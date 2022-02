Česká minimální mzda dál patří k nejnižším v EU. Nové porovnání

Nejhůře placení zaměstnanci v rámci Evropské unie se mají nejlépe v Lucembursku. Stát jim měsíčně garantuje 2257 eur měsíčně (přibližně 55 tisíc korun). To je téměř sedmkrát více než v nejslabším Bulharsku. Ukazují to nejnovější data statistického úřadu Eurostat.

Čeští zaměstnanci dál patří k nejméně placeným. V přepočtu na eura jsou sedmí od konce, při zohlednění kupní síly dokonce pátí od konce. Za posledních šest let sice stoupla minimální mzda v Česku o víc než pět tisíc korun na letošních 16 200 Kč, ani to však nestačilo, abychom předběhli například Polsko, Estonsko, Litvu nebo Slovinsko.

Hůř než Češi na tom jsou už jen zaměstnanci na Slovensku, v Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, Lotyšsku a zmíněném Bulharsku. Nejméně placení Bulhaři dostávají 332 eur měsíčně (přibližně 8000 korun) – na takové úrovni byli Češi v roce 2007.

Ve třinácti státech EU nedosahuje minimální mzda ani 1000 eur. Přes 1000 eur pak garantuje osm států, z nichž šest dokonce více než 1500 eur. Lucembursko, které žebříček vede dlouhodobě, zaručuje nejhůře placeným zaměstnancům víc než 2000 euro. Eurostat pro porovnání uvádí i federální minimální mzdu ve Spojených státech, která dosahuje v přepočtu 1110 eur.

Celostátní minimální mzdu nemá v EU stanovenou šest států: Dánsko, Finsko, Itálie, Kypr, Rakousko a Švédsko.

Eurostat se snaží porovnat minimální mzdu také s ohledem na odlišnou kupní sílu v jednotlivých zemích. Místo eur je v tomto případě měřítkem standard kupní síly (PPS). Za jeden PPS si lze v každé zemi EU teoreticky pořídit stejné množství zboží a služeb.

Po přepočtu na PPS se rozdíly mezi státy zmenšily: minimální mzdy se pohybují od 604 PPS v Bulharsku do 1707 PPS v Lucembursku. České minimum je v tomto žebříčku páté nejnižší, vyšší mají i Maďaři nebo Rumuni.

Minimální mzda po přepočtu na jednotku kupní síly (PPS) Lucembursko 1707 Německo 1516 Nizozemsko 1490 Belgie 1456 Francie 1417 Velká Británie (2. pololetí 2020) 1349 Irsko 1268 Slovinsko 1225 Španělsko 1155 Polsko 1133 Litva 1037 Rumunsko 949 Portugalsko 920 USA 914 Černá Hora 888 Malta 884 Chorvatsko 878 Řecko 877 Maďarsko 859 Česko 796 Estonsko 767 Slovensko 719 Severní Makedonie (2. pololetí 2021) 704 Srbsko 683 Lotyšsko 634 Bulharsko 604 Albánie 401 Zdroj: Eurostat. Tabulka zahrnuje i některé státy, které nejsou členem EU.

Z dřívějších statistik vyplývá, že podíl zaměstnanců vydělávajících minimální mzdu se v jednotlivých zemích značně liší. Poslední takovou statistiku zveřejnil Eurostat v roce 2018. Nejmenší podíl takových zaměstnanců (přesněji: s výdělkem pod 105 % minimální mzdy) mělo podle ní Španělsko. Dobře si vedlo i Česko, které se umístilo na čtvrtém místě. Naopak největší počet lidí pracoval za minimální mzdu na Slovinsku, v Bulharsku a Rumunsku.

V následujícím grafu můžete vidět podíl zaměstnanců v jednotlivých zemích EU, kteří vydělávají méně než 105 % z minimální mzdy. Započítáni jsou pouze zaměstnanci starší 22 let.

Evropská komise v říjnu 2020 navrhla směrnici zaměřenou na zlepšení postavení nejhůře placených pracovníků. Minimální mzdy by měly dosahovat alespoň 60 procent národní mediánové mzdy. Cílem je bránit chudobě lidí, kteří pracují. Návrh, který v současnosti projednává Evropský parlament a členské státy, je jednou z priorit francouzského předsednictví v Radě EU, které doufá, že bude přijat do léta. Pokud by se jednání protáhlo, muselo by se ho ujmout české předsednictví, které letos 1. července vystřídá to francouzské.

Minimální mzda byla v Česku zavedena v roce 1991. Tabulka ukazuje, jak postupně rostla.

Vývoj minimální mzdy v Česku Od Za měsíc Za hodinu 2/1991 2000 Kč 10,80 Kč 1/1992 2200 Kč 12,00 Kč 1/1996 2500 Kč 13,60 Kč 1/1998 2650 Kč 14,80 Kč 1/1999 3250 Kč 18,00 Kč 7/1999 3600 Kč 20,00 Kč 1/2000 4000 Kč 22,30 Kč 7/2000 4500 Kč 25,00 Kč 1/2001 5000 Kč 30,00 Kč 1/2002 5700 33,90 Kč 1/2003 6200 Kč 36,90 Kč 1/2004 6700 Kč 39,60 Kč 1/2005 7185 Kč 42,50 Kč 1/2006 7570 Kč 44,70 Kč 7/2006 7955 Kč 48,10 Kč 1/2007 8000 Kč 48,10 Kč 8/2013 8500 Kč 50,60 Kč 1/2015 9200 Kč 55,00 Kč 1/2016 9900 Kč 58,70 Kč 1/2017 11 000 Kč 66,00 Kč 1/2018 12 200 Kč 73,20 Kč 1/2019 13 350 Kč 79,80 Kč 1/2020 14 600 Kč 87,30 Kč 1/2021 15 200 Kč 90,50 Kč 1/2022 16 200 Kč 96,40 Kč Zdroj: MPSV

Přestože za posledních 20 let se minimální mzda v Česku téměř ztrojnásobila, dosahuje podle výpočtů platformy MDM jen zhruba poloviny úrovně, kterou by měla mít minimální důstojná mzda. Minimální důstojná mzda je částka, která by pracujícím a jejich domácnostem poskytla dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti vnímaný jako určitý základní standard. Pro rok 2020 ji platforma MDM stanovila na 32 438 korun.

