Rodná čísla v občankách zůstanou. Nejsme připraveni, říká ministerstvo

Konec rodných čísel v občanských průkazech předepsal už zákon z roku 2010, přesto v nich zůstanou. Na neurčito. Stát si napřed musí udělat analýzu, co by jejich vyškrtnutí vlastně znamenalo.

Na začátek je potřeba předeslat: nikdy se nepočítalo s rušením rodných čísel. To, o co šlo, bylo utlumování jejich využití. Nejviditelnější pro obyčejného člověka mělo být, že se rodné číslo přestane používat v občanských průkazech. To se plánovalo dlouho; datum stanovené v zákoně se při novelizacích několikrát odkládalo – naposledy na začátek roku 2024.

A podle všeho se bude odkládat dál. Tentokrát si ale politici nestanoví žádný termín, jde prostě o odklad na neurčito. Vyplývá to z návrhu novely zákona o občanských průkazech, kterou zveřejnilo ministerstvo vnitra.

Třináct let

Na utlumování rodných čísel jako jednoznačných identifikátorů lidí při komunikaci mezi státními informačními systémy se pracuje od roku 2010, kdy se začala budovat soustava základních registrů. Vypuštěním rodných čísel z občanských průkazů mělo dojít k postupnému uplatnění principů zákona o základních registrech. Lidé se měli nadále identifikovat jinými kódy, například prostřednictvím čísel osobního dokladu, případně klientskými identifikátory.

Důvod je ochrana osobních údajů. Rodná čísla sice nejsou citlivými údaji ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – narozdíl třeba od údajů o zdravotním stavu, biometrických údajů a podobně, nesou ale o „svém člověku“ jisté informace. Je v nich především kódované jejich pohlaví a jejich věk. Navíc jsou rozšířena daleko nad rámec toho, k čemu se původně vytvářela.

V nově vydávaných občanských průkazech měl rodné číslo nahrazovat takzvaný bezvýznamový identifikátor původně už od roku 2020. Důvodem pro opakované odklady byla vždy nepřipravenost veřejného i soukromého sektoru.

Jinak to není ani letos – po třinácti letech od doby, kdy se útlum využití rodných čísel vepsal prvně do zákona.

Na začátku prázdnin rozpoutal vášnivou debatu o rodných číslech materiál od poradenské firmy Grant Thornton a advokátní kanceláře Rowan Legal. Jako zadavatelé se k němu hlásí velké finanční domy: Česká asociace pojišťoven, Česká bankovní asociace a Česká leasingová a finanční asociace – jejich databáze by případný přechod od rodných čísel k jiným identifikátorům pravděpodobně zasáhl.

Na základě velmi hrubých odhadů poukazoval materiál na údajně velmi vysoké náklady, které by omezení rodných čísel přineslo jak soukromým firmám, tak i státu.

Opravdová analýza chybí

Ministerstvo vnitra tvrdí, že díky dalšímu odsunu bude víc času na detailní analýzu dopadů. A detailní analýza je správný krok, myslí si třeba také místopředseda výboru Spolku pro ochranu osobních údajů František Nonnemann.

„Navrhované řešení, využití takzvaného bezvýznamového směrového identifikátoru (BSI), by zřejmě snižovalo úspěšnost jednoznačné identifikace lidí, pro některé situace by BSI patrně nemohl plnit roli spolehlivého jednoznačného identifikátoru. V důsledku by mohlo dojít ke ztížení pozic některých obchodních společností, které při identifikaci klientů rodné číslo využívají nebo na základě regulace využívat musí, ale zvýšilo by se i riziko zásahu do práv samotných fyzických osob,“ říká Nonnemann. Dodává, že se to týká řady oblastí – od poskytování finančních služeb přes telekomunikace, distribuci energií až po zdravotnictví, školství a další.

Důležitým tématem ke zkoumání ale podle Nonnemanna zůstává nadužívání rodného čísla. „Široce dostupné rodné číslo může představovat hrozbu například kvůli potenciálním krádežím identity či jiným podvodům. Proto jsem rád, že i důvodová zpráva k upravenému znění zákona uvádí, že po přijetí zákona by měla proběhnout detailní a důkladná analýza využívání rodného čísla a možností jeho dalšího omezování,“ říká.

Cílem takové analýzy by podle něj mělo být především zmapování všech situací a důsledků, které by vypuštění rodného čísla z občanských průkazů a případná další omezení jeho využívání mělo, a návrh náhradního řešení, které by bylo bezpečné a jednoduché pro všechny zúčastněné strany.

