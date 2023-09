Polovina lidí odejde z e-shopu, když nenajde promo kód

Na internetu se praxe používání promo kódů stala také běžnou a vysoce ceněnou mezi zákazníky online obchodů. Podle průzkumu, který v roce 2023 provedla společnost Promocodius, již 7 z 10 uživatelů internetu použilo promo kód a 60 % z nich od nákupu upustilo, protože nemohlo najít vhodný propagační kód.

Slevové kupony a propagační kódy zvyšují prodej

Propagační kódy jsou mimořádně cenným nástrojem, který mohou e-shopy využívat k zvýšení prodejů a budování loajality zákazníků. Proto se promo kódy šíří rychleji než kdy předtím a tím přinášejí zásadní přínos pro dynamiku online obchodního prostředí.

Světoví lídři v oblasti online obchodování, jako jsou Amazon, eBay a Shopify, to dobře vědí. V průběhu celého roku nabízejí širokou škálu exkluzivních nabídek, jako jsou promo kódy, slevové kupony a dárky, takže každý prodejce by měl této příležitosti využít.

„Skutečně je využívání propagačních kódů v online marketingové strategii vynikajícím způsobem, jak zvýšit prodej, pokud má obchodník dobře promyšlenou marketingovou strategii a propagační kódy kombinuje s dalšími akcemi,“ říká Alisa Sklyarova, projektová manažerka společnosti PromoCodius.

Důvody pro zařazení kuponů do online marketingové strategie

Existuje mnoho důvodů, proč by majitelé e-shopů měli používat kuponové kódy ve svých internetových obchodech. Pokud bychom měli vybrat jen tři, byly by to následující:

Zvýšení návštěvnosti

Zvýšení prodeje

Věrnost zákazníků

Slevové kupony online umožňují e-shopu dát o sobě vědět potenciálním zákazníkům, přivést zpět bývalé zákazníky, ale také přesvědčit váhající zákazníky k objednávce. Podle analýzy společnosti PromoCodius český trh dosahuje konverzní poměr u e-shopů nabízejících slevový kupon 7 %, zatímco u e-shopů bez slevového kódu je to pouze 0,2 %. O důvod víc, proč se o kupony zajímat!

Vzhledem k tomu, že marže na výrobku prodávaném se slevou se nevyhnutelně snižuje, musí si prodejce předem dobře rozmyslet, jaké propagační kódy bude používat, a tedy i jakou strategii zvolí. To je nezbytné, abyste věděli, jak metodicky skutečně zvýšit tržby obchodu.

Je však důležité, aby kupony nebyly jedinou marketingovou akcí. Odborníci radí kombinovat jej s dalšími technikami webového marketingu, aby se optimalizovaly stránky a jejich prodej.

Je důležité si také uvědomit, že tento druh operace musí být v souladu s image značky, a proto by e-shop měl být opatrný, pokud se chce prezentovat jako prestižní značka nebo je již uznáván pro své špičkové výrobky. Je obtížné si představit luxusní značku, která by nabízela mnoho slevových kupónů.

promocodius.com je online platforma, která nabízí aktuální kupony, nabídky a slevy pro tisíce známých a předních prodejců. Byla založena v roce 2016. Působí na Ukrajině, v České republice, Polsku, na Slovensku, v Rumunsku, Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Španělsku, Mexiku, Spojených státech a Turecku.

PR text Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování Sjednat online

Sdílejte článek, než ho smažem