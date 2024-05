Okamžité platby v eurech spouští už třetí banka. Transakci nabízí zdarma

Fio banka se jako třetí banka na českém trhu zapojuje do systému okamžitých plateb v eurech. Jejich odesílání i přijímání je zdarma, s výjimkou odchozí platby do zemí mimo Evropskou unii. U těch bude poplatek 200 korun.

„Kromě okamžitých plateb v českých korunách mohou klienti odesílat i přijímat bez zbytečných odkladů také eura. Okamžitý platební styk je možný s bankami, které tyto platby také podporují, tedy nejen s bankami na Slovensku, ale i po celé Evropě,“ uvádí mluvčí banky Jakub Heřmánek.

Okamžité europlatby klientům přináší možnost:

odeslání a přijetí během několika sekund,

možnost provádět okamžité platby v EUR 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,

odeslání a přijetí zcela zdarma,

jednoduché zadání v Internetbankingu i Smartbankingu.

Výše okamžité platby v eurech je u Fio banky ale omezená. „Jako okamžitou je možné odeslat jednorázovou platbu v eurech v objemu do 4000 EUR, a to pouze do bank, které podporují příjem takových plateb. Celkový denní limit pro každého klienta je 16 000 EUR,“ doplňuje Heřmánek.

Jak provést platbu v eurech ve Fio bance? U odchozí platby zvolí klient v internetbankingu „Poslat peníze - Europlatba“, ve Smartbanking „Příkaz k úhradě - Převod Eurozóna“. Do formuláře napíše částku, typ a datum platby, IBAN a vyplní zbývající políčka.

U příchozí platby klient musí předat protistraně číslo účtu ve formátu IBAN. To nalezne v internetbankingu v sekci „Informace o účtu“. Ve Smartbanking v sekci „Účty“, kde si nejdříve zobrazí pohyby na účtu a poté v horní liště klikne na „Detailu účtu“.

Okamžité SEPA platby v eurech v Česku poskytují zatím dvě klasické banky. Od druhé poloviny roku 2020 je umožňuje tuzemská Oberbank (prostřednictvím své rakouské centrály), loni v květnu se přidala J&T Banka. V lednu 2022 oznámila start okamžitých SEPA plateb také nebankovní společnost Fairplay Pay. Pro české klienty jsou dostupné i v aplikacích Revolut a Wise.

Postupně se budou muset přidávat i další banky. Evropská komise a Rada totiž chtějí zrychlit převody eur pro lidi a podniky v Evropské unii a v dalších zemích Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Okamžité SEPA platby tak budou povinné.

