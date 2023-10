Komerční banka mění ceník a zruší papírové příkazy

Komerční banka od 1. ledna 2024 zdraží zasílání měsíčních výpisů poštou. Dosud stojí u běžného i úvěrového účtu 60 korun měsíčně, nově to bude 100 korun. Zatím naposledy zvyšovala Komerční banka tento poplatek od prosince 2020 (z předchozích 39 korun).

„Papírové“ služby, k nimž má klient bezplatnou alternativu v elektronickém bankovnictví, postupně zdražují i další banky. Česká spořitelna zvýší poplatek za výpisy zaslané poštou na 70 Kč z dosavadních 50 Kč (lidé od 70 let věku zaplatí 40 Kč místo 30 Kč), ČSOB na 55 Kč z dosavadních 45 Kč, UniCredit Bank dokonce na 120 Kč z dosavadních 100 Kč.

Komerční banka od Nového roku zruší možnost zadávání platebních příkazů na papíře – až na výjimky. Na pobočce už nepřijme formuláře tuzemských příkazů k úhradě, trvalých příkazů a povolení inkasa včetně SIPO, skončí také možnost vhodit je do samoobslužných boxů. Dál lze ale zadávat papírové příkazy k SEPA a zahraničním platbám včetně trvalých příkazů, zatím nekončí ani papírový souhlas se SEPA inkasem.

Na chystané zrušení tištěných formulářů v Komerční bance upozornil web Peníze.cz už v srpnu. Banka tím chce ušetřit 600 tisíc papírů ročně – právě tolik jich dosud spotřebuje na platební příkazy zadané na přepážce nebo vhozené do samoobslužného boxu. V polovině letošního roku využívalo příkaz k úhradě v papírové podobě přibližně 24 tisíc klientů KB.

Přesto možnost zadat platbu na pobočce nezmizí úplně, a to ani u tuzemských převodů. Pracovník u přepážky ji však zpracuje „pouze ve zvláštních případech“. Banka zmiňuje situaci, kdy klient nemá ani počítač, ani chytrý telefon. Služba se nově bude jmenovat Platba s asistencí, poplatek zůstává stejný – 100 korun – jako u dosavadního papírového příkazu.

„Někteří naši klienti tuto situaci vyřešili také tak, že umožnili přístup ke svému účtu někomu z rodiny či důvěrných přátel, kterého nastavili jako disponenta. Disponent může zadávat všechny platby za vás (vy sami ale můžete nastavit jejich limit),“ radí banka lidem bez počítače a telefonu.

Už od září 2020 zrušila papírové platební formuláře Raiffeisenbank. Kdo nechce nebo nemůže využít přímé bankovnictví, může sice zadat platbu na pobočce, ale stejně se nevyhne internetbankingu – klientovi s ním pomůže obsluha. Ostatní banky jdou cestou postupného zdražování papírových příkazů, například Česká spořitelna od 26. ledna zvýší cenu „servisních úkonů s bankéřem“ na 125 Kč (pro lidi od 70 let věku zůstanou bez poplatku).

Jde na běžných účtech ušetřit? Ano! Vyberte si účet s výhodnějšími podmínkami a ušetřete až pár stovek měsíčně. Ať jste podnikatel, soukromá osoba nebo student. Chci ušetřit na poplatcích

Komerční banka od ledna výrazně zvýší poplatek za administraci karty přes kontaktní centrum a za okamžitou změnu parametrů karty přes Expresní linku KB – v obou případech na 100 Kč z dosavadních 29 Kč. Přes mobilní aplikaci nebo v počítači je nastavení a správa karty bez poplatku. Držitel karty si také může u bankomatu KB bezplatně změnit PIN.

Nově vydané i obnovené platební karty bude Komerční banka od ledna posílat primárně poštou na adresu klienta, a to i v případě, že měl dosud sjednáno převzetí na pobočce. Na druhou stranu banka zlevní expresní zaslání karty nebo PINu – když na to klient spěchá – na polovinu, tedy na 1000 Kč z dosavadních 2000 Kč.

Změny poplatků od 1. ledna 2024 v tabulce od KB:

Ani v lednové změně ceníku Komerční banka zatím nepočítá s tím, že by dosavadním klientům odpustila poplatky za služby, které u nových tarifů od letošního dubna nabízí zdarma. Jde především o šest korun za každou odchozí platbu u konta MůjÚčet. Nové tarify bez poplatků jsou dostupné jen v nové aplikaci KB+, jenže většinu dosavadních klientů do ní zatím banka nepřevedla. Aby se zbavil starých poplatků, musel by si klient založit nový účet (tarif) – tím by ale dostal jiné číslo konta i karty než dosud.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Spořící účet plně online Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek Sjednat spoření

Sdílejte článek, než ho smažem