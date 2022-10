Kam s mincemi? Uložení na účet je čím dál těžší, většina vkladomatů to neumí

Tři největší tuzemské banky – Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka – přeměnily už přes polovinu svých poboček na bezhotovostní, nebo se k tomu blíží. Klasické pokladny s živou obsluhou v nich nahradily takzvanými vkladomaty. Jenže ty – až na výjimky – přijímají jen bankovky, ne mince.

Hotovostní přepážku s obsluhou si na všech pobočkách dál drží už jenom Moneta, Fio nebo Creditas.

Ale i tam, kde pokladny zůstaly, vám bez poplatku uloží na účet (nebo vymění za bankovky) maximálně 100 kusů mincí od stejné nominální hodnoty. Za větší množství si připlatíte – a to výrazně.

Řešení existuje, i když není úplně komfortní.

Do sto kusů bez poplatku

„Chci dát drobné na svůj účet u České spořitelny, u které jsem dobrých 30 let. Poplatek je 3 %, minimálně 125 korun. Takže za vklad 560 korun zaplatím 125 korun? No samozřejmě nezaplatím. Naházím to do samoobslužné v Tescu, ale v pořádku mi to nepřipadá,“ postěžoval si nedávno jeden z klientů na sociálních sítích. Podobný poplatek by ve stejném případě chtěly i ostatní banky – pokud vůbec mají na pobočkách pokladnu.

Bezplatně lze totiž uložit (převést na účet) nebo vyměnit nejvýše 100 kusů od každé nominální hodnoty. Bankám to ukládá zákon o oběhu bankovek a mincí. Takovou povinnost ale mají jen pobočky, které zajišťují pokladní služby, a zároveň musíte mince odevzdat předem roztříděné podle nominálních hodnot.

Při vkladu mincí nad sto kusů stejné nominální hodnoty si banky samy mohou – ale nemusí – účtovat poplatek podle svého uvážení. Možnost zpoplatnit takovou službu využily všechny banky na trhu.

Poplatku při překročení zmíněného limitu se přesto můžete vyhnout, i když to zabere víc času. „V jedné pobočce v jeden den klient může vložit nebo vyměnit zdarma dohromady 100 kusů mincí každé nominální hodnoty,“ informuje například Česká spořitelna ve svém ceníku. Když tedy obejdete další pobočky, nebo si počkáte na následující den, můžete mít vklad mincí i nad zákonný limit zdarma. Podobně to funguje v dalších bankách, potvrzují jejich mluvčí.

Právo na hotovost? Zdroj: Shutterstock Vadí vám, když někde nemůžete platit v hotovosti? Nebo by měl obchodník naopak mít právo říct si, že hotovost nechce? Přinesli jsme pohledy z obou stran: Chci platit opravdovými penězi. Bude právo na hotovost v ústavě?

Hotovost neberu, jen karty. Proč zrušit povinnost pro obchodníky

Banky zatím změnu nechystají. Zpracování mincí na přepážkách, jejich svoz do České národní banky a následné zásobení poboček je podle nich nákladné. Argumentují také tím, že klienti většinou využívají možnost vkládat mince nebo je směnit na bankovky zdarma.

„Měsíčně identifikujeme nízké tisíce klientů, kteří realizují vklady či výměny mincí na našich pobočkách. Drtivá většina jsou majitelé malých obchodů, kteří obvyklé nosí mince právě v maximálním počtu 100 kusů od jednoho nominálu a zmíněný poplatek neplatí,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Mincomaty, ne bankovkomaty

Řešením by mohly být bankomaty uzpůsobené k vkladu mincí. V běžném provozu je však zatím nabízí jenom ČSOB, a to pouze na patnácti místech v republice.

Takzvaný mincomat umožňuje klientům ČSOB vložit zdarma na vlastní účet až 350 kusů mincí při jedné transakci. „Denně může náš klient takto vložit jeden tisíc kusů mincí,“ upřesňuje mluvčí Patrik Madle.

