K nule vás nepustíme. Minimální zůstatek chce poslední banka, chystá změnu

Na účtu ve Fio bance musíte mít vždycky aspoň 100 korun, pod tuhle hranici vás ani nepustí. I když máte na kontě třeba tři stovky, odeslat nebo vybrat si můžete jenom dvě. Na stovku se prostě nedá sáhnout.

Na povinném minimálním zůstatku trvá Fio banka nejen u běžných účtů, ale také u spořicích. A zatímco u korunových účtů je zmíněných 100 korun, třeba na eurových účtech už není tak zanedbatelný – 10 eur znamená přibližně 250 korun. Jde vlastně o jednorázový poplatek za založení účtu, který dostanete zpátky až při jeho zrušení.

Poslední bankou, která povinnost minimálního zůstatku ještě nezrušila, je překvapivě právě Fio – dávný průkopník bezpoplatkových účtů a některých inovací.

„Minimální zůstatek na účtu slouží zejména k tomu, aby se klient omylem nedostal do minusu. To může nastat třeba v případě, že si zřídí platební kartu s pojištěním, ale na účtu nebude mít žádné peníze, a tak se mu naúčtuje poplatek za pojištění a on se může dostat do problémů,“ vysvětloval to mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek webu Peníze.cz v květnu roku 2020.

„Na rozdíl od některých bank umožňujeme založit více účtů stejného typu, takže minimální zůstatek slouží i jakási ochrana proti tomu, aby si klienti zakládali zbytečné prázdné účty,“ dodal tehdy mluvčí.

Mezitím zrušila povinný minimální zůstatek i Moneta – včetně spořicích účtů ve Wüstenrotu, které převzala. Proč na něm Fio pořád trvá a zrovna v této výši?

„Výše minimálního zůstatku vychází z našich zkušeností a účelu, ke kterému je určen. Tedy ochraně klientů před nechtěným minusem na účtu,“ říká teď mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek.

Ale Fio je přece v zásadě bezpoplatková banka, většině klientů žádný poplatek nehrozí. Má smysl jim kvůli tomu takhle komplikovat podmínky? Nemohl by se minimální zůstatek začít uplatňovat třeba až ve chvíli, kdy si klient objedná nějaké služby s poplatkem? (Pokud jde o případné nesplácení půjček, tam to stovka stejně nezachrání, a případný nepovolený debet na účtu či kartě je spíš záležitostí banky než klienta – teoreticky by vůbec neměl nastat, případně jen v řádu korun nějakým nedopatřením).

„Typickým případem, kdy se může naúčtovat nějaký poplatek, je pojištění, které se platí poslední den v měsíci. Také je stále určitá množina obchodníků, kteří své transakce vypořádávají v offline režimu a tedy k jejich zaúčtování nemusí dojít hned, čímž se klient opět může dostat do minusu,“ vysvětluje mluvčí.

Přesto: proč musí být minimální zůstatek i na spořicím účtu, kde přece žádné poplatky ani závazky nehrozí?

„I ke spořicímu účtu může mít klient platební kartu, ke které má sjednané pojištění nebo s ní může platit, takže je zde situace stejná jako u běžného účtu,“ odpovídá Heřmánek.

Fio banka teď na spořicím účtu Fio konto nabízí jeden z nejlepších úroků na trhu, jenže reálný výnos – na rozdíl od konkurence – snižuje právě povinný zůstatek 100 korun. Když si chcete, třeba jenom dočasně, vybrat všechny peníze, máte jedinou možnost: zrušit celý účet.

Zeptali jsme se: Jde to online, nebo je potřeba zajít osobně na pobočku? A můžete si pak třeba hned za měsíc zase založit nový spořicí účet, když budete mít peníze navíc?

„Zrušení celého spořicího účtu a přeposlání zůstatku je možné vyřešit online, není nutné s tímto chodit na pobočku. Další účet si pak může založit, ale určité mechanismy zase zabraňují tomu, aby to takto dělal nějaký klient stále dokola. To by pak už musel jít na pobočku, kde bychom posoudili, zda účet opět založíme,“ odpovídá mluvčí Jakub Heřmánek.

Od loňského listopadu definitivně zrušila blokaci minimálního kreditního zůstatku Moneta Money Bank. Spolu s Fio patřila mezi poslední dvě banky, které na něm dosud trvaly. V posledních letech už ho Moneta uplatňovala jenom pro běžné účty založené na pobočce (ne online). Stejnou podmínku měly z dřívějška i spořicí účty ve Wüstenrotu, které Moneta převzala. Klienti museli nechávat na účtu vždycky aspoň 200 korun – dvě stovky jim banka trvale blokovala a nemohli s nimi disponovat, dokud si účet nezrušili.

Konec této povinnosti se nicméně blíží i ve Fio bance. „Plánujeme minimální zůstatek u našich účtů plošně rušit, aktuálně řešíme technické náležitosti a důsledky tohoto kroku. Konkrétní termín zatím k dispozici nemáme,“ avizuje Heřmánek.

