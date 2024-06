Začátek podnikání? Nápad mimo mísu je lepší než žádný nápad

„Jsme podnikatelská škola a jedním z našich cílů je, abychom skutečně připravovali a vzdělávali lidi, kteří jednou vybudují vlastní byznys. Akcelerátor jim ulehčí start,“ vysvětluje Margareta Křížová, která má na pražské soukromé vysoké škole Newton University na starosti projekt pro začínající podnikatele. Ten nyní běží už třetím rokem a loni se poprvé otevřel nejen studentům a absolventům univerzity, ale také zájemcům zvenčí. „Vytvořil se tak zajímavý mix účastníků. Měli jsme tu také starší lidi, kteří už třeba mají firmu, ale chtějí svoje podnikání víc nastartovat,“ popisuje Margareta Křížová.

Podnikání není jen programování aplikací

Jak Business Accelerator funguje? Přihlášky (vyplnit lze online na webových stránkách Newton Business Accelerator) se přijímají od června do září a vybrané účastníky čeká sedm intenzivních měsíců. Dělí se do dvou skupin podle pokročilosti projektu. Pokud je nápad teprve v jejich hlavě a má jen mlhavé obrysy, zamíří s ním účastník do takzvaného „inkubátoru“. Pokud už je na světě byznysplán, finanční rozvaha nebo už projekt funguje, postupuje rovnou do „akcelerátoru“.

„V podstatě razíme teorii, že i nápad, který je tak trochu mimo mísu, je lepší než vůbec žádný,“ usmívá se Margareta Křížová. „Nikdo se nemusí bát, že ho budeme nějak shazovat. V inkubátoru se ale musíme podívat na to, jestli je ta myšlenka proveditelná, nebo jestli by to byla spíš ztráta času a peněz.“ Zejména studenti, kteří celý svůj život strávili ve škole a v péči rodičů, si neumějí některé aspekty podnikání spočítat ani představit. Přijdou třeba s tím, že chtějí založit novou značku cool tenisek, které se budou šít v Číně. Neuvědomují si ale, že najít tam důvěryhodného partnera není jen tak. „A navíc – továrna nebude chtít ušít padesát párů, ale spíš několik tisíc. Kde na to vezmou peníze?“ vyzdvihuje Margareta Křížová příklad projektu, od kterého by spíš odrazovala.

V letošním ročníku ji naopak nadchl projekt studenta, který rozjíždí firmu na péči o auta. „Nejsme jediný inkubátor a akcelerátor v Česku, ale asi víc než ostatní klademe důraz na to, že podnikáníneznamená jen programování nějakých aplikací. I pekárna, výroba kosmetiky nebo šperkař dnes může mít úspěch,“ míní Margareta Křížová. Důkazem je i projekt Basefound, který prošel akcelerátorem před dvěma lety. Dva tehdejší studenty Newton University spojila láska ke dřevu a ruční práci a společně rozjeli firmu Basefound na designové zařízení kanceláří. „Vyrábíme třeba pracovní stoly s chytrým uložením kabelů nebo dřevěné bezdrátové nabíječky,“ říká Vojtěch Šobek, který má ve firmě na starosti obchod.

S mentory program stojí a padá

Hlavní částí projektu je sedmiměsíční prostor pro networking, workshopy a konzultace s mentory. Projektům se věnují kmenoví mentoři a ti, kteří jsou v akceleračním programu, si mohou zvolit mentora podle toho, kam zrovna potřebují směřovat pozornost. Někdo víc řeší, jak najít své místo na trhu, další potřebují pomoci s finančními aspekty, jiní s marketingem. „A ti nejchytřejší využijí postupně i několik mentorů podle toho, jak se jejich projekt vyvíjí a jejich potřeby se mění,“ dodává Margareta Křížová.

Na mentorech, jejich časových možnostech a chuti ke spolupráci stojí úspěch celého programu. Často se jimi stávají manažeři z obsahových a marketingových agentur nebo také specialisté na budování značky. „Osobně jsem velmi ráda, že s námi spolupracuje Jiří Vávra z Deloitte, Vít Nantl z Vltava Labe Media nebo Linda Vavříková ze společnosti Groupon,“ říká Margareta Křížová.

Tuto spolupráci si pochvaluje i Vojtěch Šobek z Basefound. „Hodně nám pomohlo, že jsme nápady a cestu k jejich naplnění mohli konzultovat s několika lidmi. Nejednali s námi z pozice autority, která by nám řekla, co, jak a kdy máme udělat. Spíš nás vedli k přemýšlení, mluvili s námi, sdíleli svůj pohled na věc,“ vzpomíná. „Vytvořili pro nás prostor, kde nás brali vážně. Vzhledem k tomu, že každý z mentorů dosáhl v životě úspěchu, nám jejich myšlenky dávaly smysl,“ říká.

Peníze nejsou všechno, ale pomůžou

Dobrá rada je sice nad zlato, peníze ovšem sama o sobě nepřinese. Od toho je tu Newton University Angel Fund, který vybraným projektům nabízí až 500 tisíc korun na rozjezd. Tento investiční fond se věnuje malým podnikům a firmám, které stojí na začátku. „Většina investorů a investičních fondů se soustředí na úplně jiný segment trhu, kam většinou chtějí investovat tak 500 tisíc eur,“ říká Margareta Křížová. „I proto se dost mluví o tom, že na trhu je hodně peněz, ale málo dobrých projektů. Náš fond vyhledává investiční příležitosti, které jsou v samých začátcích a potřebují menší objem prostředků. V tom jsme odlišní,“ vysvětluje.

Newton University Angel Fund patří mezi investory, jimž se říká 3F – Friends, Family, Fools, tedy kamarádi, rodina a blázni. „S fondem směřujeme do prvotní fáze podnikání, kde je úspěšnost projektů nízká. Hodně tím riskujeme, ale s tím počítáme. Chceme být spíš v roli spoluzakladatelů, kteří pomáhají a radí,“ říká Michal Tesař z Newton University, spoluzakladatel fondu.

Přihlásit se do Business Accelerator programu má ale smysl, i když o peníze žádat neplánujete. Pro letošek by organizátoři rádi zapracovali na tom, aby se účastníci programu víc propojovali mezi sebou a spolupracovali. „Víc se nám hlásí jednotlivci, maximálně dvojice. Na jednu stranu to chápu, protože každý si chce svůj projekt vymazlit a je vůči němu majetnický,“ říká Margareta Křížová. „Letos ale budeme klást ještě větší důraz na networking, protože věříme, že mohou vzniknout zajímavá partnerství a spolupráce, když se kolem sebe rozhlédneme. Vytěží z toho všichni,“ dodává.

