Zaručená mzda končí. Ta nejnižší ale poroste rychleji

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 26. 7. 2024

Zvyšování minimální mzdy dostane počínaje příštím rokem jasná pravidla. Mechanismus pro valorizaci přináší novela zákoníku práce, kterou včera definitivně schválili senátoři. Má nahradit rozhodování vlády, které bylo pro zaměstnavatele nepředvídatelné, netransparentní a často přicházelo na poslední chvíli.

Minimální mzda zároveň v nejbližších letech poroste výraznějším tempem. Do roku 2029 by totiž měla dosáhnout 47 procent průměrné mzdy. „Tento poměr by měl růst lineárně, přičemž v roce 2025 bude činit 42,2 procenta,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. V posledních letech se minimální mzda obvykle pohybovala mezi 31 až 38 procenty průměrné mzdy, připomíná.

Zaměstnavatelské svazy s výrazným růstem souhlasily díky tomu, že jim vláda slíbila kompromis: od roku 2025 skončí dosavadní úrovně zaručené mzdy v soukromé sféře. Ty dosud určují minimální výdělky pro jednotlivé profese a jsou odstupňované podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi úrovní. Donedávna automatické zvyšování všech osmi úrovní vadilo zaměstnavatelům víc než růst samotné minimální mzdy pro nejhůře placené lidi, vysvětil ministr.

Místo zaručené mzdy bude jen zaručený plat

Zaručená mzda dosud představuje státem určený minimální výdělek pro jednotlivé profese. Kolektivní smlouva, pracovní smlouva nebo mzdový výměr samozřejmě mohou zaměstnanci zaručit vyšší částku – a v praxi to tak většinou bývá.

Nejnižší (první) úroveň zaručené mzdy v praxi odpovídá minimální mzdě. Nejvyšší (osmá) úroveň musí dosahovat aspoň dvojnásobku minimální mzdy. Minimální výdělky pro jednotlivé úrovně určovala vláda svým nařízením společně s vyhlášením samotné minimální mzdy. Přelom v předchozí praxi přišel předloni: Pro rok 2023 zvýšila současná vláda jen dvě úrovně – nejnižší (tedy minimální mzdu) a nejvyšší (protože musí činit dvojnásobek). Pro rok 2024 pak zvýšila jen tři nejnižší úrovně a (povinně) tu nejvyšší.

Ministerstvo mimo jiné odkazuje na analýzu, podle které v soukromém sektoru mají výdělky nad úrovní zaručené mzdy nejen zaměstnanci s kolektivní smlouvou, ale také až 90 procent zaměstnanců bez kolektivní smlouvy. Další zástupci vládní koalice pak připomínají, že zaměstnavatelé v Česku dlouhodobě bojují s nedostatkem pracovních sil, takže ani po zrušení zaručené mzdy nebudou mít důvod, aby zaměstnance začali odměňovat v horším poměru (vůči minimální mzdě) než dosud. Politici současně chtějí posílit význam kolektivního vyjednávání.

Schválená novela od roku 2025 zavádí takzvaný zaručený plat pro zaměstnance ve veřejných službách a správě. Místo osmi úrovní ale má jen čtyři. V první skupině prací bude zaručený plat odpovídat minimální mzdě, ve druhé skupině 1,2násobku minimální mzdy, ve třetí skupině 1,4násobku a ve čtvrté skupině 1,6násobku minimální mzdy.

Jak poroste minimální mzda?

Výši minimální mzdy pro příští rok bude nově vyhlašovat ministerstvo práce vždy do konce září, a to podle zákonem stanovených parametrů.

Chcete si i v penzi plnit sny? Poradíme! Najděte si nejvýhodnější penzijní spoření a získejte státní příspěvky i slevy na dani. Podpořit vás může i zaměstnavatel. Chci si spořit

„Zákon nově obsahuje orientační referenční hodnotu, podle které bude posuzována přiměřenost minimální mzdy. Tato hodnota je stanovena jako 47 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Pravidelně každé dva roky bude vláda svým nařízením stanovovat koeficienty, kterými se bude násobit predikce průměrné hrubé mzdy na daný kalendářní rok. Koeficienty budou stanoveny tak, aby umožnily dosažení cílené relace minimální a průměrné mzdy pro dané dvouleté období,“ vysvětluje ministerstvo.

Úřad bude muset zohlednit kupní sílu minimálních mezd s ohledem na životní náklady, obecnou úroveň mezd a jejich rozdělení, tempo růstu mezd, dlouhodobou vnitrostátní míru produktivity a její vývoj.

Právě díky výraznému růstu minimální mzdy si v nejbližších letech polepší i další zaměstnanci, hlavně ti na dosavadní druhé, třetí nebo čtvrté úrovni zaručené mzdy, věří Jurečka. Odmítá tak výhrady odborářů, kteří zrušení zaručených mezd odmítají.

Projděte si aktuální úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací:

< Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat > 1. skupina prací minimum pro rok 2024 je 18 900 Kč za měsíc nebo 112,50 Kč za hodinu Příklady: pomocné práce při výrobě jídel (sběr, mytí nádobí)

ruční manipulace s předměty do 15 kg hmotnosti (nosič zavazadel)

jednoduché strojní šití, drobné šicí práce

přípravné a dílčí práce v obchodním provozu, výkup lahví

běžný úklid, vynášení odpadků, luxování

doručování různých druhů zásilek

základní služby hotelovým hostům včetně manipulace se zavazadly a vydávání klíčů od pokojů

kontrola příchodu a odchodu osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů Do této skupiny spadá 43,2 tisíc zaměstnanců – 1,4 % – ve mzdové sféře (podle údajů MPSV a společnosti Trexima za první pololetí 2023). 2. skupina prací minimum pro rok 2024 je 19 500 Kč za měsíc nebo 116,10 Kč za hodinu Příklady: kopáčské práce

přidavačské práce, například příprava maltovin, přesun stavebních hmot, obsluha jednoduchých stavebních mechanismů, dopravních pásů, míchaček

opravy dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem

ruční manipulace s předměty o hmotnosti nad 15 kg

montáž lešení do výšky 10 metrů

sanitář

třídění a jakostní kontrola zboží v balírnách, obsluha balicích automatů nebo linek

manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu

nabídka a prodej omezeného sortimentu nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, například tisku, cenin, tabákových výrobků, mražených výrobků, nápojů a suvenýrů ve stáncích i pochůzkovým prodejem (trafikant)

prodej u čerpacích stanic, inkaso tržeb v hotovosti nebo na úvěrové karty

domovnické a školnické práce včetně drobné údržby

ochrana objektů, sbírek a podobně

doprovod tuzemských i zahraničních zájezdových skupin s výkladem

řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace

řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 tuny

výroba jednoduchých jídel z polotovarů, výroba polévek a příloh k hlavním jídlům

péče o svěřené pokoje v mezinárodních hotelech (pokojská)

zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů Do této skupiny spadá 362,7 tisíc zaměstnanců – 12,1 % – ve mzdové sféře (podle údajů MPSV a společnosti Trexima za první pololetí 2023). 3. skupina prací minimum pro rok 2024 je 21 300 Kč za měsíc nebo 126,80 Kč za hodinu Příklady: pokladní manipulace s peněžní hotovostí

obsluha zákazníků podle jejich objednávek v restauračních zařízeních nebo u baru včetně míchání nápojů, stolničení a inkasa tržeb (číšník, barman)

porážení skotu a jateční zpracování masa

jednodušší instalační a topenářské práce

odborné holičské a kadeřnické práce

vyzdívání příček ze všech druhů materiálů

složitější klempířské práce

opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů

nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení a aranžování zboží v prodejně včetně inkasa

výroba a výdej běžných druhů teplých jídel

samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.

jednoduché práce s fakturami a účetními písemnostmi

střední a generální opravy automobilů

ošetřovatel, zubní instrumentář

zajišťování programů zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojené s volbou tras a s odborným výkladem, materiální a finanční zajišťování akce

