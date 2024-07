Creditas zvýší poplatky, základní služby zůstanou zdarma

Banka Creditas od začátku října zvyšuje některé dosavadní poplatky. Změny se týkají hlavně služeb na pobočkách, mimo jiné i výběru hotovosti u pokladny. Připlatí si také zájemci o papírové výpisy z účtu, expresní poskytnutí debetní karty nebo služby jako šetření plateb a vyhledávání dokladů.

Až na jednu výjimku se všechny změny týkají položek, které už jsou zpoplatněné i podle dosavadního sazebníku. Produkty a služby, které dosud byly bez poplatku, zůstávají i nadále zdarma. Výjimkou je výpis z účtu předaný na pobočce – dosud byl bez poplatku, od října přijde na 100 korun. Většiny běžných klientů se tak zdražení nedotkne.

Zřejmě nejvýraznější změnou je zdražení výběru hotovosti u pokladny na pobočce. Dosavadní poplatek je jen 10 korun při výběru do půl milionu korun (včetně) nebo ekvivalentu této částky v cizí měně, nad půl milionu je poplatek 50 korun. Od října se limit sníží na 300 tisíc – poplatek za výběry nižších částek stoupne na 50 korun, za výběry vyšších částek na 150 korun.

Kdo si chce vybrat hotovost nad určitý limit, musí to bance předem oznámit dohodnutým způsobem. Na těchto pravidlech se od října nic nezmění: ohlásit je potřeba výběr v tuzemské měně od 200 tisíc korun (do 11. hodiny obchodního dne před dnem, na který klient plánuje výběr), od 500 tisíc korun (do 11. hodiny šest obchodních dnů před dnem výběru) nebo výběr v eurech či dolarech od ekvivalentu 50 tisíc korun (do 11. hodiny šest obchodních dnů před dnem výběru).

Za nevyzvednutí nahlášeného výběru do konce určeného dne může banka účtovat sankční poplatek. Ten od října stoupne na 0,2 % z vybírané částky, minimálně však 1000 korun. Dosud je to 0,1 %, minimálně 1000 korun.

Výběr hotovosti na pobočkách Creditas patří k nejlevnějším na trhu. Dostupnější výběry nabízí svým klientům jen Fio (zdarma, když jde o výběr v tuzemské měně nad 1000 korun). Raiffeisenbank umožňuje jeden výběr zdarma v každém kalendářním měsíci. Česká spořitelna pak má bezplatné výběry v cizí měně do ekvivalentu 100 tisíc korun.

Poplatky za výběr hotovosti u pokladny na pobočce Banka Creditas od října 50 Kč při výběru do 300 000 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně, 150 Kč při výběru nad 300 000 Kč (do konce září 10 Kč do 500 000 Kč, 50 Kč nad 500 000 Kč) Česká spořitelna za výběr v korunách je poplatek 125 Kč (zdarma pro klienty od 70 let), výběr v cizí měně v přepočtu do 100 000 Kč (včetně) zdarma, při výběru v cizí měně nad 100 000 Kč je poplatek 125 Kč ČSOB za výběr z platebního účtu v měně účtu je poplatek 150 Kč, na pobočce České pošty 50 Kč s debetní kartou, výběr z účtu vedeného v jiné měně 150 Kč + 1 % z vybírané částky Fio banka výběr v korunách od 1000 Kč je zdarna, za výběr méně než 1000 Kč je poplatek 30 Kč; za výběr v eurech nebo dolarech je poplatek 0,5 % z objemu - minimálně 75 Kč, maximálně 250 Kč Komerční banka 125 Kč v korunách i cizí měně Moneta 120 Kč (v korunách, eurech, dolarech, librách) Raiffeisenbank první výběr/vklad hotovosti v kalendářním měsíci je zdarma, za druhý a další výběr je vždy poplatek 120 Kč; příplatek za výběr hotovosti nad 500 000 Kč nebo ekvivalentu v cizí měně je 0,15 % z vybrané částky UniCredit Bank za výběr korun z korunového účtu je poplatek 170 Kč; za výběr v cizí měně z účtu ve stejné měně je poplatek 1 %, minimálně 170 Kč; také za výběr z účtu v jiné měně 1 %, minimálně 170 Kč Zdroj: Peníze.cz, sazebníky bank

Klienti Creditas si i nadále mohou bez poplatku vybírat z jakéhokoliv bankomatu. Výběr u pokladny na pobočce nicméně ocení ti, kteří bankomat použít nechtějí nebo nemůžou – třeba kvůli limitům nebo když si chtějí v Česku vybrat eura.

Creditas od října zvýší také následující poplatky:

podání jednorázového platebního příkazu na pobočce: zvýšení z 10 Kč na 100 Kč

expresní poskytnutí debetní karty: zvýšení z 500 Kč 1000 Kč

zaslání informační SMS: zvýšení z 2,50 Kč na 3 Kč

vystavení potvrzení k účtům a jiným produktům pracovníkem banky: zvýšení z 50 Kč na 200 Kč

zaslání výpisu z účtu poštou (v rámci ČR i do zahraničí): zvýšení z 25 Kč na 100 Kč

zaslání pošty do zahraničí: zvýšení z 75 Kč na 100 Kč

mimořádný výpis z účtu (poštou v rámci ČR nebo na pobočce): zvýšení z 75 Kč na 100 Kč

výpis z účtu předaný na pobočce: zvýšení z 0 Kč na 100 Kč

šetření úhrady / storno zpracovaného platebního příkazu (odeslaného): zvýšení z 400 Kč na 1000 Kč

šetření o avizované úhradě: zvýšení z 400 Kč na 1 000 Kč

nestandardní služby (šetření plateb, vyhledávání dokladů) a ostatní služby výslovně neuvedené v sazebníku či obchodních podmínkách: zvýšení z 75 Kč na 150 Kč

výměna bankovek nebo mincí každé nominální hodnoty nad 100 ks (roztříděné): zvýšení z 3 % z vyměňované částky, min. 150 Kč, na 7 % z vyměňované částky, min. 150 Kč

cena práce, když hotovost není roztříděna po jednotlivých nominálních hodnotách a u mincí vložena do sáčků či jiného obalového materiálu: zvýšení z 75 Kč na 150 Kč za každých započtených 15 minut

swiftová zpráva: zvýšení z 400 Kč na 1000 Kč

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

