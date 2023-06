Ověřovací SMS už nebudou zdarma. Moneta zdražuje i další služby

Moneta Money Bank od října zpoplatní SMS potřebné k potvrzení plateb nebo k přihlášení do internetového bankovnictví. Každé zaslání takzvaného mobilního klíče nově přijde na pět korun, dosud je bez poplatku.

Banka tím chce důrazněji motivovat klienty, aby přešli na modernější a bezpečnější ověřování přes mobilní aplikaci – tento způsob zůstává bezplatný. „Všichni klienti mohou využít autorizace přihlášení a transakce přes Smart Banku zdarma,“ zdůrazňuje Moneta.

Výjimka zůstane pro klienty nad 65 let věku. Ti nadále budou mít doručení mobilních klíčů formou SMS na českého operátora zdarma.

Za potvrzovací SMS dosud v Monetě platili jen lidé, kteří je chtěli doručit na číslo zahraničního mobilního operátora. Tento poplatek od října stoupne na pět korun z dosavadních 3,50 Kč.

Na pět korun z dosavadních 3,50 Kč zdraží také zaslání informační SMS pro služby Internet Banka a Info Servis, například o pohybu na účtu. Bezplatnou alternativou zůstávají oznámení v mobilní aplikaci.

Druhý pokus

Už loni v září oznámila Moneta klientům, že staré ověření přes jednorázové SMS kódy zruší bez náhrady. Původně to plánovala od loňského prosince, později termín posunula na letošní duben. Žádné výjimky oficiálně nepřipouštěla ani pro seniory, ani obecně pro klienty s tlačítkovým telefonem. Takové řešení by bylo dosud nejpřísnější mezi tuzemskými bankami. Bez aplikace v chytrém telefonu by klienti museli buď přejít k jiné bance, nebo zadávat platební příkazy na pobočce a výrazně si za to připlatit.

Teprve na poslední chvíli koncem letošního března Moneta oznámila, že do internetového bankovnictví bude nadále možné přihlašovat se i přes SMS. Na březnové otázky webu Peníze.cz, kolik klientů už používá potvrzování přes mobilní aplikaci a kolik jich zůstalo u starého způsobu přes SMS, Moneta neodpověděla. Přesvědčit je teď má nový poplatek. „Mobilní klíče budou zpoplatněny po podepsání dohody o ponechání SMS autorizace v nové Internet Bance místo využití Smart Banky,“ píše Moneta v nových podmínkách, které začnou platit od října.

Podle loňského průzkumu Českého statistického úřadu používá chytrý telefon 81 % obyvatel, tlačítkový telefon 19 %. Podíl těch tlačítkových prudce roste s věkem. Ve skupině od 55 do 64 let má tlačítkový telefon 20 % lidí, ve skupině od 65 do 74 let je to už 47 % a ve skupině od 75 let dokonce 72 %.

Banky v posledních letech preferují elektronické ověřovací aplikace, protože splňují požadavky na silnější ověření podle unijní směrnice PSD2 a mohou být uživatelsky příjemnější. Do notifikace v aplikaci se také vejde víc informací o tom, co klient potvrzuje. Bankám tím navíc odpadají náklady na posílání potvrzujících SMS.

Urychlit přechod klientů na ověření přes mobilní RB Klíč se od září 2020 snažila Raiffeisenbank. Za každý měsíc, v němž se uživatel přihlásí na účet a zároveň na něm provede nějakou certifikovanou operaci (například zadá platbu nebo změní nastavení účtu) prostřednictvím jednorázové SMS, začala účtovat paušální poplatek 19 korun. Po dvou letech ho ale zrušila. Připustila, že zbývající klienty preferující SMS už nepřesvědčil ani poplatek.

Česká spořitelna v polovině loňského roku zavedla poplatek 2,50 Kč za každou potvrzující SMS pro přihlášení do internetového bankovnictví, pro autorizaci platebních příkazů nebo ověření online plateb kartou. Výjimku dostali klienti od 70 let věku.

UniCredit Bank účtuje speciální poplatek jak za úvodní nastavení „starého“ ověření, tak 1,50 Kč za každou SMS zprávu.

Moneta zvýší poplatky na pobočkách

Od října zdraží Moneta některé služby na pobočkách. Připomíná, že k nim existuje bezplatná alternativa v elektronickém bankovnictví.

Konkrétně jde o zadání odchozích plateb na pobočce včetně zřízení nebo změny trvalého příkazu nebo inkasa. Nově za ně bude účtovat 120 Kč místo dosavadních 100 Kč. Konto Dětský Genius má první platbu v kalendářním měsíci nadále zdarma, výjimka zůstane i pro konto Genius Gold.

Moneta od října zvýší také poplatek za výběr hotovosti na pokladnách poboček – na 120 Kč ze současných 100 Kč. „Hotovost můžete vybírat i nadále zdarma jak v našich bankomatech, tak i ve všech bankomatech sdílené sítě (Komerční banka, Air Bank, UniCredit Bank),“ připomíná. Klienti s účtem Tom Plus mají bezplatné výběry i ze všech dalších bankomatů.

Připlatí si i ten, kdo na pokladnách Monety vkládá hotovost na jiný než vlastní účet (a není ani jeho disponentem). Vklad mincí do 100 kusů jedné nominální hodnoty nebo bankovek přijde od října na 120 Kč místo dosavadních 100 Kč, pro konto Dětský Genius zůstane zdarma. Poplatek za vklad roztříděných mincí nad sto kusů jedné nominální hodnoty stoupne na sedm procent z vkládané částky, přinejmenším však na 150 Kč (dosud dělá 5 %, přinejmenším 100 Kč).

Zdraží i některé služby u bankomatů

Říjnová změna sazebníku se dotkne i některých méně častých služeb u bankomatů.

Poplatek za dotaz na zůstatek účtu přes bankomaty mimo sdílenou síť (tedy mimo Monetu, Komerční banku, Air Bank a UniCredit) stoupne na 50 Kč z dosavadních 30 Kč. Ve sdílené síti je dotaz zdarma, stejně jako přes elektronické bankovnictví.

Shodně zdraží také zadání platebního příkazu přes bankomat s použitím debetní karty – na 50 Kč ze současných 30 Kč. Platební příkazy z účtu zadané online zůstávají samozřejmě zdarma, připomíná banka.

Co se ještě mění

Nový ceník obsahuje i příjemnější změnu: Moneta od října přestane účtovat poplatek 150 Kč za poskytnutí obnovené karty. Zaslání náhradní karty a PINu po blokaci na žádost klienta bude nově zdarma, změna se týká debetních i kreditních karet.

Od začátku letošního června zrušila Moneta službu Telefon Banka, tedy „staré“ telefonní bankovnictví. To bylo poměrně vyhledávanou službou zhruba před dvaceti lety jako alternativa k osobnímu podání platebního příkazu na papírovém formuláři. Vedle pevných linek už byly dostupnější i tlačítkové mobilní telefony.

Telefonní bankovnictví už dříve ukončila UniCredit Bank. Od loňského července nemohou zadávat platební příkazy přes telefonního bankéře ani klienti ČSOB.

