Co chystá Air Bank? Víc bankomatů, účty pro OSVČ, spoření pro děti a další novinky

Skupina PPF, majitel Air Bank, v květnu nečekaně odstoupila od dohody s Monetou o fúzi obou bank. Co to znamená z pohledu chystaných novinek pro klienty? O dalších plánech jsme mluvili s Filipem Zavřelem, vedoucím oddělení nazvané Každodenní služby.

Jak vývoj produktových novinek v Air Bank, která v minulosti patřila k předním inovátorům, poznamenalo připravované, ale nakonec zrušené spojení s Monetou?

Vlastně nijak. Inovace plánujeme na jeden až jeden a půl roku dopředu a věděli jsme, že v tomto časovém horizontu k úplnému spojení nedojde. Spojení by se projevilo v plánování střednědobých inovací, ale tak daleko jsme v aktivních projektech nebyli. Žádnou z chystaných inovací jsme proto nezastavili.

Nedávno Air Bank informovala, že pracuje na rozšíření služeb pro živnostníky a další OSVČ. Co konkrétně připravujete? Podnikající fyzické osoby už mohou využívat váš běžný účet, podnikatelský účet nutně mít nemusí…

To je pravda, ale klienti z řad živnostníků nám říkají, že by od nás chtěli mít i podnikatelský účet. V tuto chvíli pro ně chystáme nový běžný účet, který budou moci využívat pro své podnikání odděleně od svého soukromého účtu. Postupně k němu budeme přidávat další produkty, které by mohli využívat ve své podnikání a které v rámci existujícího běžného účtu nemohou získat.

Kdy plánujete s novým účtem začít?

Přesné datum ještě nemáme. Aktuálně to vypadá na spuštění někdy začátkem příštího roku.

Filip Zavřel Foto: Air Bank V Air Bank vede oddělení Každodenní služby. Do agendy jeho týmu spadají všechny služby, s nimiž klienti přicházejí každý den do kontaktu. Má tedy na starosti běžné a spořicí účty, platební karty a bankomaty, ale i služby pro investory. Filip se bankovnictví věnuje více než 13 let, z toho sedm působí v Air Bank, kde dříve mimo jiné vedl také oddělení půjček a hypoték.

Budete podnikatele obsluhovat jinak než ostatní klienty?

Z pohledu obsluhy bude rozdíl mezi oběma segmenty minimální. Dál budeme sázet hlavně na digitální kanály, ale služby pro živnostníky budou dostupné i na našich pobočkách.

Chystáte se nabízet i úvěry na podnikání?

Při spuštění nového účtu s tím nepočítáme. Komplexní nabídka služeb pro živnostníky bude vznikat postupně. Ale ano, úvěry pro podnikání plánujeme.

Jak velký zájem o podnikatelský účet očekáváte? Jste jednou z posledních bank, která se rozhodla vstoupit do tohoto byznysu.

V Česku je zhruba jeden milion živnostníků, takže v porovnání s počtem lidí, kteří potřebují využívat běžný účet v bance, je poptávka této skupiny klientů omezená. Vidíme ale zájem ze strany našich klientů – a rozhodnutí vstoupit do nového segmentu je hlavně reakcí na to.



Chystáte se v budoucnu vstoupit i do služeb pro větší firmy?

V tuto chvíli jsme se rozhodli zaměřit na fyzické osoby – podnikatele. Je to segment, který je nejblíže našemu dosavadnímu fungování na bankovním trhu a kterému rozumíme. Jak to bude se vstupem do dalších podnikatelských segmentů, na to nemám teď odpověď.

Jaké další produktové inovace chcete spustit do konce letošního roku? Nedávno jste avizovali vylepšení dětských účtů…

Ano, připravujeme spořicí účet pro děti a také nové řešení v mobilní aplikaci, které rodičům usnadní obsluhu účtu pro děti a zároveň pomůže naučit jejich potomky spravovat peníze a hospodařit s nimi. Z řady výzkumů víme, že pro 96 procent rodičů je finanční gramotnost dětí důležitá, ale jen asi polovině se to daří. Pracujeme i na zavedení plateb na číslo mobilu.

Kdy platby na číslo mobilu plánujete spustit? Budete mezi prvními bankami?

Děláme vše proto, abychom byli mezi první vlnou bank, která tento projekt svým klientům nabídne. Termíny nejsou ještě pevně dané, protože je tam součinnost více stran a je to také zcela nový způsob plateb. Některé odhady mluví o startu už v listopadu tohoto roku. Pokud to tak bude, uděláme vše proto, aby naši klienti tento způsob placení mohli využít mezi prvními.

