákazníky

Na problémové obchodníky jako Balando, Joot, Bonky, Booho, Mollio nebo Rivalenti jsme v uplynulých letech upozorňovali hned několikrát. Nabízejí velký výběr zboží, které jinde jen tak neseženete, a za celkem slušnou cenu.

Vypadají jako klasický e-shop, mají kontakt na českou firmu se sídlem v Praze, zákaznickou linku 24/7, slibují odeslání ještě dnes, zboží je prý na skladě. Nechybí ani – aspoň na první pohled – pozitivní recenze ze známého programu Oceněno zákazníky nebo ocenění Shop roku. Jejich praktiky jsme podrobně popsali třeba na podzim 2022. I s obrázky.

Například u takzvané virtuální galerie Balando provedla Česká obchodní inspekce od roku 2021 více než desítku kontrol a zjistila především chybějící klíčové informace v obchodních podmínkách. Platformu také od té doby vede v seznamu rizikových e-shopů.

„Česká obchodní inspekce obdržela v souvislosti s Balando.cz od března 2023 do března 2024 čtyři desítky podání spotřebitelů. Ve většině se týkají nedodání zboží, nevrácení zaplacené částky za nedodané zboží, případně vrácení nevyhovujícího zboží a odstoupení od smlouvy,“ říká mluvčí inspekce František Kotrba.

Stížnosti na Balando – nejčastěji opět na nedodané zboží – se dál kupí také na webu vasestiznosti.cz, který provozuje spotřebitelská organizace dTest.

Přesto se za poslední roky příliš nezměnilo. Zmínění prodejci mohou na českém trhu podnikat dál. Jak je to možné? Ukážeme si to právě na přikladu webu Balando.

Není e-shop jako e-shop

Balando ve skutečnosti není klasický e-shop, byť se tak snaží působit. Není přímým prodejcem – zboží přes něj prodávají další firmy, nejčastěji z Číny.

Oficiálním provozovatelem této galerie je společnost Sunrise IT and Software Solution LLC-FZ, která sídlí v Dubaji. V Česku má své zastoupení nazvané „lokální administrátor platformy pro ČR trh“ – společnost s ručením omezeným EcomWire Factory, jednatelem je Michal Provazník.

Když si objednáte zboží, které je na Balandu uvedeno jako skladem, v překladu to znamená spíše to, že se aktuálně nachází v Asii a odtud bude do Česka teprve putovat.

Koneckonců samo Balando na svém webu při podrobnějším zkoumání uvádí, že „prodejce si vyhrazuje právo v ojedinělých případech u maximálně 0,3 % objednávek (jako je například akutní a neočekávaný problém s logistikou, svátek v Asii, ukončení provozu továrny která zboží vyráběla a dalších velmi ojedinělých situacích) prodloužit dodací lhůtu až na 180 dní“.

Přestože se zdá, že v praxi do avizovaných 0,3 procenta objednávek spadá s trochou nadsázky každý druhý zákazník, doručování zboží z asijských zemí skrze zprostředkovatele samo o sobě žádný podvod není.

Neznámá ocenění, pochybné recenze

Problémem je, že se platforma snaží využít zákazníkovi nepozornosti a prezentuje se neúplnými až klamavými informacemi.

Tohle není podvod, který by měl každý poznat hned na první pohled. Není to amatérsky působící web se špatnou češtinou, bez kontaktu na provozovatele, s podezřele nízkými cenami a podobnými varovnými znaky. Proto snadno zmate i průměrného spotřebitele.

Diskutabilní je už samotný název, který si podle stížností na dTestu někteří zákazníci pletou s e-shopem Zalando. Nevnímá to jako parazitování, nevadí mu to?

„Pozorně sledujeme kroky našich konkurentů, nicméně raději se soustředíme na vlastní strategii, abychom našim zákazníkům poskytli personalizovaný, poutavý a zábavný zážitek z nakupování,“ reaguje Aleksandra Adrian, tisková mluvčí e-shopu Zalando pro Česko a Slovensko, na dotaz, zda se společnost proti napodobování názvu hodlá bránit.

Balando se také pyšní zákaznickými recenzemi, oceněními a certifikáty pod názvy Oceněno zákazníky a Oceněný e-shop roku, které na první pohled připomínají zavedené značky používané nákupním rádcem Heureka.

Na Heurece ale Balando ve skutečnosti registrováno nikdy nebylo, tudíž od ní ani nemá k dispozici žádné recenze reálných zákazníků z programu Ověřeno zákazníky a nemůže být tedy ani zapojeno do soutěže Shop roku.

Podle mluvčí Heureky Lucie Dlouhé jde o viditelnou napodobeninu, společnost v tom spatřuje znaky nekalé soutěže. „Kopírování našeho widgetu je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a je způsobilé přivodit újmu smluvním partnerům naší společnosti, kteří jej v této podobě užívají na základě souhlasu s jejich užíváním uděleného naší společností, a také zákazníkům,“ připouští Dlouhá.