Podobný přístroj začala nově testovat Komerční banka. Podle mluvčího Pavla Zúbka se už rozhodla, mincomaty budou součástí nového konceptu jejich poboček, který představila loni v září.

„Tyo přístroje samozřejmě nebudou na všech pobočkách, ale budeme s nimi mířit do míst, kde cítíme velkou poptávku od menších podnikatelů. Velkou výhodou je také to, že službu mohou mít nezávisle na pracovní době pobočky,“ dodává mluvčí KB.

Ostatní banky zavádění přístrojů, jejichž prostřednictvím by klienti mohli vkládat mince na svůj účet, zatím neplánují. Podle některých odborníků se tomu nicméně nevyhnou, pokud chtějí tuto službu zajistit efektivněji než přes pokladníky na pobočkách. I v budoucnu totiž zůstane poptávka přinejmenším od menších obchodníků, kteří potřebují převést mince z tržeb na účet.

Poplatek za vklad mincí nad 100 kusů

Když si najednou chcete vložit na účet více než 100 kusů mincí jedné nominální hodnoty, čeká na vás v bankách vysoký poplatek. Většinou se pohybuje od tří do pěti procent z částky, která tento limit přesahuje. Zároveň však takový poplatek nemůže být nižší než bankou stanovené minimum: ve většině bank jde o 100 až 150 korun.

Nejvyšší poplatek z běžných bank mají Raiffeisenbank, Unicredit a Creditas: Pět procent z částky, která převyšuje 100 kusů jedné nominální hodnoty, avšak vždy minimálně 150 korun. Raritou je Oberbank, když si sice účtuje jen jedno procento, ale minimálně 500 korun.

Pouze Fio má jinou konstrukci účtování: poplatek 20 korun je za každých započatých 50 kusů mincí nad 100 kusů jedné nominální hodnoty.

Výjimkou mohou být také speciální dětské účty, například Komerční banka u nich poplatek za vklad mincí neúčtuje.

Poplatek za vklad mincí nebo jejich výměnu za bankovky (nad 100 kusů jedné nominální hodnoty) banka vklad na osobní účet výměna zpracování netříděných mincí Air Bank neumožňuje neumožňuje neumožňuje Creditas 5 % z částky, která převyšuje 100 ks jedné nomin. hodnoty, min. 150 Kč 3 % z částky, která převyšuje 100 ks jedné nomin. hodnoty, min. 150 Kč 75 Kč za každých započatých 15 minut ČS 3 % z částky, která převyšuje 100 ks jedné nomin. hodnoty, min. 125 Kč 7% z částky, která převyšuje 100 ks jedné nomin. hodnoty, min. 125 Kč 75 Kč za každých započatých 15 minut ČSOB 3% z částky, která převyšuje 100 ks jedné nomin. hodnoty, min. 100 Kč 5 % z částky nad 100 ks jedné nomin. hodnoty, min. 150 Kč 100 Kč Fio 20 Kč za každých započatých 50 ks nad 100 ks jedné nomin. hodnoty 20 Kč za každých započatých 50 ks nad 100 ksjedné nomin. hodnoty 50 Kč za každých započatých 15 minut KB 5 % z celkové vkládané částky, min. 120 Kč 7 % z celkové vkládané částky, min. 200 Kč v ceníku výslovně neuvádí, pouze poplatek za zpracování hotovosti od měsíčního objemu 2 mil. Kč (například do 5 mil. Kč je ve výši 0,1 %) mBank neumožňuje neumožňuje neumožňuje Max banka (Expobank) 1% z částky, která převyšuje 100 ks jedné nomin. hodnoty, min. 100 Kč 5% z částky nad 100 ks jedné nomin. hodnoty, min. 100 Kč v ceníku výslovně neuvádí Moneta 5% z čásky, která převyšuje 100 ks jedné nomin. hodnoty, min. 100 K 5% z čásky, která převyšuje 100 ks jedné nomin. hodnoty, min. 100 Kč poplatek při vkladu nad 50 ks je 10 %, při výměně navíc s minimem 500 Kč Oberbank 1%, min. 500 Kč 1%, min. 500 Kč 1%, min. 1000 Kč Raiffeisenbank 5 % z částky , která převyšuje 100 ks jedné nomin. hodnoty, min. 150 Kč 5 % z částky, která převyšuje 100 ks jedné nomin. hodnoty, min. 150 Kč v ceníku výslovně neuvádí UniCredit 5% z částky , která převyšuje 100 ks jedné nomin. hodnoty, min. 150 Kč 5% z částky , která převyšuje 100 ks jedné nomin. hodnoty, min. 150 Kč 10% z přijaté částky nad 100 ks příslušné nomin. hodnoty, min. 150 Kč Trinity 2% z částky , která převyšuje 100 ks jedné nomin. hodnoty, min. 150 Kč 2% z částky , která převyšuje 100 kusů jedné nominální hodnoty, min. 150 Kč 40 Kč Poplatky se týkají běžných účtů pro spotřebitele, pro podnikatelská konta se mohou lišit. Zdroj: ceníky bank