Už víte, jaký bude maximální limit pro jednotlivou platbu? Bude nižší než u okamžitých plateb, například jen v řádu nižších jednotek tisíců?

To ještě není jasné, řešíme to. Máte pravdu, zvažovaný maximální limit pro posílanou částku je nižší než u současných okamžitých plateb na číslo bankovního účtu.



Vraťme se ještě k dětským účtům. Mnoho rodičů od nich odrazují různá omezení – úspory například nelze jednoduše převést jinam, kde by se třeba dítěti mohly lépe zhodnotit, což je zvlášť teď velké téma. Co si o tom myslíte?

My jsme zvolili jiný model. Běžný účet pro děti není vedený na jméno dítěte, ale jeho majitelem je rodič. Stejné to bude i s chystaným spořicím účtem pro děti. Dítě tak bude v roli disponenta, který může přistupovat k účtu a využívat z něho peníze – ale jak, to bude v rukách rodiče. Rozhodli jsme se pro tento model i z toho důvodu, že podle našich průzkumů rodiče chtějí mít do 15 let věku dítěte plnou kontrolu nad tím, jak s penězi nakládá.

Banky mají zpravidla na účtech pro děti nižší úročení než pro dospělé. Jak to bude u vás?

Nastavení výše úročení budeme ještě řešit. Na spořicím účtu pro děti budeme mít určitě pásmové úročení a maximální limit, do kterého budeme nabízet nejvýhodnější úrok. Tento limit bude nižší než na spořicím účtu pro dospělé. Myslíme si, že dítě tak vysoký limit na spořicím účtu nepotřebuje, a také se tím chceme vyhnout, aby tu možnost někdo zneužíval.

Čím dál víc lidí obsluhuje účet přes mobil. Aplikace My Air patří k nejlépe hodnoceným mezi uživateli. Jaká další vylepšení v nejbližší době připravujete?

Mobilní aplikace je pro naše klienty opravdu zcela zásadní. Jedna čtvrtina už tímto způsobem vstupuje na účet každý den. Teď o dovolených, kdy lidé hodně cestují a potřebují si víc kontrolovat, kolik utratili, je toto číslo ještě vyšší. Vylepšování mobilní aplikace je tedy pro nás důležité a průběžně v tom musíme pokračovat.

Jednou z novinek, se kterou letos chceme přijít, bude snadnější spárování aplikace s novým mobilem. Tento proces absolvuje každý měsíc asi 50 tisíc našich klientů, přitom doposud to nejde jinak než v součinnosti s internetovým bankovnictvím, což některým klientům komplikuje situaci. Nově to celé klientům umožníme udělat jen v mobilní aplikaci.

Můžete nám to víc přiblížit?

Souvisí to s chystaným zavedením nového bezpečnostního prvku na ověření totožnosti, který bude fungovat na principu rozpoznání obličeje. Jediné, co klient bude muset udělat, bude naskenovat do aplikace svůj obličej v určitém pohybu. Díky tomu pak proběhne párování aplikace s mobilem velmi rychle a bezpečně.

Komu patří Zdroj: Shutterstock „Netušili jsme, že Sberbank je ruská banka,“ říkají teď někteří její klienti. Nejen pro ně máme přehled majitelů. Kdo vlastní banky v Česku a které jsou opravdu české. Přehled

Jde o jednoduchou a spolehlivou metodu ověření, kterou bychom rádi využili i jako další alternativu při otevírání účtu novým klientům. Po stažení aplikace by se tak klient mohl vyhnout poslání korunové platby z jiné banky, abychom ho podle požadavků zákona mohli na dálku identifikovat. Nemusel by mít ani službu bankovní identita v jiné bance. S otevíráním nových účtů přes tuto metodu ještě chvíli počkáme, bankovní identitu pro otevření nového účtu na dálku chceme nabídnout ještě letos.

Budete do mobilní aplikace zavádět i možnost online zrušit účet? Klienti Air Bank sice mohou – na rozdíl od řady konkurenčních bank – zrušit účet nejen osobně na pobočce, ale i přes internetové bankovnictví, nicméně v mobilní aplikaci tahle možnost chybí.

