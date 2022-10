Povinnou datovku nemusíte dostat, couvá Rakušan

Každému, kdo bude po 1. lednu 2023 komunikovat se státem s využitím elektronické identity, bude automaticky zřízena datová schránka. S tím zatím počítá novela zákona o elektronických úkonech, kterou projednávají poslanci.

Datovou schránku by tak dostal každý, kdo si například bude chtít podat daňové přiznání nebo požádat o dávku na ministerstvu práce prostřednictvím bankovní identity, eObčanky s čipem, služby Moje ID, mobilního klíče eGovernmentu, I.CA s čipovou kartou nebo údajů NIA ID. Pokud by pak v komunikaci se státem nechtěl datovou schránku používat, musel by ji deaktivovat.

Jak ale v pátek naznačil svým tvítem ministr vnitra Vít Rakušan, datovky se tímhle způsobem nakonec automaticky zakládat nebudou. Pokud tedy projde pozměňovací návrh, který při projednávání novely ve druhém čtení přinesl poslanec Petr Letocha ze STAN. Ten navrhuje příslušný odstavec prostě bez náhrady zrušit.

Podle vyjádření tiskové mluvčí STAN pro web Lupa.cz je pozměňovací návrh reakcí na jednání na ministerstvu vnitra. „Povinné zřízení datových schránek pro fyzické osoby by vedlo k nezměrné zátěži, která by zejména pro zranitelnou část obyvatel mohla v současné době, kdy se potýkáme s vysokou inflaci a energetickou krizi v důsledku války na Ukrajině, způsobit pád do existenčních problémů,“ řekla Lupě mluvčí Sára Beránková.

Pět milionů bankovních identit Podle ministerstva práce a sociálních věcí může mít bankovní identitu přes pět milionů lidí. Jen to všichni nemusí vědět. Službu zatím nabízejí Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka, Moneta a Raiffeisenbank. V dohledné době ji slibují také mBank a UniCredit. Mnozí z uživatelů bankovní identity jsou samozřejmě podnikatelé, určitě mezi nimi jsou i nepodnikající lidé, kteří si nechali datovou schránku zřídit dobrovolně. Všichni ostatní, pokud by bankovní identitu použili při komunikaci se státem, by ale podle chystané novely měli automaticky datovku dostat taky. Pokud neprojde pozměňovací návrh.

Povinné datovky pro OSVČ budou

Co se ale nemění, to je plán na rozšiřování datových schránek mezi podnikatele a právnické osoby, které je zatím ještě nemají. V příštím roce by měli mít datovou schránku zřízenu všichni živnostníci a další podnikatelé (OSVČ). Povinné budou i pro právnické osoby, které si dosud datovou schránku nemusely zřídit – jde hlavně o zájmové spolky, společenství vlastníků jednotek (SVJ), nadace nebo obecně prospěšné společnosti.

Už teď mají datovku povinně všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku (obchodní společnosti a družstva), advokáti, daňoví poradci, exekutoři či insolvenční správci a samozřejmě také orgány veřejné moci, tedy úřady, soudy a podobně. Momentálně je zřízeno přes 1,51 milionu schránek, aktivních je asi 1,35 milionu.

Všem podnikajícím fyzickým osobám (kromě těch, které už se dřív zapojily dobrovolně) a zbývajícím právnickým osobám vznikne datová schránka mezi 1. lednem a 31. březnem 2023. O zřízení se postará stát, budoucí majitelé datovek si tedy nemusejí nic aktivovat nebo něco hlásit. „Přístupové údaje jim po zřízení schránky budou doručeny poštou,“ upřesnil Jiří Korbel z tiskového oddělení ministerstva vnitra, které je provozovatelem systému datových schránek.

