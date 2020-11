Rodiny s více dětmi si polepší. Limit pro bonus skončí

Se čtyřmi dětmi dosáhnou rodiče podle dosavadních pravidel maximálně na 60 300 korun, nově to má být až 83 016 korun. S pěti dětmi by mohli nově dostat až 107 220 korun.

Co se děje

Výplata daňového bonusu už nemá být zastropovaná. O zrušení limitu 60 300 korun rozhodli poslanci v rámci daňového balíčku. Rodiče se čtyřmi a více dětmi tak mohou dostat od státu víc peněz, pokud si za rok vydělali aspoň šestinásobek minimální mzdy.

Návrh Mariana Jurečky a Marka Výborného (oba KDU-ČSL) podpořili poslanci všech stran kromě hnutí ANO. Ministryně financí Alena Schillerová měla „neutrální stanovisko“ – návrh tedy přímo nepodpořila, ale ani neodmítla.

Zrušení stropu má platit počínaje příjmy za rok 2021. Daňový balíček, obsahující hlavně zrušení superhrubé mzdy a zavedení stravenkového paušálu, však teprve míří k senátorům. A je téměř jisté, že ho vrátí poslancům. Definitivní hlasování přijde zřejmě až na konci prosince.

Jak daňový bonus funguje? Zatímco běžné slevy (na poplatníka, na manžela a podobně) můžete odečíst jenom do výše vypočtené daňové povinnosti, u slevy na dítě lze jít i do minusu a využít daňový bonus.

Když slevu na dítě odečtete z daně, která vám vycházela před jejím uplatněním, a dostanete se tím do minusu, stane se takový rozdíl daňovým bonusem. Nárok na daňové zvýhodnění je tedy vyšší než původně vypočtená daňová povinnost.

Díky bonusu pak státu nezaplatíte žádné daně, ale ještě od něj něco dostanete. Na bonus ale dosáhne jenom ten, kdo si za daný rok vydělal aspoň šestinásobek minimální mzdy. Za rok 2020 je potřeba mít příjmy aspoň 87 600 Kč, pro rok 2021 se hranice zvýší na 91 200 Kč. Do limitu se počítají pouze příjmy ze zaměstnání nebo podnikání.

Zatímco zmíněná hranice příjmů pravidelně roste s minimální mzdou, maximální výše bonusu je v zákoně nastavená pevně na 60 300 korun. Teď by měl strop úplně zmizet.

Co říkají čísla Zdroj: Shutterstock Daňové zvýhodnění rodin s malými dětmi oproti bezdětnému svobodnému zaměstnanci je v Česku třetí největší ze všech 36 zemí OECD. Česko je daňový ráj pro rodiny, ukazuje porovnání. Kazí to odvody

Rodičů s jedním až třemi dětmi se zrušení limitu nedotkne (s výjimkou postiženého dítěte s průkazem ZTP/P). I kdyby měli nulovou daň z příjmů, dostanou i se třemi dětmi na bonusu maximálně 58 812 korun.

Se čtyřmi dětmi doteď dosáhnou maximálně na 60 300 korun, nově by to mohlo být až 83 016 korun. S pěti dětmi by mohli nově dostat až 107 220 korun. Podmínky jsou stejné jako u samotné slevy: musí jít o vyživované dítě žijící ve společné domácnosti.

Další pravidla pro slevu – oficiálně zvanou daňové zvýhodnění na dítě – se nemění, návrh lidovců na její další zvýšení neprošel. Na první dítě v rodině si tedy dál můžete odečíst 15 204 Kč za rok (1267 Kč za měsíc), na druhé dítě 19 404 Kč za rok (1617 Kč za měsíc), za třetí a každé další pak 24 204 Kč za rok (2017 Kč za měsíc).

U dítěte s průkazem ZTP/P si lze odečíst dvojnásobek příslušné částky. Zrušení stropu na výplatu bonusu by tak mohlo pomoct i některým rodičům se dvěma až třemi dětmi, pokud je některé z nich zdravotně postižené.

Pokud daňový balíček projde, měli by všichni zaměstnanci platit výrazně nižší daně než doteď. Rodiče s nižšími příjmy si tak nebudou mít z čeho odečíst slevu na děti a snadněji díky tomu dosáhnou právě na daňový bonus.