Poplatku se obvykle nevyhnete ani za vklad neroztříděných mincí – i když jich bude méně než 100 kusů. Například v České spořitelně nebo Creditas to je 75 korun za každých 15 minut práce, kterou pracovník vynaloží na tuto službu vynaloží. Ve Fio bance je to 50 korun za každých započatých 15 minut. V ČSOB je celkový příplatek 100 korun, v Trinity Bank 49 korun. A například Raiffeisenbank sice v ceníku poplatek za takovou službu neuvádí, ke slovu ale může přijít položka „ostatní služby v ceníku výslovně neuvedené“.

Pro výměnu mincí za bankovky mají banky stejné pravidlo jako při vkladu na účet. Klient hradí poplatek nad 100 kusů mincí od jednoho nominálu. Větší část bank – například Moneta, Fio, Raiffeisenbank a UniCredit – si za směnu nad uvedený limit účtují stejný poplatek jako za vklad mincí. Proti proudu jde Creditas, kde je poplatek za směnu mincí na bankovky výhodnější než při vkladu na účet.

Naopak v největších bankách je poplatek za směnu mincí na bankovky vyšší než za vklad. V ČSOB si za směnu naúčtují poplatek 5 % z částky nad 100 kusů jedné nominální hodnoty, minimálně však 150 korun. Za vložení stejných mincí na účet by klient zaplatil 3 %, minimálně 100 korun. Komerční banka chce za směnu 7 % z celkové částky, minimálně 200 Kč, zatímco u vkladu je to 5 % a minimálně 120 Kč. U České spořitelny si klient za směnu připlatí 7 % z částky, která převyšuje 100 kusů jedné nominální hodnoty, minimálně 125 Kč, zatímco u vkladu to jsou 3 %.

Pobočky v číslech Banka Celkem poboček Podíl bezhotovostních Česká spořitelna 416 58 % Komerční banka 216 44 % ČSOB 180 57 % Moneta 154 0 % Raiffeisenbank 106 54 % Fio 85 0 % UniCredit 66 33 % Equa 38 100 % Creditas 37 0 % Air Bank 32 100 % mBank 31 100 % Oberbank 21 0 % Trinity 6 0 % Hello bank 3 100 % Max banka (Expobank) 1 0 % Údaje ke konci srpna 2022. Zdroj: banky, Peníze.cz

Nemáte v peněžence poklad? Možná v peněžence najdete zdánlivě obyčejné mince a bankovky, které jsou přesto něčím výjimečné. Dostat za ně můžete několikanásobek nominální hodnoty. Pojďme to zkusit. Chci vidět víc Popisky fotek a jejich autory najdete uvnitř galerie.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz a speciální přílohy HN. Ráda tráví čas s rodinou... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem