Ve spořicích účtech ještě budeme agresivní. Petr Borkovec o plánech Partners Banky

Nová Partners Banka má za sebou úspěšný start. Jak ho vidí Petr Borkovec, spoluzakladatel finanční skupiny Partners, který teď bude banku řídit společně s Markem Ditzem? Jak udělat z úrokových turistů aktivní klienty? Kdy banka nabídne úvěry a co dalšího chystá? Poslechněte si rozhovor.

Generálního ředitele Marka Ditze doplnil ve vedení Partners Banky Petr Borkovec, spoluzakladatel finanční skupiny Partners. „Doteď jsem do řízení banky kecal, ale odpovědnost nesl Marek. Nově jsme si jasně rozdělili role a já přijal odpovědnost za ty části banky, které mají dopad na klienty – distribuci, servis, marketing a další,“ vysvětluje Borkovec, který má v bance funkci co-CEO a místopředsedy představenstva.

Na začátku podcastu věnovaném budoucnosti Partners Banky se dozvíte, kdo bude mít poslední slovo, když se dva šéfové neshodnou. A proč se kvůli tomu zakladatel Partners stahuje jak z řídící pozice ve finančněporadenské firmě, tak z přímého vedení své části distribuční sítě, kterou předává Petru Křenovi. V úvodu mluví i o tom, proč je ve vedení banky výrazně větší poměr žen než u konkurence a proč se mu s ženami pracuje líp než s muži.

Pak už přijde na řadu povídání o samotné bance: jejím startu a hlavně o dalších plánech. Přibližně od 25. minuty je řeč o vysokých úrokových sazbách na spořicím účtu. Nezabíjejí původní koncepci banky stavěnou na balíčcích produktů pro partnery a rodiny s dětmi? A jak se daří proměnit úrokové turisty na aktivní klienty?

Partners Banka získala za čtvrt roku přes 50 tisíc klientů, uložili si téměř 19 miliard korun. „Rosteme rychle, po třech měsících jsme ale pořád na startu. Mám radost, že klienti přicházejí, ale naše cíle jsou úplně jinde. A už nikdy nezjistíme, jaká čísla bychom měli, kdybychom se rozhodli touhle cestou nejít,“ říká Borkovec.

Miliardy korun a noví klienti zároveň přinášejí nové výzvy, s nimiž se musí banka popasovat. Ať už to je nápor, kterému čelí klientský servis, nebo motivace brzy začít nabízet spotřebitelské úvěry a hypotéky. Právě klientskému servisu svým způsobem ulevuje i novopečený spoluředitel.

„Na chatu a na telefonu nejsem, tam mi přístup nedali. Ale opravdu čtu e-maily, které od klientů chodí na kontaktní e-mail banky i poradenské sítě. A když mám pocit, že zvládnu odpovědět lépe, lidem i odepisuji. Třeba když chtějí zrušit účet nebo si stěžují, že něco nefunguje podle jejich představ. I mně samotnému to pomáhá lépe pochopit, jak bankovnictví funguje pod povrchem,“ vysvětluje Borkovec.

Od 31. minuty si povídáme o tom, na čem může banka v současnosti vydělávat. Mohla by zrušit měsíční poplatky, které účtuje u prémiových balíčků služeb pro páry a rodiny s dětmi? „V Česku existuje odpor k tomu, že by klienti měli za bankovnictví platit. Bankovnictví je přitom dražší a dražší. To je v přímém rozporu s tím, že banky musejí být stabilní a vydělávat peníze. Všechno ale záleží na tom, jak bude reagovat konkurence,“ říká Borkovec.

Podrobněji jsme probrali i zmíněné půjčky (od 41. minuty). Kdy je Partners Banka začne nabízet, jaká budou jejich specifika? A kdy přijdou na řadu produkty pro podnikatele?

Co ještě v podcastu uslyšíte:

Jak se nová banka vyrovnává s podvodníky, kteří testují, jestli je bankovní systémy odhalí?

Proč došlo k omezení plateb na kryptoměnové burzy?

Jak novou banku vnímá konkurence a jak moc je bankovní svět přátelský k novým hráčům?

Proč se Petr Borkovec pořád cítí lépe mezi majiteli finančněporadenských firem než mezi bankovními manažery?

Na čem vydělává Partners Banka dnes a na čem plánuje vydělávat v budoucnu?

Kdy se naplno rozjede expanze do dalších zemí?

Poznámka: Do skupiny Partners patří i společnost NextPage Media, která mimo jiné provozuje web Peníze.cz.

Martin Vlnas Vystudoval politologii, sociologii a mediální studia na FSS MU v Brně. Rok studoval v Jižní Koreji. Během studia publikoval reportáže v Reflexu, Respektu nebo Týdnu, kariéru ale začal jako portýr. Od roku 2009 byl editorem... Další články autora.

