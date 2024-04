Podvody s falešnými fakturami se množí. Ale projde jich minimum

Podle britské výroční zprávy byly v roce 2021 podvody s fakturami šestým nejčastějším typem finančních podvodů. Tvořily deset procent všech ztrát v bankovních převodech. Jak je to u nás?

Data pro český trh nejsou bohužel veřejně dostupná, ale očekáváme, že budou kopírovat celosvětový trend. Nepředpokládáme, že by rozdíl byl nějak markantní.

Jak moc se podvody dotýkají vašeho byznysu? Stává se vám, že by někdo chtěl využít faktoring na falešnou fakturu?

Pokusy o podvod jsou konstantou, nikoliv proměnnou našeho byznysu. Máme bohaté zkušenosti s jejich odhalováním, stejně tak i se spoluprací s orgány činnými v trestním řízení.

Adam Šoukal Zdroj: Roger Je spoluzakladatel a CEO Platební instituce Roger. Stará se o strategický vývoj a vedení společnosti. Předtím pracoval pro španělskou banku Santander.

Mění se to nějak v čase, přibývá podvodníků?

Například teď, když se ekonomice příliš nedaří, se procento pokusů o podvod zvyšuje. Ze statisíců faktur, které nám projdou ročně pod rukama, je to sice jen malé procento, ale často se jedná o velké částky, tím myslím šesti- a víceciferné.

Co se s tím dá dělat?

Nutí nás to kontrolovat evidenci a správnost faktur u odběratelů. Doteď jsme to řešili telefonicky nebo přes e-mail, což je jednak časově dost náročné, jednak se tím neeliminuje riziko, že se někde udělá chyba – pořád jsme jen lidi.

Jaká chyba třeba?

Často se třeba setkáváme s případy, že odběratel fakturu ve svých e-mailech přehlédne a objeví ji až po několika týdnech, mnohdy v době, kdy už je po splatnosti. Tím pádem financujeme fakturu, která není uhrazena v termínu splatnosti. A to rozhodně nechceme. Kromě více administrativy na naší straně to pak znamená i zvýšené náklady pro klienta. Před nedávnem jsme spustili novou službu Verify Invoices, která by takovým zdržováním měla zabránit. Koncept se jeví funkční a měl by eliminovat popisovaná zdržení.

Vznikají vám s pokusy o podvody ztráty, nebo se dají včas odhalit?

Ve většině případů jsme schopni podvod odhalit, suma úspěšných pokusů je velmi nízká – reportujeme ji i v našich statistikách. Pokud ale taková situace nastane, hledáme řešení nejprve s klientem, od kterého jsme nepravou fakturu obdrželi. Často se jedná o účetní chybu či nedorozumění a problém lze vyřešit vrácením prostředků. V opačném případě kontaktujeme policii.

Máte tedy spočítané ztráty?

Nejeden případ měl soudní dohru, a přestože jsme byli jednoznačně v právu, soudní procesy mohou trvat i několik let. Mezitím se může stát mnoho věcí. Firma se dostane do exekuce, majitel uteče… scénářů je mnoho. Pokud bychom měli hovořit v číslech, tak za celou existenci Rogera jsme profinancovali 26 miliard korun. Ztráty, o kterých bychom mohli v tomto případě mluvit, se pohybovaly v jednotkách milionů korun. Investorům jsme za dobu existence vydělali téměř 200 milionů, takže poměr je v pořádku.

Partner článku Partnerem seriálu je Platební instituce Roger, která zkracuje splatnost faktur na tři dny a pomáhá tak podnikatelům s optimalizací provozních financí. Roger funguje na principu P2P financování –⁠ propojuje nezávislé investory a podnikatele bojující s dlouhou splatností faktur. Díky tomu není výrazně závislý na zvyšování sazeb ČNB a úroková sazba u něj roste pomalejším tempem. Podnikatelé sami rozhodují o tom, které faktury profinancují, nemusí se zavazovat k profinancování nějakého jejich objemu. Průměrná cena za financování je 1,93 % z hodnoty faktury.

V tiskových materiálech zmiňujete, že „podvodníci mohou z faktur zjišťovat informace, měnit účty a manipulovat oběti k tomu, aby zaplatili na jiný účet, než bylo dáno, nebo jim pomocí odcizených informací vyčerpat účty“. Mohl byste uvést nějaký konkrétní případ?

V tomhle případě se jedná o situaci, kdy se sám dodavatel pokusí vystavit podvodnou fakturu nebo se cizí člověk vydává za odběratele. Jeden takový případ jsme zachytili zrovna nedávno. Podvodník se vydával za velký francouzský řetězec a v roli odběratele si u klienta poptal velké množství zboží s požadavkem na dlouhou splatnost faktur. Ten se obrátil na nás, jestli jsme schopni zakázku financovat. Při kontrole jsme zjistili, že se jedná o podvod, a klienta včas upozornili. Zachránili jsme mu tím nejen peníze, ale také zboží. Pak jsme případ hlásili policii.

Jak funguje služba Verify Invoices? Musí ji využívat, předpokládám, obě strany, dodavatel i odběratel?

Dodavatel vystaví fakturu, jak je zvyklý, a odešle ji svému odběrateli i nám. Náš systém ji automaticky zpracuje do přehledné tabulky v on-line rozhraní. Odběratel obdrží odkaz, přes který dostane do rozhraní přístup. Zde potom může sám faktury potvrzovat, kontrolovat hodnoty částek, data splatností nebo uvádět zápočet. Pokud najde nesrovnalost, může ji rovnou zapsat k příslušné faktuře. Oběma stranám potom přijde automaticky generovaný e-mail, kde budou shrnuty všechny změny, které se s fakturou udály. Podobnou platformu jsme viděli v Polsku, kde je dnes už standardem, a ten jsme převzali.

A co když jedna strana nemá o službu zájem?

Pokud by odběratel z nějakého důvodu nechtěl využívat automatizované řešení Verify Invoices, vracíme se k praktikám, které jsme používali dosud, tedy e-mailová a telefonická komunikace. Musím ale říct, že se to prozatím neděje a odběratelé Verify Invoices používají.

Kolik to klienta stojí?

Našim klientům tuto novou službu implementujeme zcela zdarma, takže jak dodavatel, tedy náš klient, tak jeho odběratel nic neplatí a ani nebudou. Umíme ale službu zprostředkovat i firmám, které nejsou našimi klienty a nemají zájem o financování. Chtějí si tím třeba jen snížit administrativu a mít přehled ve fakturách. V takovém případě hodně záleží na technické stránce. Například jaký účetní systém dodavatel a odběratel používá, jak dokážeme číst tok dat nebo jakou mají mezi sebou zažitou praxi. Abychom byli schopni říct finální cenu, musíme nejdříve zhodnotit všechny tyto proměnné.

Na jaké podnikatele míříte především?

Spektrum, na které míříme, je opravdu široké – od menších dodavatelů až po ty největší. Nejspíš by toto řešení nemělo význam pro někoho, kdo má jen pár odběratelů a pouze několik faktur za měsíc. Větší smysl to bude dávat dodavatelům, kteří řeší desítky až stovky faktur měsíčně. Odběratelé tuto službu nejvíce ocení při potvrzování faktur dodavatelům. Obě strany tak budou mít jistotu, že faktury nezapadnou v propadlišti e-mailové komunikace. Navíc ušetří spoustu práce svému účetnímu oddělení. Celkově se dá říct, že je to takový druh péče o dodavatelský řetězec.

Peníze BrandInsight: Partnerem článku je Roger Více o spolupráci

Hynek Just Vystudoval teorii kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, což se na jeho profesní kariéře nijak nepodepsalo. Věnoval se hudební publicistice, jeho recenze a rozhovory lze dohledat třeba v archivu Respektu, MF Dnes,... Další články autora.

Držíte se udržitelnosti? Generali Česká pořádá soutěž SME EnterPRIZE, která oceňuje udržitelné podnikání. Přihlásit se můžete do 5. dubna. Přihlásit se.

Sdílejte článek, než ho smažem