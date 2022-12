Nahrávat se musí všechno. ČNB řekla, jak na „investiční“ hovory

Bankéři a finanční poradci nabízející investice musí nahrávat všechny hovory, které s klienty vedou a které by nakonec mohly vést k uskutečnění obchodu. Vyplývá to z podrobného stanoviska, které vydala Česká národní banka.

Hovory se podle regulátora musí nahrávat vždy celé a zákazníka stačí na nahrávání upozornit pouze jednou – na začátku komunikace k investičním službám. Hovory musí firmy nabízející investice archivovat alespoň po dobu pět let, v případě banky pak alespoň deset let.

„Povinné nahrávání komunikace se týká nejen všech investičních služeb, které jsou poskytovány po telefonu, ale i komunikace, která teprve směřuje k poskytnutí investiční služby. Za investiční službu přijímání a předávání pokynů se přitom považuje i nabízení možnosti sjednat obchod, předkládání návrhů smlouvy a provádění přípravných prací, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání služby,“ píše ČNB ve stanovisku.

Stanovisko ČNB se týká nejen telefonických hovorů, ale obdobně platí také pro elektronickou komunikaci. Tou se rozumí jak e-maily, SMS a aplikace jako třeba WhatsApp, ale také online schůzky (videokonference).

Jakmile má pracovník (oprávněný nabízet investiční služby) své telefonní číslo na vizitce, webu, smluvní dokumentaci a podobně, považuje se jako schválený prostředek komunikace se zákazníkem pro účely investičních služeb, takže se hovory musí nahrávat. Není přitom podstatné, zda jde o telefon služební či soukromý.

Nahrané hovory pak firma musí dostatečně kontrolovat. „Například v případě, kdy během čtvrtletí proběhne 5000 hovorů se zákazníky, budou zkontrolovány alespoň vyšší stovky z nich (v závislosti na dalších faktorech). Reprezentativní vzorek by měl být přiměřený také rizikovosti nabízených nástrojů, zkušenostem obchodníka s cennými papíry s pracovníky, kteří hovory vedou, a dalším aspektům. Orientačně lze za výchozí limit pro velikost vzorku považovat řádově vyšší stovky nahrávek či 100 % všech nahrávek v daném čtvrtletí (platí vždy nižší doporučený limit) s tím, že přiměřenost menšího vzorku by bylo nutné v každém takovém případě podrobně odůvodnit. Kontrola by měla probíhat čtvrtletně, v případě celkově nízkého počtu nahrávek v daném čtvrtletí (nižší stovky) lze přiměřeně snížit četnost kontroly až na jednou ročně,“ píše ČNB.

Centrální banka chystala stanovisko delší dobu. Zvláště zástupci poradenských firem, které mají stovky i tisíce spolupracovníků s vlastními telefony, se ho obávali a doufali, že ho ČNB nakonec vůbec nevydá nebo zmírní. Obávají se zvýšených nákladů i toho, že nahrávat a archivovat každý hovor s klienty je v praxi obtížně proveditelné.

Povinnost nahrávat prakticky všechny hovory přinesla novela zákona o podnikání na finančním trhu, kterou poslanci schválili na začátku roku 2020. Odmítli tehdy výhrady senátorů, kteří chtěli prosadit mírnější verzi. Přísný postup prosazovala hlavně Česká národní banka. Její tehdejší viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký připomněl nekalé praktiky některých firem při prodeji investic z minulosti. Bez toho, aby se hovory nahrávaly, by je pak centrální banka prý nemohla kontrolovat a trestat. Připomněl také, že všechny telefonáty už nahrávají i jiné firmy – například banky, telefonní operátoři nebo zákaznické linky obchodních řetězců.

Výhrady firem z oboru shrnul v rozhovoru pro Peníze.cz Marek Černoch, předseda České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování. Jde podle něj o nesmyslnou, nadbytečnou povinnost, která ochranu klientů stejně nezvýší. Hrozí i problémy s uchováváním hovorů a ochranou dat. Kritici plošného nahrávání navíc upozorňují, že stejně nebude možné nahrávat osobní hovory, tedy bez použití telefonu nebo elektronické komunikace. Samo ministerstvo financí navíc spočítalo, že povinnost nahrávání, uchovávání a vyhodnocování hovorů výrazně zvýší náklady firem.

