Nový podvod s balíky z e-shopů. Platíte, co jste neobjednali

Jejich postup je jednoduchý. Zabalí šunty bez valné hodnoty, na balíčky nadepíšou adresy, které někde pokoutně vylákali nebo nakoupili, a rozešlou na dobírku.

A čekají, kdo se chytí a zaplatí. Protože prostě nakupuje na internetu hodně a neví zrovna, který balíček je který. Nebo proto, že adresátem je jiný člen v domácnosti. Tak ať se nemusí trmácet někam na výdejní místo.

Takovému chování se dá říkat „neobjednané plnění“ a bez velkých pochyb ho lze zařadit mezi agresivní obchodní praktiky a obtěžování, za které by mohl či měl odesílatel být sankcionován.

Adresát pochopitelně nemusí takovou zásilku přebírat, natož za ni platit. A když už se to omylem stane, měl by dostat peníze zpátky. Třebas i jenom tak, že vrátí zboží bez udání důvodu. Ale ještě lépe je přihlásit se odesílateli, nahlásit omyl a chtít peníze zpátky.

Jenže odesilatele je těžké dohledat – a když už se to povede, sídlí v jiné zemi. A i když je to v Evropské unii, málokomu se bude chtít riskovat a platit poštovné, když si není tak docela jistý výsledkem.

Vy jste v právu, prachy v čudu

Paní Jana měla štěstí: balíček, který mířil na její pražskou adresu, si nevyzvedla. Uvědomila si včas, že nic neobjednávala. „Kdyby se to stalo u nás na vesnici, už bych byla o litr chudší. Tam je běžné, že když někomu z rodiny přijde balíček a není zrovna doma, někdo to prostě zaplatí a převezme. Věřím, že kdyby to poslali před Vánocemi, kdy objednávám hračky a dárky z různých e-shopů a mám menší přehled, tak je možné, že bych to převzala i já,“ říká Jana.

Podle údajů z esemesky, kterou posílal Janě kurýr společnosti WeDo, se podařilo zjistit, že odesílatelem je firma Providio, která v češtině provozuje e-shop Dokishop.cz a sídlí ve Slovinsku. Není jediná, která nevyžádané balíčky posílá, a není ani jediná ze Slovinska.

„Setkáváme se především s obchodníky z Polska a Slovinska,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelského sdružení dTest. Výjimečné nejsou ani jiné státy EU, mimo Unii pak chodí nevyžádané dobírky z Číny nebo Spojených arabských emirátů. Zato firem, které by takové balíčky posílaly přímo z Česka, je málo.

„Bohužel se setkáváme s případy, kdy spotřebitelé dobírku uhradí, neboť očekávají jiný, objednaný balík, a pak nemohou dohledat žádné informace o společnosti, která jim plnění zaslala. Vymahatelnost práva je v takových případech velmi složitá,“ říká Hekšová.

Že to může být nelehká věc, i když se odesílatele podaří dohledat, potvrzuje Ondřej Preuss, zakladatele online právní služby DostupnýAdvokát.cz. Mohli byste klidně jen poslat zásilku zpátky a s potvrzením o její odeslání kontaktovat odesilatele a chtít peníze zpátky, případně je i vymáhat – a byli byste v právu. „V případě hromadně zasílaných podvodných zásilek je ovšem bohužel malá šance, že se touto cestou peněz, či dokonce jen kontaktu na odesílatele lze úspěšně domoci,“ konstatuje advokát.

Možná platbu stačíte zastavit

Obecně Preuss radí nakupovat v e-shopech, které mají jasné obchodní podmínky, dohledatelné kontakty, pozitivní reference a třeba i známé jméno. Pak prý není potřeba obávat se zaplatit dopředu jiným způsobem než dobírkou. Není třeba se bát, že by člověk případně nedostal peníze zpátky.

Když už ale věc dojde tak daleko, že nevyžádané zboží zaplatíte, doporučuje Ondřej Preuss obrátit se na policii, případně na Českou obchodní inspekci. Českou obchodní inspekci jsme žádali o odpovědi, ale přes řadu urgencí se ani za několik týdnů nedokázala k problému vyjádřit.

„Nastalou situaci je důležité řešit bezprostředně,“ zdůrazňuje kapitánka Lucie Kostečková z policejního prezidia. „Při rychlém jednání a spolupráci s Policií ČR lze docílit i zastavení finančních prostředků, které jste za balíček platili, online platbu může zadržet banka,“ říká Kostečková. Ještě jednou zdůrazňuje, že zásadní je rychlost, s jakou člověk reaguje. „Pokud se někdo setká s protiprávním jednáním, ať se obrátí na Policii České republiky na lince 158 nebo na jakékoliv policejní služebně.“

Veselé Vánoce

„Podle naší zkušenosti v DostupnyAdvokat.cz platí, že pokud se policii sejde takových oznámení víc a je zřejmé, že jde o systematickou činnost, která způsobila významnou škodu (slovy zákona “škodu nikoli nepatrnou”), pak je zjevné, že jde o podvodné jednání, které lze kvalifikovat jako trestný čin,“ říká Preuss.

Aby bylo možné věc kvalifikovat jako trestný čin, musí být škoda přes deset tisíc korun – v případě balíčku, jaký byl adresovaný paní Janě, by tedy bylo potřeba deset paní Jan. V trestním řízení lze teoreticky získat vynaloženou částku zpět. Slovo teoreticky je však v tomhle případě zvlášť důležité. „Z praxe bohužel víme, že šance na úspěch jsou v tomto případě poměrně nízké,“ připouští advokát Preuss.

Zatím policie větší počty podání kvůli nevyžádaným zásilkám neregistruje, ale Kostečková upozorňuje, že před Vánocemi jich může přibývat: „Případy podvodného jednání v předvánočním období každoročně rostou. Pachatelé využívají předvánočního shonu a spoléhají na to, že kupující nebudou dostatečně pozorní při kontrole doručovaných balíčků.“

Podobně to vidí i v dTestu. „Obecně můžeme říci, že nárůsty evidujeme v období Vánoc, kdy spotřebitelé čekají více balíčků a jsou tak méně obezřetní při hrazení dobírek,“ říká Eduarda Hekšová z dTestu. Nápor podvodných zásilek ale podle ní může přijít prakticky kdykoli.

„Samotná neobjednaná plnění bývají celoročním problémem, avšak ve vlnách pozorujeme extrémní nárůsty,“ říká Hekšová. Výslovně upozorňuje na polskou firmu Stander Sp. z.o.o., na kterou za dva roky v dTestu nasbírali na dva tisíce podnětů a stížností – nejen v případech nechtěných dobírek.

Gabriel Pleska Redaktor a editor. Kromě webu Peníze.cz píše taky pro Finmag. A někdy i jinam. Pár fejetonů napsal třeba pro projekt Česko-slovenské slovo týdne/týždňa. Další články autora.