Zatím ne. Klientů, kteří chtějí zrušit účet v Air Bank, je velmi málo, a poptávku po zavedení této služby v mobilním bankovnictví nezaznamenáváme. Myslím, že klienti si docela vystačí s dosavadním způsobem – do internetového bankovnictví se mohou přihlásit přes mobilní aplikaci a nepotřebují k tomu znát jiná přístupová hesla.

V nabídce Air Bank stále chybí kreditní karty. Přitom bankéři je často doporučují využívat pro placení v zahraničí, nebo na méně známých e-shopech. Poukazují na to, že když dojde k problému, jde o peníze banky, která má silnější páky na jejich vrácení než klient, který kartou čerpá vlastní peníze. Přemýšlíte o zavedení kreditky?

Aby mohly kreditní karty ekonomicky fungovat, musíte mít na jedné straně klienty, kteří celý úvěr splatí včas, a pak ho mají v bance zadarmo. A na druhé straně musíte mít klienty, kteří to neudělají, a musíte jim naúčtovat úrok i za ty, kteří úvěr splatili v bezúročném období. Nám to prostě nepřijde fér, a proto jsme se rozhodli, že kreditní karty nebudeme nabízet.

Jako okamžitou finanční rezervu, kterou kreditní karta také umožňuje, máme pro klienty kontokorent. S požadavkem na zavedení kreditních karet z titulu bezpečnosti plateb na internetu nebo v zahraničí se vlastně ani nesetkáváme. Jedinou situací, kdy některým našim klientům může chybět, jsou půjčovny aut. Některé od zákazníků chtějí jen kreditní kartu. Rádi bychom to vyřešili, ale není to jednoduché, když kreditní karty mít z důvodů, které jsem popsal, nechceme.

Některé banky už klientům umožňují blokaci kurzově nevýhodné služby DCC při platbě terminálech nebo při výběru z bankomatu v zahraničí, stejně jako dodatečných poplatků, účtovaných některými provozovateli bankomatů. Plánujete jim to v internetovém a mobilním bankovnictví také nabídnout?

Zajímavé je, že tato služba není mezi našimi klienty nijak moc poptávaná, a i my v ní zatím vidíme víc rizik než přínosů. Zvlášť u blokace služby DCC. Situace, kdy bude chtít klient zaplatit nebo si vybrat, a ono mu to nepůjde, protože zapomněl, že si blokaci nastavil, a nebude ji umět rychle zrušit, není příjemná. Nebo blokaci nebude moct zrušit, protože nebude mít fungující datovou službu a na účet se tak nedostane.

Na druhé straně ale vidíme, jak v prvním pololetí výrazně vzrostly platby našich klientů v Polsku, kam se jezdí za levnějšími nákupy, a také sledujeme, jak se tam služba DCC na terminálech začíná rozšiřovat. Nevylučuji, že někdy v budoucnu blokaci DCC klientům také nabídneme. V tuto chvíli naše vývojové kapacity ale soustředíme na jiné projekty.

Zpátky do minulosti Zdroj: KB Před třiceti lety začal fungovat první online bankomat v Česku. Brzy přišly platební karty, které fungovaly i v cizině. A pak se s nimi dokonce dalo platit v některých obchodech. Máme vzpomínky i fotky. I tohle jsou devadesátky. První bankomat má narozeniny

Jaké služby klientům podle vašich průzkumů nejvíc chybí, nebo by je chtěli mít jinak?

Asi nejvíc v tuto chvíli řeší téma bankomatů – chtěli by jich mít od nás víc. A také s nimi stále řešíme sazby na spořicích účtech.

Pokud jde o bankomaty, tam se snažíme připojit k alianci, kterou iniciovaly Komerční banka a Moneta Money Bank. Tím by se síť bankomatů pro naše klienty výrazně rozšířila. Jednání s partnery běží; řešíme, jak by nový model mohlo fungovat.

Co se týče spořicích účtů, na současný úrok čtyři procenta ročně a na zvýšení limitu pro toto úročení ze čtvrt na půl milionu jsme zaznamenali velkou odezvu, což ilustruje příliv peněz do banky.

Máte už představu, kdy by vaši klienti mohli začít vybírat zdarma i v bankomatové síti KB a Monety?

My bychom si přáli, aby to šlo rychle, ale nezáleží to jen na nás. Musí tomu předcházet dohoda. Je to náročnější, než když se domlouvají jen dva subjekty. Kdy to nastane, to bohužel neumím odhadnout.

