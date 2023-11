Hledáte starší platbu? Porovnali jsme, jak daleko vás banky pustí

Klienti tří tuzemských bank mají i nadále smůlu, když chtějí snadno najít platbu starší než dva roky. Komerční banka (pro většinu dosavadních klientů), Moneta a UniCredit Bank totiž ve svém internetovém a mobilním bankovnictví nabízejí jenom dvouletou transakční historii.

Starší platby musí klienti těchto tří bank hledat „ručně“ v PDF výpisech podle jednotlivých měsíců, což je obvykle zdlouhavé a komplikované. Když přesně nevíte, kdy jste platbu odeslali nebo dostali, musíte postupně otevřít několik souborů po jednotlivých měsících.

Archivní výpisy v PDF se navíc z této trojice bank dají jednoduše stáhnout jen v Monetě – připravené přímo v nabídce elektronického bankovnictví za všechny měsíce od založení účtu. V Komerční bance (starším systému) jsou PDF výpisy hned dostupné jen za poslední tři měsíce, o starší si musíte v internetovém bankovnictví nejdříve požádat – k dispozici jsou do pár minut zdarma. V aplikaci UniCredit jdou dostupné PDF výpisy jen za poslední dva roky, možnost jednoduše požádat o starší výpisy chybí.

Naopak v pěti bankách můžete snadno najít jakoukoliv starší platbu. Neomezenou historii transakcí v elektronickém bankovnictví až k datu založení účtu mají Air Bank, Creditas, Fio, Raiffeisenbank a Trinity Bank. Jako šestá se k nim přidá nová Partners Banka.

Delší než pětiletou historii nabízí ještě Max banka (bývalá Expobank) – najít se dá vše od 4. ledna 2016. Přesně pět let zpátky mohou hledat klienti ČSOB a mBank. mBank nabízí pro delší než pětileté období možnosti snadno si vygenerovat společný výpis za libovolný časový úsek – vedle PDF jsou na výběr i formáty CSV, HTML a ABO. Česká spořitelna umožňuje hledání v aktuálním roce a čtyřech předchozích kalendářních letech.

Snadné hledání v historii transakcí banka maximální délka hledání Air Bank neomezeně Banka Creditas neomezeně Česká spořitelna pět let (aktuální rok a čtyři předchozí kalendářní roky) ČSOB pět let Fio banka neomezeně Komerční banka dva roky ve starém systému (MojeBanka, Mobilní banka), tři roky v novém systému KB+ Max banka od 4. ledna 2016 mBank pět let Moneta Money Bank dva roky Partners Banka (v pilotním provozu) neomezeně Raiffeisenbank neomezeně Trinity Bank neomezeně UniCredit Bank dva roky Zdroj: redakční test Peníze.cz a odpovědi bank

Nové banky, které vstupovaly na trh později, měly samozřejmě výhodu i v tom, že své internetové bankovnictví tvořily od začátku. Aby se prosadily, vsadily navíc na pružnější a klientsky vstřícnější přístup, než bylo tehdy běžné u starších velkých bank – ty často musely čekat na zásadnější inovaci svých systémů.

Největší pokrok v posledních letech udělala v tomto směru ČSOB, která ještě před čtyřmi lety nabízela hledání jen za poslední rok a půl. Lepší možnosti oproti dřívějšku přinesl také systém George v České spořitelně. A alespoň o rok delší historii transakcí (na celkové tři roky) přináší nová aplikace KB+, kterou Komerční banka spustila letos na jaře, ale většinu dosavadních klientů na ni převede až v příštím roce.

Banky s krátkou transakční historií nenabídly ani kompromisní řešení: výsledek by se při přímém hledání v elektronickém bankovnictví u starších plateb neukazoval stejně rychle (okamžitě) jako u nedávných transakcí, přesto by klienti zřejmě ocenili větší pohodlí a dostupnost archivu – i kdyby měli čekat třeba i pár desítek vteřin, než se starší data natáhnou z nějakého „externího úložiště“.

Anketa Hledáte někdy platbu starší než dva roky? Ano, docela často. Ano, už se mi to stalo. Ne, ale může se to snadno stát. Ne. Co bylo, to bylo.

Česká národní banka v roce 2021 řekla webu Peníze.cz, že výhrady proti krátké transakční historii nemá. Zákon o platebním styku nestanoví bankám povinnost poskytnout klientům na vyžádání informaci o jakékoliv proběhlé platbě v minulosti. Banky musí jen informovat o posledních proběhlých transakcích (bez zbytečného odkladu po odepsání či připsání částky), případně poskytovat klientům výpisy z účtů v pravidelných intervalech, které nesmějí být delší než jeden měsíc. Zákon tedy nezaručuje snadnou dohledatelnost transakcí ve vzdálenější historii.

Vedle délky se postupně zlepšují se i samotné možnosti vyhledávání. Standardem se už stal takzvaný fulltext – hledání tak, jak jsou lidé zvyklí běžně na webu. Nemusíte tedy přemýšlet, do kterého z několika polí zadat hledaný výraz. S výjimkou starší mobilní aplikace Komerční banky to dnes umí mobilní bankovnictví všech bank (včetně nové KB+).

Opravdu snadné hledání ve starších platbách podle vybraného slova – například Lidl – funguje v aplikacích Air Bank, Creditas a Fio: hned napoprvé se vám ukáže kompletní výpis. V rámci posledních až pěti let se hned ukážou výsledky i v České spořitelně. V ČSOB sice nejdříve vidíte jen posledních 90 dnů, ale toto omezení je na první pohled viditelné a dá se jednoduše odškrtnout – pak už hledáte v celé pětileté historii. Raiffeisenbank ukáže výsledky „posledních plateb“ (zhruba rok), zadáním ve filtru se dá období prodloužit.

Komplikovanější to mají klienti Monety, mBank a UniCredit. Když v aplikaci zadají klíčové slovo (třeba zmíněný Lidl) do vyhledávacího pole, ukážou se jim výsledky jen za kratší období (u UniCredit zhruba poslední dva měsíce, u Monety půl roku, u mBank rok). Na první pohled není vidět, že by výsledky byly nějak časově omezené – a že se dají případně prodloužit. U mBank se to pak ukáže alespoň po kliknutí na možnosti filtru (v časovém období si místo přednastaveného roku zvolíte delší), ale u Monety nebo UniCredit na to musíte přijít bez nápovědy: ke starším výpisům se dostanete až po kliknutí na filtr a zvolení času – například při zadání vyhledávání od listopadu 2021.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

