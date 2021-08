Při odchodu z práce nezapomeňte zápočtový list, bude se hodit

Mohl by ho po vás chtít nový zaměstnavatel, úřad práce i sociálka. Projděte si, co má, a naopak nemá obsahovat za informace.

Zápočtový list je potvrzení o zaměstnání. Zaměstnavatel ho vydává zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, a to jakýmkoli způsobem. Zápočtový list tedy musíte dostat, když odcházíte z vlastního rozhodnutí nebo i v momentě, kdy vás firma propustila.

Ačkoliv není striktní podmínkou k přijetí uchazeče do nového zaměstnání, někteří zaměstnavatelé ho vyžadují. Potvrzení o zaměstnání můžete potřebovat i pro úřad práce, pokud půjdete pro podporu nebo pro Českou správu sociálního zabezpečení v momentě, kdy budete žádat o důchod. Bez něj z práce rozhodně neodcházejte.

Zápočtový list při odchodu z práce vydává zaměstnavatel automaticky. Nemusíte o něj žádat a jeho vydání nesmí zaměstnavatel ničím podmiňovat – například vrácením pracovních pomůcek apod. Povinností zaměstnavatele je vydat zápočtový list nejpozději ke dni ukončení pracovního poměru.

Zápočtový list při práci na dohodu

Zápočtový list se vydává každému zaměstnanci bez ohledu na obor nebo druh vykonávané práce. Roli nehraje ani velikost úvazku. Potvrzení dostanete, i když pracujete na dohodu o pracovní činnosti.

Pokud pracujete na dohodu o provedení práce, musí vám zaměstnavatel zápočtový list vydat ve dvou případech:

jestliže dohoda založila účast na nemocenském pojištění – z práce na dohodu odvádíte zdravotní a sociální pojištění. Povinnost odvést pojištění vám vzniká, když odměna z dohody o provedení práce překročí 10 000 Kč měsíčně nebo jste odpracovali více než 300 hodin ročně,

když jsou z odměny za práci prováděny srážky za výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy.

Předepsané náležitosti

Náležitosti, které musí zápočtový list obsahovat, stanovuje zákoník práce v paragrafu 313. V zápočtovém listu se uvádí:

druh pracovního poměru a doba trvání prací,

druh konaných prací,

úroveň dosažené kvalifikace,

odpracovaná doba a další údaje důležité pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby (týká se hygienických limitů a podmínek ochrany zdraví při práci),

srážky ze mzdy – který orgán a v čí prospěch je nařídil, výše dosud provedených srážek, zbývající výše pohledávky a pořadí pohledávky (umožní novému zaměstnavateli ve srážkách pokračovat),

údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii před 1. 1. 1993 pro účely důchodového pojištění.

Zápočtový list musí samozřejmě obsahovat i osobní údaje zaměstnance (jméno a příjmení, adresu bydliště, datum narození) a základní informace o zaměstnavateli (název firmy, sídlo, IČO, údaj o zápisu do veřejného rejstříku).

Hodnocení práce sem nepatří

Zaměstnavatel nesmí do zápočtového listu uvádět informace, které nejsou judikaturou výslovně stanovené. Rozhodně by neměl v zápočtovém listu hodnotit vaši práci a upozorňovat na případné nedostatky. Stejně tak do zápočtového listu nepatří informace o výši vyplácené mzdy nebo údaje o porušení pracovních povinností. To vše se píše do posudku o pracovní činnosti nebo jiného samostatného potvrzení, které se vydává na žádost zaměstnance.

Zahrnout nevyžádané informace do potvrzení o zaměstnání je ze strany zaměstnavatele porušení zákona. Pokud zápočtový list obsahuje údaje, které v něm být uvedené nemají, vyzvěte zaměstnavatele k opravě. V případě, že odmítne nebo opravu neučiní, kontaktujte soud. Ten po posouzení případu uloží zaměstnavateli, aby zápočtový list přiměřeně opravil. Pozor, nápravy se u soudu můžete domáhat nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy jste se o chybě v zápočtovém listu dozvěděli.

Co když zaměstnavatel zápočtový list nevydá

Povinnost vystavit zápočtový list připadá zaměstnavateli ze zákona. Musí ho dát přímo vám osobně nebo zaslat poštou do vlastních rukou adresáta. Zaměstnavatel může zápočtový list poslat i do datové schránky nebo na e-mail. Potřebuje k tomu ale váš souhlas.

Pokud svou povinnost nesplní, pošlete mu písemnou upomínku. Jestliže vám ani potom zápočtový list nevydá, obraťte se na inspektorát práce. Můžete podat žalobu a domáhat se náhrady škod, které vám zaměstnavatel zadržováním zápočtového listu způsobil. Například pokud jste ztratili nárok na mzdu, protože jste kvůli chybějícímu zápočtovému listu nemohli nastoupit do jiného zaměstnání. Zaměstnavatel, který vás odmítne vzít do pracovního poměru kvůli tomu, že jste mu nepředložili zápočtový list, je totiž v právu.

Shrnutí: Na co si dát pozor

Zápočtový list musíte mít v ruce nejpozději v den ukončení pracovního poměru a jeho vydání si zaměstnavatel nesmí ničím podmiňovat.

V zápočtovém listu jsou uvedeny pouze zákonem stanovené údaje, neobsahuje nepatřičné informace.

Zároveň je v zápočtovém listu uvedeno vše potřebné, včetně vašich osobních údajů a údajů firmy a tyto údaje jsou uvedeny správně.

