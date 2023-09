Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Vypadají jako peníze, které denně bereme do ruky. A najdou se lidé, co by nám tu ruku snad i utrhli, protože na rozdíl od nás vidí, jaký poklad v ní držíme. Za zdánlivě obyčejnou desetikorunu si můžete koupit nové auto. Naučíme vás poznat vzácné mince a bankovky.

Každý rok Česká mincovna v Jablonci vyrazí miliony nebo desítky milionů mincí. A Státní tiskárna cenin chrlí z rotaček nové bankovky.

Většinou pak mají právě tu hodnotu, která je na nich uvedená – nominál. Ale občas se něco stane a z běžného oběžného platidla se stává poklad, jehož cena s léty stoupá.

Podívejte se na ně! Vypadají jako normální peníze. Jenže za ně můžete dostat mnohem víc, než se na nich píše. Prohlédněte si vzácné oběžné koruny české. Prohlížet peníze Popisky a zdroje fotek najdete uvnitř galerie.

Chyba je dobrá

Vzácné je to, čeho je málo. Některý rok se třeba něčeho málo vyrobí – místo milionů nebo desetimilionů kusů některé mince se jich nechá vyrazit jen pár desítek tisíc, jen aby se za daný rok daly složit kompletní sady všech platných mincí. Statistiku najdete na webu České národní banky. Když se některý rok udělají mince jen v desítkách tisíc kusů, dá se tušit, že na sběratelském trhu za ně dostanete víc, než je na nich vyraženo.

A pak jsou tu chyby a omyly. Výrobu peněz provází velká kontrola. Nejen proto, aby si zaměstnanci nenosili práci domů. Důležitá je i kontrola kvality.

Přesto se stává, že se do oběhu dostanou zmetky. Chyboražby a chybotisky. Jenže sběratel takovou chybu považuje v podstatě za pozitivní jev. Hledá bankovky, kde chybí barva, kde je nepovedený soutisk jednotlivých vrstev, bankovky s tiskem přes ohnutý rok papíru, mince, kde byla raznice už unavená a něco nevyrazila…

Za chybotisk, který se proslavil, můžeme považovat takřečenou zairovku. Je to vlastně obyčejná dvoustovka z roku 1993 – jenže na ochranném kovovém proužku, který se do bankovky vkládá, je místo 200 Kč napsáno République du Zaïre. Africká země, která se dnes jmenuje Demokratická republika Kongo.

Oficiální verze zní, že tiskárna dostala omylem materiál určený pro někoho jiného, použila ho a pár kusů uniklo kontrole. Podle odhadů třeba sto kusů. A kdyby někdo měl jednu jako novou, prý by si mohl říct o dva miliony a dost možná by je dostal. Jenže za celých třicet roků se žádná v takovém stavu neukázala.

Ukázaly se jiné, různě poškozené pobytem a obíháním mezi lidmi. Kdybyste takovou našli, máme pro vás dobrou radu, co dělat:

Hlavně nic nedělejte!

„Nedoporučujeme mince ani bankovky nijak vylepšovat – u bankovek je většinou jejich majitelé žehlí, perou atd., aby byla jako nová. Takové úpravy zkušený sběratel a obchodník pozná a jen si uškodíte v cenové nabídce,“ říká Jan Jelínek, expert na numismatiku z aukční síně Macho & Chlapovič.

Zmiňuje i špatnou praxi u objevů mezi mincemi. „Mince lidé oplachují, dávají do nějakých čistících prostředků, případně si vezmou drátěnku…. U velice vzácných mincí můžete takovou neodbornou manipulací opravdu přijít o statisíce někdy až miliony korun,“ varuje Jelínek.

Pokud tedy máte tušení, že se vám možná povedl nějaký ten objev, nepouštějte se do větších akcí, pořiďte pod dobrým světlem slušné fotky a obraťte se na odborníky.

Je to už přebrané?

Spoustu zábavy pro hledače nabízejí právě oběžné mince. Můžete zkusit mezi víc než 70 miliony desetikorun z roku 1993 najít některou z tisícovky poněkud odlišných, přezdívaných „malé Kč“. Kdyby se stal zázrak a měli byste nepoškrábanou, nepotlučenou a nezkorodovanou, našli byste prý kupce, co by za ni dal půl milionu. Ale i za oběhanou můžete mít sumičky se čtyřmi i pěti nulami.

Jen je to mince populární. A to zvyšuje cenu, jak se krásně ukázalo i na stovkách a tisícovkách s přítiskem. Nad těmi sice sběratelé ze staré školy ohrnovali nos, že to není kvalita a že to není k sbírání, jenže mediální masáž udělá své. Přiznáváme, přispěli jsme k ní taky: Tisícovky s přítiskem jsou za několikanásobek. Jak poznat tu vzácnou?

Kromě ceny ovšem popularita zvyšuje taky šanci, že bankovku nebo minci najde někdo jiný. Schválně se zeptejte v numismatických obchodech, kolik dotazů jim přijde po každém aukčním rekordu. Mám tu správnou? Pánové, dámy, není to ona?

Tak víte co? Než někam napíšete, zkuste se podívat do galerie. Dáme vám pár tipů.