Mluvčí Heureky dodává, že soudní spory jsou u takových případů komplikované a trvají velmi dlouho. Balando se tedy nemusí obávat reálného postihu – zvlášť když Heureka ještě ani nevytáhla silnější zbraně.

„V tomto konkrétním případě už v minulosti naše zákaznická podpora e-shop oslovila k nápravě, k té však nedošlo. Proto v nejbližších dnech naše právní oddělení odešle e-shopu oficiální výzvu s žádostí o nápravu,“ říká Dlouhá.

Na falešné certifikáty a recenze upozornil web Peníze.cz už před rokem a půl. Mimochodem, obchod Joot.cz se tehdy chlubil oceněním Shop roku za rok 2021, přestože Joot funguje až od roku 2022.

Vysvětlení? Pořád stejné. České zastoupení webu Balando tvrdí, že netuší, jak se certifikáty a recenze od tuzemských zákazníků na platformě ocitly. „Jako lokální administrátor má společnost EcomWire Factory omezený přístup k určitým informacím a nemáme přímý vliv na způsob ověřování toho, zda recenze pocházejí od spotřebitelů, kteří výrobek zakoupili,“ reagoval Provazník na dotaz, kdo platformě Balando prezentované ocenění uděluje a zda může doložit pravost zákaznických recenzí.

Obchodníci ze třetích zemí

Česká obchodní inspekce upřesňuje, že kontrolu týkající se přímo problematiky recenzí na Balandu zatím neprovedla.

Této platformě (a přidruženým platformám vallerion.cz a rivio.cz) však loni na základě kontrol za jiné prohřešky (například označení materiálového složení) udělila souhrnnou pokutu ve výši 240 tisíc korun. Tu dosud nikdo neuhradil.

Na dotaz, proč může působit Balando na českém trhu i nadále, mluvčí České obchodní inspekce přímo neodpověděl. Obecně jsou však české, potažmo evropské úřady na obchodníky z takzvaných třetích zemí krátké. Inspekce tak na svém webu alespoň doporučuje nákup na platformě „důkladně uvážit“.

Silnější tlak za poslední roky nevyvinulo ani oborové sdružení tuzemských e-shopů, kterému by taková nekalá konkurence měla vadit. Asociace pro elektronickou komerci (APEK) se webem Balando dosud nezabývala. „Dosud jsme k tomu ani nezaregistrovali žádný impuls,“ říká její výkonný ředitel Jan Vetyška.

Zdůrazňuje, že je potřeba, aby české a evropské orgány dokázaly vymáhat dodržování pravidel u on-line obchodů či služeb ze třetích zemí. „A to stejně, jako u našich podnikatelů. Jinak vzniká paradoxně nefér prostředí, na kterém tratí spotřebitelé i obchodníci, kteří plní své povinnosti v souladu s platnou legislativou,“ dodává Vetyška.

Asociace pro elektronickou komerci v polovině března varovala jen před online prodejce Temu, který podle ní nabízí nezvykle levné zboží převážně z Číny a na svém webu nedodržuje řadu pravidel, které mu česká a evropská legislativa ukládají.

Lidé, čtěte

Co tedy poradit zákazníkovi, který s nákupem na Balandu narazí? Braňte se. I přesto, že právníci na rovinu upozorňují, že spotřebitel se u obchodníka mimo EU jen těžko něčeho domůže.

„Spotřebitel může uplatňovat svá práva proti české společnosti, i když ta se tváří jen jako zprostředkovatel. Je asi jasné, že do Dubaje nikdo objednávku za několik set korun řešit nepojede,“ podotýká Veronika Odrobinová, advokátka a partnerka společnosti Grant Thornton.

Galerie a tržiště prý nemají žádnou odpovědnost, obchod jen zprostředkovaly. Tak takhle tedy ne!

„Jediným společníkem a jednatelem společnosti je fyzická osoba, která, předpokládám, nebude k sehnání. Sídlo mají v Rybné v domě, kde o nich nejspíš nikdo nebude nic vědět. Ve sbírce nemají od zakladatelské listiny uloženy žádné listiny, takže předpokládám, že kdyby si s tím dal někdo práci a dal podání na rejstříkový soud, začalo by se to řešit a zřejmě by došlo ke zrušení a výmazu. To ale oklamaným spotřebitelům peníze nevrátí,“ pokračuje Odrobinová.

Organizace dTest nicméně připomíná, pokud se zprostředkovatel tváří jako prodejce a zákazník se o jeho roli dozví až po nastudování obchodních podmínek (tedy není to během nákupu zřejmé), jde o takzvané překvapivé ujednání. V takovou chvíli na zprostředkovatele padá zodpovědnost za problémový prodej.

Web, který vypadá a prezentuje se jako e-shop, má tedy vůči zákazníkovi stejné povinnosti a odpovědnost, jako e-shop. Čili pokud zákazník dlouho čeká na předem zaplacené zboží, které pořád nepřichází, může vyzvat provozovatele webu, aby mu zboží bez zbytečného odkladu dodal. A pak případně odstoupit od smlouvy a chtít peníze zpět. Stejně je to v případě, kdy chce vrátit zboží v zákonné lhůtě nebo ho reklamovat.

Pokud zprostředkovatel nereaguje, může se u své banky pokusit o takzvaný chargeback. Peníze lze v takovém případě dostat zpět pouze za podmínky, že zboží zaplatil kartou. Veškerou komunikaci s online tržištěm je dobré si pro banku archivovat.

Po platbě převodem mezi bankovními účty ale takovou pomoc od banky očekávat nelze. Tam je k transakci nutný souhlas druhé strany, který lze u nepoctivých e-shopů nebo prodejců mimo EU získat jen těžko.

Kdo si chce podobné problémy ušetřit, měl by pečlivě číst. „Vždy doporučujeme si předem zjistit co nejvíce informací o daném e-shopu a načíst si obchodní podmínky – zejména dobu dodání zboží, podmínky vrácení a reklamace zboží. Dobré je si také na Googlu ověřit recenze na daný e-shop od jiných spotřebitelů. Často tento krok může být prvním varovným signálem, zda není lepší se e-shopu obloukem vyhnout,“ radí Klára Červinková, odborná poradkyně spolku Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace.

Zdroj: Shutterstock Jak poznat rizikový e-shop? Jedná se o známý internetový obchod? Vždy je vhodné ověřit si před uskutečněním nákupu zkušenosti ostatních uživatelů. Učinit tak můžete třeba i jen prostým zadáním názvu obchodu do internetového vyhledávače. Pravděpodobně naleznete nezávislé webové služby, které umožňují uživatelům jejich nákup ohodnotit. Pokud žádné uživatelské recenze nenaleznete, případně jsou-li negativní, je třeba zpozornět. Jaká je historie obchodu na dané doméně? Specializované internetové stránky umožňují ověřit si vybrané údaje o doménovém jménu internetového obchodu. Webové stránky registrované na doméně .cz lze ověřit v databázi národního správce, ostatní například na této adrese. Berte nicméně v úvahu, že údaje o vlastníkovi domény v registru nemusí být pravdivé. Pokud zjistíte, že doména byla registrována teprve před krátkou dobou, měli byste zpozornět. Kdo je provozovatelem internetového obchodu? Na internetové stránce důvěryhodného obchodu by vždy měly být snadno dohledatelné informace o jeho provozovateli. V případě českých podnikatelů se bude jednat zejména o název společnosti nebo jméno podnikatele, IČO a adresu sídla nebo místa podnikání. Registraci českého podnikatelského subjektu si lze ověřit v obchodním rejstříku nebo živnostenském rejstříku. V případě zahraničních internetových obchodů je vhodné si údaje o registraci podnikatele ověřit v obdobě obchodního rejstříku daného státu. Ne ve všech státech jsou však tyto údaje volně k dispozici. Zkusit můžete také obchodní rejstříky členských států Evropské unie. Pamatujte, že umístění internetové stránky na doméně .cz nebo stránky v českém jazyce automaticky neznamená, že se jedná o obchod provozovaný českým subjektem. Takové internetové stránky mohou být stejně dobře provozovány odkudkoliv ze zahraničí. Zamyslete se nad tím, jak se obchodník prezentuje. Je vzhled webu, na kterém se chystáte nakoupit, profesionální? Důvěryhodný dojem rozhodně nebudí e-mailové adresy na bezplatných a anonymních serverech typu yahoo.com, hotmail.com, gmail.com, live.com, seznam.cz a podobně. Stejně tak, je-li web umístěn na bezplatném hostingovém serveru, není to znak profesionality. Jsou ceny nápadně nízké? Pokud jsou ceny v daném internetovém obchodě nápadně nižší než o konkurence, je třeba si položit otázku, proč tomu tak je. Může tomu tak být i proto, že se jedná o podvodný e-shop, který zboží nedodá, nebo je zboží padělkem. Publikuje internetový obchod řádné obchodní podmínky? Obchodní podmínky by měly být snadno dostupné. Ve vlastním zájmu se s nimi seznamte. Ověřte si, zda obchodník řádně informuje například o právu na odstoupení od smlouvy nebo o odpovědnosti za vady zboží. Požaduje internetový obchod platbu předem? Platbu předem provádějte jen tehdy, jde-li o skutečně důvěryhodného obchodníka. Jistě nedáte peníze na ulici neznámému člověku s příslibem, že Vám v budoucnu dodá věc. Na internetu tak však řada uživatelů činí. Platbu předem provádějte jen tehdy, pokud jste si jisti, že jednáte s důvěryhodným dodavatelem. Při platbě systémem Paypal či platební kartou existují nástroje, kterými se lze domoci vrácení peněz, pokud obchodník zboží nedodá. Nevyplatí se však na ně stoprocentně spoléhat. Především údaje o platební kartě je třeba chránit. Zvlášť podezřelý je požadavek na platbu systémem Western Union. U bankovních převodů nikdy nezasílejte peníze na účty soukromých osob, pokud se nejedná o účet prodávající firmy či společnosti. Zdroj: ČOI

