Ve výplatě teď dostanete víc. Spočítejte si, jak stoupne čistá mzda

V nejbližší výplatě dostanete víc peněz, i kdyby vaše hrubá mzda v roce 2022 zůstala stejná jako loni. Výdělek za letošní leden totiž stoupne přinejmenším díky vyšší daňové slevě na poplatníka. Ještě větší rozdíl uvidí rodiče s aspoň dvěma dětmi.

Vyšší sleva na poplatníka

Čistá mzda bude letos u většiny zaměstnanců o 250 korun měsíčně vyšší, než by byla podle loňských pravidel. V součtu za celý rok tak dostanou tři tisíce korun navíc. Může za to základní daňová sleva na poplatníka, která stoupla na 2570 Kč z loňských 2320 Kč měšíčně. Ročně je to od letoška 30 840 Kč místo loňských 27 840 Kč.

Většina zaměstnanců tak na účet dostane právě 250 Kč měsíčně víc, a to počínaje výplatou za leden, která obvykle přichází na začátku února. Zvýšení daňové slevy nepoznají jen lidé s hrubou mzdou pod 15 400 Kč měsíčně – ti neplatí žádnou daň z příjmů, takže vyšší slevu si nemají z čeho odečíst. V praxi půjde o lidi pracující na kratší úvazek, protože minimální mzda pro plný úvazek letos stoupla na 16 200 Kč. A samozřejmě: Kdo je jen těsně nad zmíněnou hranicí 15 400 Kč, nepřilepší si hned o celých 250 Kč.

Jak to bude vypadat zrovna u vás, spočítá naše kalkulačka:

Vyšší daňová sleva na dítě

Ještě víc peněz zůstane od první letošní výplaty rodičům s aspoň dvěma dětmi. Zvyšuje se totiž i daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Sleva na druhé dítě stoupla z dosavadních 1617 na 1860 korun měsíčně, na třetí a každé dítě z 2017 na 2320 korun. Rodina se dvěma dětmi si tak měsíčně polepší o víc než 240 korun, se třemi dětmi o skoro 550 korun. Sleva na první dítě – 1267 korun měsíčně – se nemění.

V součtu za celý rok – když splňujete podmínky celých dvanáct měsíců – stoupla sleva na druhé dítě z dosavadních 19 404 na 22 320 Kč za rok, u třetího a každého dalšího dítěte z 24 204 na 27 840 Kč. Sleva na první dítě zůstává stejná jako loni, tedy 15 204 Kč. Rodině se dvěma dětmi tak od letoška zůstane z hrubé mzdy o přibližně 2900 korun ročně víc než dřív, se třemi dětmi o zhruba 6500 korun.

Kromě toho se rodiče můžou těšit ještě na vrácení daňového přeplatku za loňský rok. Ten přijde nejpozději s výplatou za březen, tedy na začátku dubna. Rodina se dvěma dětmi tak může jednorázově dostat dalších až 2900 korun, se třemi dětmi až 6500 korun. Politici totiž v červenci 2021 zvýšili daňovou slevu na děti, a to zpětně od příjmů za leden 2021. Zákon se ale snažil nezatěžovat firmy změnou uprostřed roku, takže vyšší slevu rodiče v měsíčních výplatách loni nepoznali. Zaměstnavatel ji odečte z daní teprve teď – zpětně za loňský rok.

Daňový přeplatek, který vám vznikl díky vyšší slevě na děti, nemusí být jediný. Prostřednictvím zaměstnavatele teď můžete uplatnit i další daňové úlevy – jestli na ně dosáhnete. Podrobný návod, jak využít roční zúčtování daně, jsme přinesli v samostatném článku.

Strop pro daňový bonus

Mění se také pravidla pro daňový bonus, který zaměstnanci dostávají měsíčně. Bonus se vyplácí, když daňová sleva na dítě je vyšší než původně vypočtená daň z příjmů (v případě měsíční výplaty jde nejdřív o zálohu na daň). Díky tomu pak lidé nejenže nezaplatí žádné daně, ale ještě od státu něco dostanou. Maximálně však mohli dostat 5025 korun měsíčně – a právě tento strop od letoška končí.

Zrušení měsíčního limitu v praxi znamená, že zaměstnanci s vyšším bonusem nebudou v následujících letech muset čekat až na roční zúčtování, ale dostanou ho hned. To pomůže hlavně rodinám se třemi a více dětmi, případně i některým rodinám s postiženým dítětem (s průkazem ZTP/P si lze odečíst dvojnásobek příslušné částky).

Tyhle papíry vám vrátí peníze Zdroj: Shutterstock Máte zájem o roční zúčtování daně? Tuhle nabídku od mzdové účetní v zaměstnání je škoda nevyužít, pokud neplánujete sami podávat daňové přiznání. Poradíme, na co se při tom zaměřit. Řekněte si o daňový přeplatek. Co teď přinést účetní v práci

Donedávna (naposled pro příjmy za rok 2020) existoval u daňového bonusu i roční strop: pracující rodič mohl dostat zpátky maximálně 60 300 korun. Tento limit zrušili poslanci už v roce 2020.

Minimální a zaručená mzda

Ve výplatě za leden můžete poprvé poznat i další letošní změny, které už ovšem nesouvisejí s daněmi. Státem stanovená minimální mzda letos stoupla o tisíc korun měsíčně na 16 200 korun hrubého. V hodinovém vyjádření se zvyšuje o 5,90 Kč na 96,40 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má přitom – přinejmenším teoretický – vliv i na ostatní. Současně totiž roste i takzvaná zaručená mzda, tedy základ pro další profese v soukromém sektoru. Je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi úrovní.

Od státem stanovené minimální mzdy se odvíjejí i některé další limity. Patří sem strop pro přivýdělek uchazečů o zaměstnání, pro školkovné, pro nárok na daňový bonus a další. Tady je přehled:

Naopak platy ve veřejné sféře nestouply od letošního ledna plošně, jak původně schválila vláda Andreje Babiše. Nová vláda vedená Petrem Fialou přidala jen vybraným profesím, a to méně, než počítalo dříve přijaté nařízení.

Cestovní náhrady 2022

Zaměstnanci, kteří pojedou na pracovní cestu, poznají i pravidelnou valorizaci takzvaných cestovních náhrad.

Pro rok 2022 výrazně stouply sazby tuzemského stravného, zvýšily se i při některých cestách do ciziny. Vyšší je také základní náhrada pro lidi, kteří na služební cestu jedou vlastním autem. Prudce stoupla i průměrná cena pohonných hmot. Podrobnější přehled jsme přinesli v samostatném článku, máme i kalkulačku:

