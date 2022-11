Poplatek za ověřovací SMS končí, couvá Raiffeisenbank

Raiffeisenbank přestala účtovat poplatek klientům, kteří pro ověření příkazu v internetovém bankovnictví používají starý způsob přes SMS. Poplatek zavedla před dvěma lety, aby klienty důrazněji motivovala k používání RB Klíče – autorizační aplikace pro chytré telefony.

Paušální poplatek 19 korun chtěla banka za každý měsíc, v němž se uživatel přihlásí na účet a zároveň na něm provede nějakou certifikovanou operaci (například zadá platbu nebo změní nastavení účtu) prostřednictvím jednorázové SMS v kombinaci se stálým I-PINem (Raiffka tomu systému říká MEK – mobilní elektronický klíč).

„Od 1. října jsme nastavili všem klientům Mobilní elektronický klíč (MEK) zdarma. Nebudou již platit 19 korun měsíčně při potvrzení aktivní operace SMS zprávou,“ řekla webu Peníze.cz mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Proč se tak banka rozhodla, když ji mezitím se zpřísněním pravidel následovali někteří konkurenti? „Zvyšujeme zákaznickou spokojenost. Poplatek jsme zaváděli 1. září 2020 s cílem motivovat klienty k využití RB klíče. Z čísel ale vidíme, že se za poslední rok počet uživatelů MEK SMS nemění,“ vysvětluje mluvčí.

„Klienti, kteří si mohli nebo chtěli aktivovat RB klíč, už tak učinili. Klienti, kteří RB klíč nechtějí nebo ho mít nemohou (mají tlačítkový telefon), platili za SMS 19 korun, ale ani poplatek je nepřiměje k tomu, aby RB klíč začali využívat,“ dodává Kaiseršotová.

Proti proudu

Banky v posledních letech preferují elektronické ověřovací aplikace, protože splňují požadavky na silnější ověření a mohou být uživatelsky příjemnější. Do notifikace v aplikaci se také vejde víc informací o tom, co klient potvrzuje. Bankám tím navíc odpadají náklady na posílání potvrzujících SMS.

Podobně jako před dvěma lety Raiffka se snaží urychlit přechod klientů na modernější a bezpečnější způsob také některé další banky:

UniCredit Bank účtuje speciální poplatek jak za úvodní nastavení „starého“ ověření, tak 1,50 Kč za každou SMS zprávu.

Česká spořitelna v polovině letošního roku zavedla poplatek 2,50 Kč za každou potvrzující SMS pro přihlášení do internetového bankovnictví, pro autorizaci platebních příkazů nebo ověření online plateb kartou. Výjimku dostali klienti od 70 let věku.

Klienti ČSOB bez aplikace musí od letošního léta potvrzovat příkazy nejen jednorázovým SMS kódem, ale i stálým heslem k ČSOB Identitě. Lidé, kteří používají mobilní aplikaci ČSOB Smart, budou muset od ledna 2023 pro ověření plateb používat autorizační aplikaci ČSOB Smart klíč. Banka jim přestane posílat jednorázové SMS kódy. Zpřísnění se týká jen mobilního bankovnictví ČSOB Smart. Zrušení SMS pro klienty, kteří používají internetové bankovnictví, zatím ČSOB nechystá.

Moneta: Co klienti s tlačítkovými telefony?

Na nekompromisní postup sází od letošního září Moneta. Klientům oznámila, že od ledna 2023 ověřovací SMS skončí a že musí přejít na potvrzování v mobilní aplikaci. Webu Peníze.cz pak banka řekla, že výjimky přece jen zůstanou, bude k nim ale potřeba aktivita klienta. „Klientům, kteří doposud používají tlačítkový telefon, u kterých je riziko zneužití menší, umožníme SMS přihlášení do Internet Banky, tak jak byli zvyklí. Jen se budou muset spojit s naším zákaznickým centrem nebo stavit na pobočce a požadavek na zachování SMS autorizace osobně potvrdit,“ ujistila Jana Kobesová z tiskového oddělení.

Jenže když Moneta za pár dnů dala na svůj web podrobnější informace ke konci SMS, o možné výjimce se tam vůbec nezmínila. Naopak. Lidem, kteří mají jen tlačítkový telefon, vzkázala: „Bezpečnost vašich financí je pro nás naprostou prioritou a abychom ji stále udrželi na vysoké úrovni, je tento krok nevyhnutelný. Smart Banka vám však nepřinese pouze bezpečnější bankování, ale plno dalších výhod. Jsme si vědomi toho, že i když jsou dnes nejlevnější smartphony levnější než ty tlačítkové, pro některé klienty může být pořízení takového telefonu výdaj navíc. Bude se však jednat o investici do větší bezpečnosti a nesrovnatelně nižší výdaj oproti případnému podvodu, kterých přibývá. Sofistikovanost těchto útoků se neustále zvyšuje, proto i my přistupujeme k tomuto kroku, abychom ještě více ochránili vaše peníze.“

Když si klienti chtěli domluvit výjimku osobně na pobočce, setkali se v praxi s různými přístupy. Na web Peníze.cz se obrátil například starší klient s tlačítkovým telefonem, který u bankéřů se žádostí o zachování SMS neuspěl. Nedomluvil se tam ani klient středního věku, který bankovní aplikaci odmítá kvůli obavám o soukromí. Naopak dvěma jiným klientům na jiných pobočkách takové argumenty stačily. Bankéři také neoficiálně připouštějí, že Moneta chce zatím působit nekompromisně, aby na aplikaci přešlo co nejvíc lidí.

Na konci října jsme se znovu zeptali mluvčí banky. „V tuto chvíli zvažujeme některé výjimky (například věkovou hranici) tak, abychom určitým skupinám lidí umožnili setrvat ve stávajícím módu. Obecně ale platí, že potvrzování prostřednictvím SMS představuje bezpečnostní riziko, kterého mohou útočníci využít k získání kontroly na přihlašovacími údaji klientů. Aktuální data takto podvodně uskutečněných přístupů (a následných transakcí) napříč celým bankovním sektorem to bohužel potvrzují,“ odpověděla Zuzana Filipová z Monety.

Informace na svém webu ale banka nezměnila ani během listopadu. Na některých pobočkách se nicméně mluví jak o věkové hranici (výjimce pro nejstarší klienty, podobně jako v České spořitelně), tak o možném odložení „konce SMS“ z plánovaného přelomu roku na později.

Podle letošního průzkumu Českého statistického úřadu používá chytrý telefon 81 % obyvatel, tlačítkový telefon 19 %. Podíl těch tlačítkových prudce roste s věkem. Ve skupině od 55 do 64 let má tlačítkový telefon 20 % lidí, ve skupině od 65 do 74 let je to už 47 % a ve skupině od 75 let dokonce 72 %.

Na tohle přece neskočíte... Přijde e-mail, SMS, zpráva na Facebooku. Píše banka, doručovací služba nebo i finanční správa. Něco se vám děje na účtu. Někdo chce poslat peníze. Něco jste vyhráli. Honem se přihlaste, klikněte. To je jen zlomek z fíglů, které používají podvodníci, co usilují o přístup k vašemu účtu nebo platební kartě. Posbírali jsme jich mnohem víc. Podívejte se do galerie. Takhle vám vysajou účet. Podívejte se na triky podvodníků Chci to vidět!

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem