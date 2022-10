Spořitelna zjednoduší podmínky pro Plus účet bez paušálu

Česká spořitelna od 1. února 2023 zjednoduší podmínky pro získání Plus účtu zdarma. Nově bude stačit, aby klient v daném kalendářním měsíci zaplatil čtyřikrát kartou. Vyplývá to z nového ceníku a z informací, které banka posílá klientům.

Počítat se budou platby jakoukoliv kartou vydanou k účtu – tedy debetní i kreditní včetně virtuální karty nebo nálepky. Může jít o terminál v prodejně nebo platbu na internetu, počítají se také platby mobilem nebo hodinkami. Banka uzná i zatím nezaúčtované transakce (rezervace), o nichž se dozví do 22. hodiny posledního dne v měsíci.

Za účet Plus se podle ceníku platí měsíční paušál 100 korun. Podle dosavadních pravidel je bez poplatku při splnění dvou podmínek: Slevu 50 korun získá ten, komu na běžný účet přijde v měsíci aspoň 7000 korun a současně aspoň jednou zaplatil kartou. A dalších 50 korun banka odpustí, když klient využívá i jiné produkty skupiny ČS: počítají se například penzijní spoření, hypotéka, spotřebitelský úvěr, investice, kreditní karta nebo úvěr ze stavebního spoření, nepočítá se však samotné stavební spoření.

„Plus účet mají téměř dva miliony klientů a drtivá většina z nich už nyní tyto podmínky splňuje,“ upřesnil webu Peníze.cz mluvčí Filip Hrubý.

Podmínka aspoň čtyř plateb kartou začne od února platit i pro studenty od 18 let, kteří v současnosti mají do 26 let vedení Plus účtu zdarma bez podmínek. „Více než 95 procent z nich už nyní používá platební kartu více než čtyřikrát v měsíci,“ říká k tomu mluvčí.

Klienti nad 70 let budou mít vedení Plus účtu nadále zdarma bez jakýchkoliv podmínek.

Původní pravidla pro bezplatné vedení (příjem na účet aspoň 7000 Kč, jedna platba kartou a jeden další produkt) spořitelna od února zruší. Pokud se klientovi v daném měsíci nepodaří čtyřikrát zaplatit kartou, bude ho vedení Plus účtu stát 100 korun – s výjimkou zmíněných seniorů.

Od července roku 2020 nabízí Česká spořitelna účet nazvaný Standard, který má základní služby zdarma bez podmínek (pokud nechcete vybírat z cizích bankomatů). Lepší variantu běžného účtu, který nabízela ke službě Moje zdravé finance, tehdy přejmenovala právě na Plus účet.

Jaké výhody má účet Plus oproti bezpodmínkovému účtu Standard? Mimo jiné umožňuje bezplatné výběry ze zahraničních bankomatů skupiny Erste (zatímco s účtem Standard přijde takový výběr na pět korun). Klienti mohou zdarma získat druhou debetní kartu (s účtem Standard stojí 25 Kč měsíčně) a využívat multiměnovou funkci na kartě, která zajistí výhodnější kurz (s účtem Standard přijde na 25 Kč měsíčně).

Klienti s Plus účtem zároveň dosáhnou na výrazně vyšší úrok na spořicím účtu: momentálně 4 % u vkladů do 200 tisíc korun (s programem Exclusive je strop 400 tisíc), při pravidelném investování do podílových fondů se úrok zvyšuje na 5 %. Oproti tomu účet Standard má sazbu na spoření jen 0,2 %.

