Bankovní identitu spustí další banky. Snadné ověření chystá i VZP

„Digitální občanku“ klientům brzy nabídnou také UniCredit, mBank a Creditas. Za několik měsíců by ji lidé mohli využít i při ověřování totožnosti vůči státní VZP, která se zatím do projektu nezapojila.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 21. 10. 2022

Snadné ověření přes bankovní identitu nabídne klientům ještě do konce letošního roku také UniCredit Bank. mBank by se chtěla zapojit v prvním pololetí roku 2023, zájem spustit bankovní identitu v příštím roce mají také Creditas s Max bankou.

Bankovní identita umožňuje lidem ověřit totožnost online stejně snadno jako při přihlašování do internetového bankovnictví, a to bez dalších nákladů a zařizování. Od začátku roku 2021 funguje pro komunikaci se státem – typicky při přihlašování do Portálu občana, na portál Moje daně, k eReceptu, k ePortálu České správy sociálního zabezpečení, při žádosti o výměnu řidičského průkazu nebo využití důchodové kalkulačky ČSSZ.

Od loňského jara rozšiřují banky využití identity (pod názvem Bank ID) pro online komunikaci s některými soukromými společnostmi – tedy pro ověřování se například vůči pojišťovnám, jiným bankám, penzijním společnostem, sázkovým společnostem, dodavatelům energií a podobně.

Bankovní identitu mohou pro ověřování vůči veřejné správě i firmám používat klienti Air Bank, České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Moneta Money Bank a Raiffeisenbank. Fio banka zatím umožňuje využití bankovní identity pouze vůči veřejné správě.

Které banky se přidají v blízké době?

Fio chce přidat BankID pro ověření komunikace se soukromými subjekty ještě do konce letošního roku. Klientům už poslala nové obchodní podmínky, které upravují i fungování ID. „Nové podmínky budou účinné od 14. prosince. Od tohoto data tedy službu můžeme spustit, ne dříve. A cílíme na to, abychom ji začali nabízet do konce roku,“ potvrzuje Jakub Heřmánek, mluvčí Fio.

Brzy se dočkají i klienti UniCredit Bank. „Bankovní identitu už zkoušíme v pilotním provozu, do konce roku ji zavedeme klientům pro online přístup na úřady. Během prvního čtvrtletí 2023 umožníme bankovní identitu využívat pro online služby ve firmách,“ říká mluvčí Petr Plocek. Podle neoficiálních informací webu Peníze.cz by první klienti mohli bankovní identitu využít na začátku prosince.

Ještě pár měsíců si zřejmě počkají klienti mBank, bankovní identita pro ně má být dostupná během prvního pololetí příštího roku. „V tuto chvíli procházíme akreditačním procesem ministerstva vnitra. Na přelomu letošního a příštího roku bychom se chtěli stát service providerem (SEP), tedy začít využívat identity z jiných bank. Služby jako identity provider (IDP) budeme postupně spouštět v celé první polovině roku 2023,“ říká mluvčí Kristýna Dolejšová.

Během příštího roku by mohli bankovní identitu začít využívat také klienti Creditas a Max banky (to je bývalá Expobank CZ, jejímž novým vlastníkem se nedávno stala právě Creditas).

Spuštění této služby u UniCredit, mBank a Creditas přitom nabralo proti původním plánům zhruba roční zpoždění. Na dřívější termín ji avizovala také Equa bank, kterou poté koupila Raiffeisenbank – díky definitivnímu spojení by teď měli bankovní identitu dostat i původní klienti Equa.

Chystá se i největší zdravotní pojišťovna

Bankovní identitu (BankID) mohou využívat také soukromé společnosti, které uzavřou smlouvu se sdružením bank a platí za její fungování. Svým klientům díky tomu umožní pohodlné ověření při online komunikaci, typicky při různých žádostech.

Dosud se zapojilo přes 70 společností. Jsou mezi nimi některé pojišťovny (Generali Česká pojišťovna, Simplea), penzijní společnosti (ČS, NN), sázkové firmy (Sazka, Fortuna, Tipsport, různé sítě kasin), dodavatelé energií (ČEZ, Pražská plynárenská), poskytovatelé či zprostředkovatelé úvěrů (Home Credit, Hypo na míru, Golem Finance), e-shop Alza.cz nebo služba Hlídačky.cz.

BankID mohou lidé využít třeba také při online žádosti o výpis vlastnictví akcií z Centrálního depozitáře cenných papírů, při nákupu mimo běžnou otevírací dobu v některých prodejnách COOP. A pro ověření potenciálních klientů „zvenku“ je už používají i samotné banky (ČS, ČSOB, KB a Moneta), především při online založení účtu nebo žádosti o úvěr.

Tento způsob ověření už mohou využívat i klienti Oborové zdravotní pojišťovny (OZP), České průmyslové zdravotní pojišťovny či Vojenské zdravotní pojišťovny. Zatím se však nezapojila největší zdravotní pojišťovna – státní VZP s více než šesti miliony klientů.

Všeobecná zdravotní pojišťovna už od září 2016 nabízí portál Moje VZP, aplikace pro mobilní zařízení se systémy Android a iOS funguje přes tři roky. Jejím prostřednictvím si lidé mohou například online zažádat o příspěvek, zkontrolovat platby zdravotního pojištění, získat přehled vykázané péče, nahlásit ztrátu průkazu nebo podat přehled jako OSVČ.

Aktivovat přístup do portálu Moje VZP může klient několika způsoby. Prvním je osobní návštěva na pobočce. Druhou je vyplnění online formuláře a čekání na doporučený dopis s přístupovými údaji. Třetí možností je okamžité ověření přes některý z „prostředků elektronické identity občana“: VZP akceptuje eObčanku s čipem, službu Moje ID, mobilní klíč eGovernmentu, I.CA identitu s čipovou kartou nebo údaje NIA ID. Bankovní identita však mezi nimi zatím chybí, přestože oproti dalším možnostem nepřináší další zařizování nebo výdaje.

„Chceme tento přístup maximálně zjednodušit i dalším, proto ve výhledu několika měsíců plánujeme přihlášení do aplikace také prostřednictvím bankovní identity,“ ujišťuje mluvčí VZP Viktorie Plívová. Dodává, že aplikaci Moje VZP už využívá téměř milion klientů.

Chystají se i další zdravotní pojišťovny. Před spuštěním je možnost ověření přes bankovní identitu ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra, potvrzuje Jan Blažek, šéf společnosti Bankovní identita, která službu Bank ID provozuje a je společným podnikem zúčastněných bank. „Dvě další pojišťovny, Revírní bratská a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, už na připojení pracují a v řádech měsíců jej také zprovozní,“ dodává Blažek.

K výraznějšímu nástupu ověření přes Bank ID by mělo dojít i u komerčních pojišťoven. „Ke stávajícím, které Bank ID už spustily, by měly brzy přibýt čtyři další velké pojišťovny,“ avizuje Blažek.

Oblíbenost bankovní identity mezi lidmi podle něj stále roste. „Nejlépe se to ukázalo na jednorázovém příspěvku na dítě, který byl spuštěn v srpnu letošního roku. Téměř 90 procent online žadatelů použilo k identifikaci právě bankovní identitu,“ říká. Od letošního května se počet přístupů téměř zdvojnásobil. Celkový počet lidí, kteří si bankovní identitu alespoň jednou vyzkoušeli, ať už vůči státu nebo firmám, se blíží dvěma milionům.

