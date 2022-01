Karanténa a OSVČ. Šance, jak dostat kompenzační bonus, jsou dvě

S rostoucím počtem pozitivních testů na covid přibývá i podnikatelů, kteří po nařízené karanténě nebo izolaci chtějí požádat o takzvaný kompenzační bonus pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Ukazuje se, že komplikované formulace v zákoně zmátly nejen podnikatele, ale i některé úředníky. Jaká jsou tedy aktuální pravidla?

Živnostníci a další podnikatelé, kterým byla kvůli covidu nařízena karanténa nebo izolace, mají podle zákona nárok na kompenzační bonus ve dvou situacích:

karanténa a současně pokles tržeb – i bez nemocenského pojištění,

karanténa bez poklesu tržeb – jen s nemocenským pojištěním.

O obou variantách si teď napíšeme podrobněji.

Karanténa a současně pokles tržeb – i bez nemocenského pojištění

První variantou je, že vám jako podnikateli klesly tržby aspoň o 30 procent. V takovém případě není podmínkou, abyste si předtím dobrovolně platili nemocenské pojištění.

Ale pozor: Pokles tržeb se nepočítá jenom za dobu samotné karantény či izolace, ale za kompletní kalendářní měsíc – tedy za prosinec 2021 (když žádáte o bonus za období od 22. listopadu do 31. prosince) nebo za leden 2022 (když žádáte o bonus za období od 1. do 31. ledna). Zatím není jisté, jestli nová vláda prodlouží kompenzační bonus i na únor.

Tržby za prosinec 2021 nebo leden 2022 se porovnají s průměrem za libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v období od června do října 2021, kdy bylo nejméně omezení. Sezónní podnikatelé, kteří přes léto nemohli provozovat činnost, srovnají tržby s posledním zimním obdobím před vypuknutím pandemie. Zákon počítá i se speciální úpravou pro podnikatele, kteří začali podnikat teprve nedávno.

Nestačí tedy, že vám klesly příjmy během několika dnů nařízené karantény, pokud z pohledu celého kalendářního měsíce nešlo o pokles aspoň o 30 procent.

Jak se počítají tržby Zdroj: Shutterstock Když vedete účetnictví, záleží na okamžiku zaúčtování příjmu (výnosu), kterým je například vydání faktury, a to bez ohledu na skutečnost, zda byl v příslušném období příjem skutečně obdržen.

Když vedete daňovou evidenci, použije se pro stanovení okamžiku příjmu takzvaný hotovostní princip: rozhoduje datum skutečného příjetí platby. Totéž platí i pro uplatňování výdajového paušálu. Zdroj: Finanční správa

Když podmínku poklesu tržeb splníte, máte nárok až na 1000 korun za každý den z příslušného období – tedy od 22. listopadu do 31. prosince nebo od 1. do 31. ledna. Nezáleží na tom, že karanténa trvala jenom několik dnů.

Na kompenzaci podle zákona bez problémů dosáhnete, když vám tržby klesly přinejmenším o 30 procent kvůli aspoň jednomu ze čtyř důvodů:

vaše vlastní karanténa nebo izolace,

krizová, mimořádná nebo ochranná opatření přijatá kvůli ohrožení zdraví v souvislosti s koronavirovou epidemií – tedy nařízené uzavření prodejny, omezení provozní doby, ale i jiná výraznější omezení, typicky „povinné očkování“ zákazníků,

péče o vlastní dítě („ošetřovné pro OSVČ“),

přerušení nebo omezení podnikání kvůli tomu, že o dítě pečuje váš zaměstnanec.

Zákon přímo neříká, že splnění aspoň jednoho z těchto důvodů musíte finančnímu úřadu prokázat. Podmínku stanoví obráceně: Pokles příjmů nesmí být „zjevně způsoben převážně jinými důvody“, než jsou tyto zmíněné. Web Podnikatel.cz přesto popsal v posledních dnech případy, kdy podnikatelé narazili na až absurdní požadavky úředníků – samo ministerstvo financí pak označilo postup úřadů za „dílčí pochybení lidského faktoru“.

„Vzhledem k tomu, že v praxi není možné exaktně spočítat, co je přesnou příčinou poklesu tržeb, postačí pro zachování nároku na bonus, aby pokles tržeb nebyl zjevně způsoben jiným faktorem – zejména vlastní (ne)aktivitou podnikatele, který svou činnost utlumí či fakticky (byť ne formálně) přeruší, případně sezónním charakterem jeho činnosti, kdy v relevantním období dochází k pravidelnému útlumu činnosti a poklesu tržeb,“ vysvětlilo už na podzim ministerstvo financí. Cílem je zabránit zřejmému zneužívání podpory.

Podnikání musí pro žadatele představovat hlavní zdroj příjmů. Ověřovat se to bude podle zvoleného srovnávacího období, tedy v zásadě tří po sobě jdoucích měsíců od června do října 2021.

Výše bonusu je v zásadě 1000 korun za každý den zvoleného období (od 22. listopadu do 31. prosince nebo od 1. do 31. ledna). Stejně jako na jaře však bude zastropován pro lidi s nižšími tržbami, jako jsou důchodci či studenti, aby nedostali vyšší pomoc, než o kolik jim propadly příjmy.

Karanténa bez poklesu tržeb – jen s nemocenským pojištěním

Druhou variantou je, že vám tržby za celý kalendářní měsíc klesly méně než o 30 procent, případně neklesly vůbec. I v takovém případě má podnikatel výjimečně nárok na kompenzační bonus při nařízené karanténě (izolaci) – ovšem už jenom za podmínky, že si dobrovolně platil nemocenské pojištění.

Podpora pak dělá paušálně 500 korun na den. Tentokrát ale opravdu jenom za dny samotné karantény nebo izolace, ne za celé „bonusové období“.

Musí přitom jít o oficiálně nařízenou karanténu (hygienickou stanicí). Nestačí, když zůstanete preventivně doma, protože se necítíte dobře, nebo po antigenním samotestu, jehož výsledek si necháte pro sebe. Nařízenou karanténu nicméně není potřeba finančnímu úřadu prokazovat, potřebné informace získá z České správy sociálního zabezpečení.

Nárok na kompenzaci při karanténě tedy nemají podnikatelé, jimž neklesly tržby o aspoň 30 procent a současně si neplatili nemocenské pojištění.

Do kdy žádat o kompenzační bonus

Žádosti o kompenzační bonus je možné podávat do dvou měsíců po skončení období, za které má bonus náležet. Přijímá je finanční úřad, a to i elektronicky.

O podporu za období od 22. prosince do 31. prosince (nebo jenom některé dny ve variantě bez poklesu tržeb) tedy stačí žádat do 1. března. Na žádost o podporu za období od 1. do 31. ledna je čas do 1. dubna.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.