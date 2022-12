Kvíz o ceny. Ukažte, jak jste finančně gramotní!

Jeden čas se skoro všechny finanční instituce – od tradičních důstojných bankovních domů přes inovativní štiky až po pofidérní úvěrové společnosti – začaly zaklínat zvyšováním finanční gramotnosti. Prostě jste se při podnikání ve financích neobešli bez trochy těch slzí, že Češi jsou troubové, kteří si neumějí spočítat dvě a dvě. A bez odhodlání, že právě vy to napravíte.

Bylo by ale nefér házet všechny do jednoho pytle a tvářit se, že to nikdo nemyslel upřímně. Jednak myslel – a jednak na tom vlastně z dlouhodobého hlediska nezáleží. Podstatnější je, jestli je mezi námi víc těch, kteří vědí, kolik je dvě a dvě. Co třeba vy? Níž máte deset otázek. Sedm nebo osm z nich by měl mít správně každý. A u těch zbylých dvou nebo tří mít dost rozumu, aby si přiznal, že nejlepší bude se zeptat. Jak vám to půjde?

Aby spořicí účet opravdu něco vynášel, musí… na něm být aspoň milion korun, chudí nezbohatnou přeprat inflaci na něm peníze ležet aspoň rok mít nižší úrokovou sazbu, než je inflace Jakou kartou se dá vybírat z bankomatu? Debetní Kreditní Oběma Od jakého roku se v Česku platí korunou? 1892 1918 1919 1945 1993 Vklady v bance máte pro případ jejího krachu pojištěné až do výše sto tisíc eur. Za jistých okolností ale můžete od Garančního systému finančního trhu dostat víc. Kdy? Když si u banky sjednáte speciální připojištění pro případ krachu Když máte průkaz ZTP/P Třeba když jsou to peníze za prodej bytu a na účtu nebyly déle než tři měsíce Když jste klientem banky víc než deset let a jinou nemáte Kolik se smí v Česku nejvíc zaplatit v hotovosti? Kolik kdo chce a může 270 tisíc korun Milion korun Co se vám vyplatí víc? Půjčit si na rok s měsíčním (p. m.) úrokem 1 %, nebo s ročním (p. a.) úrokem 12 %? Je to stejné Víc se vyplatí 12 % p. a. Víc se vyplatí 1 % p. m. Jak to funguje s důchody, tedy se státním penzijním systémem? Pracující vydělává na svůj budoucí důchod Současný pracující vydělává na důchody současným důchodcům Důchody se platí z peněz České národní banky Investujete to akcií a chytře rozkládáte riziko, nakupujete akcie různých firem, z různých oborů i různých koutů světa. Jak se tomu říká cizím slovem? Korelace Kolerace Diverzifikace Když jsou úroky spořicích účtů nízké, bývají úroky půjček… taky nízké naopak vysoké někdy vysoké, někdy nízké – nesouvisí to Máte na sebe napsaná dvě stavební spoření. Jak můžete získat maximální státní podporu? Pošlu na ně za rok dvanáct tisíc. Je jedno, jak to rozložím Pošlu na ně za rok dvacet tisíc. Je jedno, jak to rozložím Podporu dostanu jenom na jedno. Pošlu na něj za rok dvanáct tisíc Podporu dostanu jenom na jedno. Pošlu na něj za rok dvacet tisíc

