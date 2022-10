Datovou schránku dostanou OSVČ i spolky. Nová povinnost se blíží

Přihlašovací údaje dostanete automaticky do března, upřesnilo ministerstvo vnitra. Bude to poslední klasický dopis od státu. Nezapomeňte si pak nastavit notifikace, radí úřad.

Datová schránka bude od roku 2023 povinná pro všechny živnostníky a další podnikatele (OSVČ). Povinnost se rozšíří také na spolky, sdružení a nadace včetně společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). A pokud se včas nezmění zákon, dostanou ji také všichni nepodnikatelé, pokud aspoň jednou kontaktují stát přes elektronickou identitu.

Stát jim datovou schránku aktivuje automaticky, není tedy potřeba o ni žádat. Zavádění schránek proběhne postupně ve třech vlnách od ledna do března 2023, kdy budou noví uživatelé postupně dostávat přihlašovací údaje. Denně má vznikat asi 50 tisíc schránek, upřesnilo dnes ministerstvo vnitra.

Největší část nových držitelů schránek bude z řad podnikajících fyzických osob, tedy živnostníků a dalších OSVČ. Stát ji automaticky zřídí nejen aktivním podnikatelům, ale i těm, kteří mají pozastavenou činnost – pokud datovku nechtějí, museli by živnost zrušit. Nové povinnosti se nevyhnou ani ti, kteří si podnikáním jen přivydělávají formou vedlejší činnosti.

Noví uživatelé datovek se nemusí o nic starat – schránku jim zřídí stát a přihlašovací údaje pošle ministerstvo vnitra doporučeným dopisem. Do datové schránky se pak dostanou po prvním přihlášení na webu mojedatovaschranka.cz. Těm, kteří se sami nepřihlásí, se schránka automaticky aktivuje po uplynutí lhůty 15 dnů.

Novou povinnost přináší už dřív schválená novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Dosud mají datovou schránku povinnou právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku (obchodní společnosti a družstva), advokáti, daňoví poradci, exekutoři či insolvenční správci a samozřejmě také orgány veřejné moci, tedy úřady, soudy a podobně. Ostatní – například živnostníci nebo nepodnikající fyzické osoby – si ji dosud mohli zřídit dobrovolně.

Stát zatím zřídil 1 667 000 datových schránek, z toho 910 229 dobrovolně. „Zásadní je nárůst počtu občanů, kteří si datovky zřizují dobrovolně. V roce 2019 šlo o 38 tisíc, v loňském roce už o více než 145 tisíc, letos zatím přes 242 tisíc. Zájem o datové schránky zvyšuje především trend online komunikace, kdy lidé preferují vyřizování svých záležitostí elektronicky,“ říká Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu ministerstva vnitra. „Datovky dokážou v mnoha ohledech nahradit služby klasické pošty, ale také nabízí možnosti vyřizování běžné korespondence nebo přístup do Portálu občana,“ dodává.

Vrba připomíná budoucím uživatelům datové schránky, aby si nezapomněli nastavit notifikace – tedy přidat si tam e-mail, na který jim bude chodit oznámení o tom, že mají ve schránce zprávu. Díky tomu nebudou nemuset schránku neustále kontrolovat.

Povinnost komunikovat elektronicky má až na výjimky pouze stát. Stát musí povinně doručovat písemnosti do datové schránky, pokud ji adresát má zřízenou. Lidé a firmy můžou úřadům (natož mezi sebou) i nadále posílat dokumenty jakoukoliv formou. Výjimka se týká jen komunikace s finanční správou:

Majitelé datových schránek zřízených ze zákona (tedy ne dobrovolně) musí posílat daňové přiznání a další dokumenty (třeba oznámení o změně adresy) výhradně elektronicky.

Kdo měl datovou schránku a poslal něco finanční správě klasicky „na papíře“, dostal do konce roku 2020 automaticky pokutu dva tisíce korun. Nepřiměřeně vysokou sankci zrušila až novela daňového řádu od roku 2021: těm, kdo si datovku zřídili dobrovolně, od té doby žádná pokuta nehrozí. Těm, kdo ji mají povinně ze zákona, hrozí už jen pokuta 1000 korun – ovšem až poté, co neodstraní „vadu podání“ ani po výzvě finančního úřadu.

Hlavním cílem rozšíření datových schránek je zefektivnit a zrychlit komunikaci úřadů s veřejností. Obě strany by zároveň měly ušetřit na poštovném a dalších výdajích. Komunikace se státem a dalšími orgány veřejné moci je pro firmy, podnikatele i občany zdarma. Platit musí jenom za komerční zprávy, pokud se je dobrovolně rozhodnou odeslat. Jejich cena – pět korun za kus – je přesto výrazně nižší než za klasický doporučený dopis, za který si Česká pošta v základní verzi účtuje 52 korun.

Argument státu, že datové schránky jsou zcela zdarma, má ale trhliny. Problém je hlavně s archivací doručených zpráv. Datovka totiž nefunguje stejně jako e-mailová schránka, kde vám zprávy zůstávají do doby, než je smažete nebo než se zaplní kapacita. Zprávy v datové schránce se automaticky smažou už po třech měsících od doručení. Pokud si je chcete archivovat, musíte se o to aktivně postarat – například si zprávy včas stáhnout a uložit do počítače, aktivovat si bezplatné úložiště v Portálu občana (jen do 1 GB) nebo zaplatit za datový trezor České pošty.

Zdroj: Ministerstvo vnitra

Zákon stále počítá s tím, že stát automaticky zřídí datovou schránku na začátku roku 2023 i každému občanovi, který při online komunikaci s veřejnou správou (typicky přes Portál občana) použije prostředek „vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace“. Stačí například, aby se nepodnikatel přihlásil prostřednictvím bankovní identity při žádosti o některou dávku, potvrzení, výpis nebo třeba žádost o prodloužení řidičského průkazu. Na rozdíl od OSVČ a právnických osob si ale nepodnikatelé budou moct datovou schránku znepřístupnit – musí o to ale oficiálně (aktivně) požádat.

Ministr vnitra Vít Rakušan minulý pátek oznámil, že se povinnost používat datové schránky od začátku příštího roku pro nepodnikající fyzické osoby zruší. Rychlá změna zákona ještě do konce roku by se měla stihnout formou poslaneckého pozměňovacího návrhu.

