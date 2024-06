Partners Banka má už 50 tisíc klientů. Přidává SEPA platby

Nová Partners Banka, která zahájila ostrý provoz 6. března, překročila za čtvrt roku hranici 50 tisíc klientů. Uloženo mají téměř 19 miliard korun, informovala mluvčí Tereza Píchalová.

Jde o nejúspěšnější start banky v Česku od roku 2007, kdy na trh vstoupila mBank. Partners Bance pomohla i dosavadní klientská základna skupiny Partners a také spořicí účet, který patří k nejlepším na trhu.

„Zpočátku si noví klienti sjednávali účty především prostřednictvím našich poradců. Trend se ale proměnil a dnes téměř polovina nových klientů volí sjednání nového účtu online přímo z pohodlí domova,” říká Marek Ditz, generální ředitel Partners Banky.

Většina lidí si zatím zvolila bezplatný účet Pro jednoho. Takzvané prémiové balíčky (Pro dva a Pro rodinu) využívá 15 tisíc klientů. Účet Pro dva, kde jsou plnohodnotnými majiteli oba z páru, si otevřelo 3700 dvojic. Rodinné balíčky si sjednalo téměř 3100 párů, dětských účtů je v nich skoro 1700 (nově je lze sjednávat i online).

V platbách kartou Partners Banka překonala v tomto týdnu hranici 100 tisíc transakcí a také 80 tisíc vydaných aktivních karet. „Průměrně projde všemi typy platebních transakcí prostřednictvím Partners Banky 2,5 miliardy korun za týden,“ upřesňuje Píchalová.



V tomto týdnu rozšířila banka služby o možnost SEPA plateb, tedy převody eur v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. V září plánuje přidat zahraniční platby do ostatních zemí. Na podzim chce spustit také účet v eurech. Partners Banka letos nabídne také úvěry (od září) včetně hypoték (od listopadu).

„Ještě letos chceme získat okolo 100 tisíc klientů, do pěti let mít alespoň 500 tisíc a do deseti let milion klientů. Za deset let se chceme z devatenáctimiliardové bilance dostat na 150 miliard korun,“ dodává Ditz. Výhledově chce Partners Banka nabídnout své služby také na Slovensku a v dalších zemích střední a východní Evropy.

Poznámka: Do skupiny Partners patří i společnost NextPage Media, která mimo jiné provozuje web Peníze.cz.

