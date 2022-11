Okamžité platby jako nový normál. Chystá se další rozšíření

Přesně před čtyřmi lety odstartovala v Česku revoluce v posílání peněz z účtu na účet. Průkopníkem okamžitých plateb se stala 20. listopadu 2018 Česká spořitelna, když je spustila v pilotním provozu za vysoký poplatek 125 korun.

V ostrém provozu s nimi jako první přišla začátkem 1. února 2019 Air Bank, zpočátku s korunovým příplatkem oproti standardnímu převodu. V únoru je pak naostro nabídla i Česká spořitelna – už bez příplatku. Jako třetí se v dubnu přidala Creditas. Hlavní vlna pak přišla ve druhém pololetí roku 2019: postupně se připojily Komerční banka, PPF banka, Raiffeisenbank, ČSOB, Moneta a Fio. Pak se ještě přidaly Equa, mBank, Oberbank a v červnu 2021 také J&T. Okamžité platby tak nyní umožňuje dvanáct bank (bylo jich třináct, ale Equa už je součástí Raiffeisenbank).

Okamžitá platba dorazí do jiné banky prakticky hned. A to i v noci, o víkendu nebo během svátku. V zásadě nestojí nic víc v porovnání se standardním převodem, korunový příplatek teď vybírá jen mBank. Oproti tomu platby prioritní, expresní nebo urgentní – navzdory svému názvu – zas tak rychle nepřijdou, přesto jsou mnohonásobně dražší než běžná platba.

Zatímco některé banky nabídnou okamžitou platbu automaticky (pokud nezadáte jinou než dnešní splatnost), u dalších je potřeba si ji výslovně zvolit. Možnosti se liší i podle toho, jestli jde o internetové bankovnictví, nebo mobilní aplikaci.

Čtyři roky za inovátory

Poslední významnější bankou, která okamžité platby zatím neumí přijímat ani odesílat, zůstává UniCredit. Podle mluvčího Petra Plocka také plánuje, ani tentokrát ale neuvedl bližší termín a podrobnosti. „Přesný termín v předstihu upřesníme,“ říká. Podle informací webu Peníze.cz sice UniCredit Bank počítala se spuštěním okamžitých plateb už v roce 2020, jenže pak změnila priority.

Okamžité platby podle dřívějších informací plánovaly i Expobank (nyní Max banka) a Hello bank, které je dosud také nemají. Šéf Max banky Jan Winkler začátkem letošního října řekl, že by je ráda spustila do poloviny roku, nejpozději ve třetím čtvrtletí. Naopak v Hello bank s tím oproti původním plánům momentálně nepočítají. „Okamžité platby zatím zavést neplánujeme,“ říká Lenka Zimmelová z oddělení komunikace BNP Paribas Personal Finance SA, pod kterou Hello bank.

K okamžitým platbám se v blízké době nepřidá ani Trinity Bank. „Není to pro nás nyní aktuální téma,“ odpovídá Eva Čerešňáková, mluvčí Trinity Bank.

Do systému okamžitých platech se nezapojily stavební spořitelny nebo Hypoteční banka. I když jsou součástí bankovních skupin, které okamžité platby nabízejí, tuto službu zatím zavést neplánují. Nejde je použít také třeba na splátku kreditní karty nebo pro trvalé příkazy či inkasa.

Okamžité platby v Česku k 17. listopadu 2022 Banka Odchozí Příchozí Air Bank ano ano Creditas ano ano Česká spořitelna ano ano ČSOB ano ano Fio banka ano ano Hello bank ne ne J&T Banka ano ano Komerční banka ano ano Max banka ne ne mBank ano ano Moneta ano ano Oberbank ano ano PPF banka ano ano Raiffeisenbank (a bývalá Equa) ano ano Trinity Bank ne ne UniCredit Bank ne ne Zdroj: Peníze.cz

QR kód místo platební karty

Zájem o okamžité platby, respektive jejich využívání, stále roste. Podle statistik České národní banky za letošní září byl průměrný počet mezibankovních transakcí 2 565 165 denně, z toho počet okamžitých transakcí byl v průměru 715 283 denně. Podíl okamžitých plateb je tedy 27,9 procenta, zatímco ve stejnou dobu před rokem to bylo 22 procent.

Polovina ze všech odeslaných a přijatých plateb v okamžitém režimu je zpracována Českou spořitelnou. „Jen za říjen 2022 jsme zpracovali přes pět milionů odchozích a přes dva miliony příchozích okamžitých plateb,” říká Tereza Vogalová, která má v České spořitelně na starost domácí platby. „Nejčastěji naši klienti odesílají okamžité platby do jiné banky z mobilního telefonu (dvě třetiny klientů), jedna třetina je odesílá z internetového bankovnictví v počítači a necelá tři procenta klientů z bankomatové sítě,“ upřesňuje mluvčí Filip Hrubý. Okamžité platby z bankomatů umožňuje spořitelna jako jediná. Podle konkurenčních bank o tuto službu není mezi jejich klienty poptávka.

Šance pro obchodníky Zdroj: Shutterstock Potenciál okamžitých plateb zatím podnikatelé nevyužili naplno. Jsou přitom pro ně levnější alternativou, jak zákazníkům umožnit platit bez hotovosti a ušetřit za poplatky či provize za terminál na karty. Levnější než karty. Využije okamžité platby víc obchodů?

Pro některé obchodníky nebo poskytovatele služeb (třeba řemeslníky) je okamžitý převod alternativou k platebním kartám. Pomáhá jim i fakt, že čím dál víc bank nabízí přímo v aplikaci snadné vygenerování QR kódu k platbě. Podnikatel se díky tomu vyhne platbě provize. Na masovější nebo automatizované rozšíření však taková možnost stále čeká, jak před rokem upozornil i tehdejší člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda.