Provozování bankomatů je finančně náročné; vidíme také, že čím dál víc lidí platí bezhotovostně. Začnou bankomaty postupně mizet, podobně jako se to děje s pobočkami? V některých zemích, třeba v Itálii, k tomu provozovatelé bankomatů už přistoupili – aspoň podle zkušeností místních pozorovatelů…

Myslím, že banky v Česku nemají v plánu zhoršovat klientům přístup k hotovosti a zatím se ani nechystají snižovat počet bankomatů. Spíš se budou snažit o větší efektivitu a redistribuci stávajícího počtu bankomatů. Budou chtít, aby v určitých místech nedocházelo ke zbytečné koncentraci jednotlivých provozovatelů, ale zůstaly tam třeba jen dva bankomaty. Zbylé bankomaty by se mohly přesunout jinam, kde naopak chybí. Vytvářená bankomatová aliance k tomu směřuje a ve výsledku by se tak dostupnost bankomatů pro mnohé lidi mohla naopak zvýšit.

Plánuje Air Bank možnost výběrů z bankomatu jen za pomoci QR kódu? Klient by si vše připravil předem v mobilní aplikaci a pak už si jen rychle vyzvedl hotovost. S takovou inovací nedávno přišla Česká spořitelna.

Nad obdobným zjednodušením výběru, a to včetně možnosti předem si zvolit nominální hodnotu bankovek, ve kterých se výběr uskuteční, nebo zajistit si i vytištění dokladu, jsme přemýšleli. Zatím na tom ale nepracujeme.

Jako jedni z mála stále umožňujete klientům zaplatit i pomocí platebních nálepek. Plánujete v tom pokračovat, nebo jste se už rozhodli, že s nálepkami také skončíte?

Ani Air Bank už nové nálepky dospělým klientům nevydává. Obnovujeme je po expiraci jen těm, kteří je už získali. Jde o stále méně využívanou službu, takže o jejím zrušení samozřejmě musíme také přemýšlet. Kde ještě pro platební nálepky vidíme šanci, to je u dětí. Souvisí to s tím, že děti do 15 let nemohou využívat Apple Pay a Googe Pay, protože pravidla obou společností neumožňují platební karty těmto uživatelům digitalizovat. Dětem do 15 let nové nálepky tedy stále vydáváme a zatím plánujeme vydávat.

Chystáte také nějakou přísnější „motivaci“ pro klienty, aby při potvrzení plateb přestali používat zastaralý způsob ověřování přes SMS zprávu a přešli na notifikace v mobilní aplikaci? Třeba zpoplatnění ověřovacích SMS?

Nechystáme to.

Kolik klientů to ještě využívá?

Tento autorizační prvek využívá zhruba 300 tisíc z celkem jednoho milionu našich klientů.

Změnili jste názor na zákaz posílání peněz na kryptoměnové burzy, kteří někteří vaši klienti kritizovali?

My určitě nechceme klientům říkat, co si mají kupovat a co ne. K zákazu těchto plateb došlo v korespondenční bance, se kterou při zahraničních platbách spolupracujeme a která pro nás zajišťuje zahraniční platební styk. Bohužel, v tuto chvíli nejsme schopni posílat peníze z účtu klientů na kryptoměnové burzy jinak. Ale snažíme se tuto situaci řešit.

Chtěl bych také připomenout, že na kryptoměnových burzách klienti mohou nakupovat i prostřednictvím platební karty Air Bank. Nebo mohou nákup kryptoměny provést i přes naši mobilní aplikaci prostřednictvím společnosti Portu, která umožňuje investovat do burzovně obchodovatelných produktů ETP.

V březnu jste oznámili dosažení hranice jednoho milionu klientů. Pokračuje letos růst v obdobném tempu jako v uplynulých deseti letech, kdy jste v průměru nabírali sto tisíc nových klientů ročně?

Ano. Za prvních šest měsíců jsme získali 40 tisíc nových klientů. Na konci prvního pololetí se celkový počet klient zvýšil na jeden milion a dvacet pět tisíc. Letošnímu nárůstu pomohly i mimořádné okolnosti jako bylo ukončení činnosti Sberbank, odkud k nám přešla řada klientů, kteří si nás zvolili jako svou hlavní banku. Mnoho nových klientů jsme získali i během první uprchlické vlny z Ukrajiny. Do konce letošního roku chceme akvizici klientů podpořit mimo jiné nějakou novou kampaní.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz a speciální přílohy HN. Ráda tráví čas s rodinou... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem