Změna pro OSVČ. Výpis pojistného už nepřijde poštou

Výpis zaplaceného sociální pojištění za loňský rok už osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) letos na začátku února nedorazí. Česká správa sociálního pojištění změnila přístup a inventuru, kterou dlouhé roky posílala poštou, nahrazuje online přehledem.

Ten je nově dostupný na ePortálu ČSSZ pod názvem Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ. Kdo chce jednoduše zjistit, kolik loni na sociálním pojištění zaplatil, potřebuje k tomu bankovní identitu, datovou schránku nebo třeba eObčanku. Bez ověřené digitální identity se do ePortálu nepřihlásí.

Daňové přiznání online! Zdroj: Shutterstock Chcete mít hotovo za pět minut? Za 189 korun si můžete pořídit šikovného průvodce daňovým přiznáním.

Vy jen odpovídáte na otázky. Aplikace si vše sama dopočítá a vyplní.

Pokud jste OSVČ, pomůže vám i s přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Chci vědět víc!

„Nahrazením každoročního rozesílání dopisů novou službou na ePortálu odbouráme nadbytečnou administrativu. Služba nejenže nabídne více informací než původní inventury, ale navíc umožní i přímý přechod do interaktivního formuláře pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok, který se automaticky předvyplní základními údaji, jež o OSVČ evidujeme,“ vysvětluje František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení.

Kdo nemá přístup k výpočetní technice, má podle ČSSZ zplnomocnit k přístupu na ePortál jinou osobu, třeba svého účetního nebo daňového poradce.

Na ePortálu ČSSZ je kromě jiného dostupná také Informativní důchodová aplikace, která na základě dat z vaší dosavadní profesní dráhy počítá odhad vašeho budoucího starobního důchodu.

Nejpozději do 8. února by si podnikatelé měli zkontrolovat platbu zálohy na zdravotní pojištění. Nové minimum pro rok 2022 se totiž týká hned platby za leden. U sociálního pojištění je ještě čas do podání přehledu za loňský rok, což je v zásadě do měsíce po termínu, do kdy mělo být podáno daňové přiznání.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.