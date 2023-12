Občanka v mobilu už v lednu. Ale nečekejte, že ji úřady hned uznají

Co se děje

6. 12. 2023

„Bude to jednoduché – stáhnete si aplikaci do mobilního telefonu, zaregistrujete se a používáte,“ řekl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš, když poslanci schválili novelu zákona o právu na digitální služby, který takzvané eDoklady zavádí.

Jednoduché to ale bude jen pro toho, kdo má identitu občana – datovou schránku, bankovní identitu, Moje ID nebo Mobilní klíč k e-governmentu. Ten, kdo ji nemá, a přesto by chtěl doklady do mobilu, má smůlu.

Znamená to, že občanku – což je zatím jediný doklad, který se v aplikaci objeví – si do telefonu nestáhne ta generace, pro kterou je to možná zvlášť atraktivní nebo přirozené: ti, kteří mají svůj první občanský průkaz a ještě jim nebylo osmnáct.

Rozjíždí se zvolna

Majitelé identity si tedy v lednu můžou z Google Play nebo AppStore stáhnout aplikaci eDoklady, ke které se nahraje jejich občanský průkaz.

Jenže aplikace jsou dvě. Jednu má v telefonu občan a v ní průkazy. Druhá je ověřovací. Tu musí mít ten, který má údaje z občanky ověřit. A protože zavádění technologie do úřadů bude trvat, v lednu se budete moct telefonní občankou prokázat jenom na některých z nich.

Konkrétně na těch, se kterými většina z nás nemá až tak moc co do činění. Především na ministerstvech (ale ne na zastupitelských úřadech) a pak na úřadech jako je (namátkou): Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Národní sportovní agentura… Celkem sedmnáct úřadů, se kterými řada lidí v životě nepřijde do styku.

Ty opravdové pecky přijdou až od července, kdy nejpozději bude možné nechat se ověřit přes občanku v telefonu u policie, u soudů, na finančním úřadě, na úřadech práce na správě sociálního zabezpečení, živnostenském úřadě, katastrálních úřadech, matrikách, na krajích a obcích s rozšířenou působností. Některé obce a kraje jsou ale připraveny se do projektu zapojit dřív.

Konečně do ledna 2025 budou připojeny další úřady, firmy a instituce, které jsou při různých příležitostech povinny ověřovat totožnost – okrskové volební komise, školy, zdravotní pojišťovny, banky, pojišťovny, notáři a exekutoři, zbytek obcí a obecní policie, pošta a zastupitelské úřady.

Na cestu do Evropské unie zatím pořád budete potřebovat plastovou občanku nebo cestovní pas.

Nebude vidět víc, než je potřeba

Ověřovací aplikace bude existovat ve dvou verzích. Jedna bude pro chytré telefony, druhá se bude využívat zejména na počítačích na přepážkách úřadů. Pro úřady se ostatně speciálně vyvíjí – aby nemusely pořizovat nové vybavení. Pokud se ale rozhodnou pro smartphony a mobilní aplikaci, bránit jim nikdo nebude.

Občan by neměl potřebovat nic zvláštního, jen telefon. Při ověřování mobilní appkou bude ověřování probíhat offline, ověřování na přepážce by mělo probíhat přes internet, nicméně úřadům Digitální informační agentura doporučuje, nabídnout klientům wifi. Ověřit by se tedy měl dát i ten, kdo nemá v telefonu datové připojení na web.

Když se to bude hodit a když k tomu dáte souhlas, může si úředník údaje z telefonické občanky přenést.

Výhodou občanky v telefonu – jazykem zákona „digitálního stejnopisu občanského průkazu“ – je oproti plastové verzi to, že ho jednak nedáte z ruky, jednak ukážete jenom to, co je v danou chvíli potřeba.

Pokud tedy bude potřeba ověřit věk, neuvidí ověřovatel ve svém zařízení například adresu. Nebo naopak – pokud bude ověřovat vaše bydliště, nebude už se zdržovat přemýšlením, jestli na svoje roky vypadáte staří, mladí nebo akorát.

Na matriku kdekoli. Za dlouho

Digitalizace úřadů pokročila i jinde. Poslanci schválili elektronizaci matrik a senátoři ji posunuli k podpisu prezidentovi.

Elektronizace matrik znamená propojení matričních úřadů, díky kterému půjde získat rodný list, oddací list nebo jiný matriční doklad na každé matrice v Česku, případně úplně bez cesty na matriku, jen přes internet.

Matriční záznamy se sice vedou už delší dobu nejen ve fyzických matričních knihách, ale i elektronicky, mezi jednotlivými matrikami ale není propojení a jednotný systém. Ve skutečnosti si na tuhle elektronizaci podle návrhu zákona počkáme nejspíš až do roku 2027.

Matriky zdraží Zdroj: Shutterstock S elektronizací matrik se svezla i aktualizace zákona o správních poplatcích. Dřív než digitální budoucnosti se na matrikách mnohem dřív – už od začátku roku 2024 – dočkáme změny některých poplatků. Směrem vzhůru. Zdvojnásobí se poplatek za stejnopisy, opisy, výpisy pořízené na matrice (z 15 na 30 korun za první a z 5 na 10 korun za každou další stránku).

Za stejnopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu a dokladu o registrovaném partnerství se bude platit 300 korun místo stovky. Stejně za vydání osvědčení o rodném čísle.

Poplatek za změnu dříve „hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného“ příjmení, po změně už jen „hanlivého nebo směšného“ příjmení se zdvojnásobí na 200 korun.

Změna z cizojazyčného příjmení nebo zpět na příjmení, které už člověk dřív nosil, bude za 300 korun.

Ostatní změna příjmení, „jen tak“, bude stát 3000 korun místo 1000.

Od poplatku za změnu příjmení ale bude nově osvobozena ta, když se během trvání registrovaného partnerství jeden z partnerů rozhodne přijmout příjmení toho druhého.

Uzavření manželství nebo vstup do registrovaného partnerství podraží párům, které nemají v česku trvalý pobyt z 3000 na 5000 korun.

U párů, kde má v Česku trvalý pobyt pouze jedna jejich polovina, podraží týž úkon z 2000 na 3000 korun.

Pokud se uzavírá manželství tam, kde nemá ani jeden z novomanželů trvalý pobyt, přibývá nový poplatek 1000 korun za přítomnost matrikáře.

Za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost se budou platit 3000 místo 1000 korun, nově bude totéž platit i pro registrovaná partnerství.

Nově se platí 500 korun za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku.

Gabriel Pleska Redaktor a editor. Kromě webu Peníze.cz píše taky pro Finmag. A někdy i jinam. Další články autora.