řízení a obsluha souprav vlaků metra při přepravě osob Do této skupiny spadá 1,043 milionu zaměstnanců – 34,9 % – ve mzdové sféře (podle údajů MPSV a společnosti Trexima za první pololetí 2023). 4. skupina prací minimum pro rok 2024 je 21 800 Kč za měsíc nebo 129,80 Kč za hodinu Příklady: všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, pokud jsou tyto práce vykonávány pod odborným dohledem

složitější instalační a topenářské práce

zajišťování provozuschopnosti a správy jednodušších technických a technologických zařízení a staveb

výroba náročných specialit české kuchyně i kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur

zhotovování obleků v modelové a zakázkové výrobě

organizační doprovod zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojený s tlumočením při specializovaných nebo tematických zájezdech, materiální a finanční zajišťování celé akce, jednání se zahraničními partnery

výpočet a zajišťování výplaty, zúčtovávání mzdy a jejích náhrad, nemocenského a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek ze mzdy, zajišťování agendy daně z příjmu zaměstnanců, pojistného na sociální a zdravotní pojištění

samostatné účtování pohledávek a závazků, sledování a evidování pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech, provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou, zajišťování inventarizace majetku a závazků

diagnostika závad a elektrického či elektronického příslušenství vozidel včetně odstranění závad

strojvedoucí na vedlejších železničních tratích

lámání včetně korektur časopisů Do této skupiny spadá 336,8 tisíc zaměstnanců – 11,3 % – ve mzdové sféře (podle údajů MPSV a společnosti Trexima za první pololetí 2023). 5. skupina prací minimum pro rok 2024 je 24 100 Kč za měsíc nebo 143,30 Kč za hodinu Příklady: řízení, údržba a opravy motorových vozidel, jejichž délka přesahuje osm metrů a která jsou určena pro přepravu více než 16 osob (autobusy)

všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, pokud nejsou tyto práce vykonávány pod odborným dohledem

zajišťování personální a mzdové agendy

vedení účetnictví účetní jednotky, sestavování rozpočtu, analýza pohledávek a závazků

samostatné zajišťování daňové agendy a jednání s finančním úřadem

řízení odborných prací na vymezeném výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer)

zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu, kalkulace

zajišťování správy rozsáhlého majetku

vytváření a testování aplikačního programového vybavení

běžný správce IT ve firmě, podpora pro zaměstnance

zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků

vzdělávání dětí předškolního věku

instruktor praktického výcviku v autoškole

samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb

organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách několika státy, jednání se zahraničními partnery, prodej a vyúčtovávání doplňkových služeb za valuty, kvalifikovaný výklad a tlumočení Do této skupiny spadá 471,5 tisíc zaměstnanců – 15,8 % – ve mzdové sféře (podle údajů MPSV a společnosti Trexima za první pololetí 2023). 6. skupina prací minimum pro rok 2024 je 26 600 Kč za měsíc nebo 158,20 Kč za hodinu Příklady: zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních vztahů, organizace prodeje, tvorba návrhů cen

koordinace vývoje aplikačního programového vybavení, návrh jeho systémových komponent

správa systému výpočetní techniky, metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení

výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací

tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů

samostatné vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb Do této skupiny spadá 272,7 tisíc zaměstnanců – 9,1 % – ve mzdové sféře (podle údajů MPSV a společnosti Trexima za první pololetí 2023). 7. skupina prací minimum pro rok 2024 je 29 400 Kč za měsíc nebo 174,70 Kč za hodinu Příklady: stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace

tvorba celkových marketingových strategií a prognóz

vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol

koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy či s rozsáhlými databázemi

vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky

lékař, zubař, farmaceut Do této skupiny spadá 215,1 tisíc zaměstnanců – 7,2 % – ve mzdové sféře (podle údajů MPSV a společnosti Trexima za první pololetí 2023). 8. skupina prací minimum pro rok 2024 je 37 800 Kč za měsíc nebo 225 Kč za hodinu Příklady: stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace

finanční operace na finančním a kapitálovém trhu

obecně jde o „tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu (činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy)“

obecným znakem je „velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech“ Do této skupiny spadá 16,1 tisíc zaměstnanců – 0,5 % – ve mzdové sféře (podle údajů MPSV a společnosti Trexima za první pololetí 2023). Další konkrétní příklady a obecný popis jednotlivých skupin obsahuje nařízení vlády č. 567/2006. < Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat >

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Penzijko s finančním bonusem Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty. Spočítejte si svůj bonus

Sdílejte článek, než ho smažem