Banka, která se zapojí do systému okamžitých plateb, musí dodržovat společná pravidla pro příchozí transakce: především musí přijímat okamžité platby až do 2,5 milionu korun – limit se v důsledku evropského standardu zvýšil loni v červnu z předchozích 400 tisíc. Oproti tomu pro odchozí platby si každá banka může stanovit vlastní (nižší) limit, případně je vůbec nemusí nabízet. A kvůli rostoucímu počtu podvodů nechala většina bank strop na původní výši 400 tisíc nebo ho dokonce výrazně snížila – výjimkou jsou ČSOB a Oberbank, které také u odchozích transakcí zvýšily limit na 2,5 milionu.

Zrychlit mají i zahraniční platby v eurech

Okamžité platby lze zatím posílat jen v českých korunách a pouze v tuzemsku. Jedinou výjimkou je od loňského roku Oberbank, která okamžitě provádí i takzvané SEPA platby – převody eur v rámci EU a některých dalších evropských států (Velká Británie, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Andorra, Monako, San Marino a Vatikán).

Ostatní banky letos v lednu předběhla nebankovní společnost Fairplay Pay, která oficiálně působí jako vydavatel elektronických peněz malého rozsahu s povolením od ČNB. Nevztahuje se však na ni pojištění vkladů jako na banky.

Zájem přijít během roku s okamžitými převody v eurech sice letos v lednu avizovala Fio banka, dosud k tomu nedošlo. Podobně je nespustila ČSOB, která už také zkraje letošního roku uvedla, že s přípravami začala a ráda by okamžité SEPA platby spustila co nejdříve.

Další cestu, jak využívání okamžitých plateb rozšířit, připravuje Evropská komise. Mají se stát „novým normálem“ – chce proto urychlit jejich zavádění (v eurech) a 26. října přijala návrh novely nařízení z roku 2012. „Díky návrhu by všichni občané a podniky s bankovním účtem v EU a zemích EHP získali možnost provádět okamžité platby v eurech. Cílem je zajistit, aby byly okamžité platby v eurech cenově dostupné a bezpečné a aby byly bez potíží zpracovávány po celé EU,“ píše komise.

Platební instituce v eurozóně mají podle návrhu zajistit přijímání okamžité platby v eurech, a to do šesti měsíců poté, co nařízení začne být účinné. Odchozí okamžité platby v eurech mají být povinné nejpozději do 12 měsíců od účinnosti. Ostatní členské státy s vlastní měnou, tedy včetně Česka, by na zavedení okamžitých plateb na příchozí straně dostaly lhůtu 30 měsíců od účinnosti a na odchozí straně 36 měsíců.

Cena za okamžité platby v eurech by neměla přesáhnout cenu účtovanou za jiné převody v eurech, vyplývá z návrhu.

Od kdy se zmíněné termíny začnou počítat, zatím není jasné. Návrh ještě musí schválit jednotlivé členské státy (Evropská rada) a europoslanci. „Nevíme, jak dlouho může schvalování trvat a od kdy bude nová evropská regulace platit,“ říká Tomáš Hládek, expert pro platební styk České bankovní asociace.

Blíží se platby na kontakt

Dalším impulsem pro rozvoj okamžitých plateb se mohou stát takzvané platby na kontakt – v první fázi půjde platby na číslo mobilu. Tuto inovaci, o které web Peníze.cz poprvé informoval už loni v únoru, připravují tuzemské banky ve spolupráci s ČNB. Do realizace projektu se zatím přihlásilo devět bank, oznámila ČNB v polovině letošního roku.

Tímto způsobem bude možné zadávat standardní i okamžité platby. Přijímat platby tímto způsobem budou moct klienti, kteří se k novince přihlásí prostřednictvím své banky a provážou své telefonní číslo s číslem svého účtu.

Oproti původním odhadům však novinka odstartuje zřejmě až během prvního čtvrtletí roku 2023. „Spuštění plateb na kontakt, včetně varianty v okamžité platbě, jsme chystali do konce letošního roku. Několik menších kroků ze strany ČNB však zbývá ještě udělat, abychom je mohli nabízet. Termín spuštění v tuto chvíli proto není stanovený, ale chtěli bychom být mezi prvními bankami na trhu,“ říká například mluvčí Komerční banky Michal Teubner.

Na spuštění během prvního čtvrtletí 2023 míří Česká spořitelna, potvrdil její mluvčí Filip Hrubý. Mezi prvními chtějí platby na číslo telefonu nabídnout také Air Bank, ČSOB a Moneta. „Plánovaný termín je na přelomu března a dubna 2023. Platby na kontakt budou dostupné v aplikaci ČSOB Smart a také prostřednictvím virtuální asistentky Kate,“ říká mluvčí ČSOB Patrik Madle. Podle mluvčí Monety Zuzany Filipové má novinka pro klienty této banky odstartovat 1. dubna 2023.

Raiffeisenbank by platby na číslo mobilu chtěla začít nabízet ještě na jaře příštího roku. Velkou část její kapacity letos vázal převod klientů Equa bank. Do příprav plateb na kontakt se zapojila také Fio banka a podle neoficiálních informací i PPF banka.

Creditas se chce přidat během příštího roku, zájem o tuto novinku zatím obecně projevují i UniCredit a Oberbank. „Situaci monitorujeme a o implementaci se rozhodneme dle přijetí trhu,“ říká mluvčí Oberbank Monika Heiserová.

Olga Skalková

