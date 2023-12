Místo recese stagnace. Lze toho využít?

Hrozí, nebo nehrozí Česku recese? Debata se vede už dva roky. Na kolaps ekonomiky to teď nevypadá. Pohled do statistik a na ekonomické dění nám ukazuje, že situace je složitá, ale rozhodně ne krizová.

V jakém stavu je český trh? Jedním z klíčových indikátorů stavu ekonomiky je míra nezaměstnanosti. Ta je v Česku velmi nízká, v čase psaní tohoto článku byla s 3,5 procenty (za červenec) druhá nejnižší v rámci celé Evropské unie (průměr EU byl podle Eurostatu 5,7 procenta). Aktuální meziroční výkyv se pohybuje v desetinách procentních bodů, tedy v rámci statistické chyby, a počet volných pracovních míst stále zůstává vysoký. To svědčí o relativní stabilizaci trhu práce a jeho schopnosti absorbovat pracovní sílu.

Od zvýšení úrokových sazeb v červnu minulého roku nenastala zásadní změna. Inflace postupně klesá, červencová meziroční inflace se dostala na 8,8 procenta. Zjednodušeně můžeme říct, že stát ani ČNB v uplynulém roce neudělaly žádná zásadní rozhodnutí, nedošlo ke znárodnění ČEZ, o kterém se mluvilo, ani nekrachovaly velké společnosti. Nedošlo ani ke kolapsu žádné významné banky – bankovní sektor se tedy stabilizoval. Z pohledu těchto ukazatelů se zdá, že špičku krize máme už za sebou.

Adam Šoukal Zdroj: Roger Je spoluzakladatel a CEO Platební instituce Roger. Stará se o strategický vývoj a vedení společnosti. Předtím pracoval pro španělskou banku Santander.

Zpožděné úhrady se množí

Vzhledem k zaměření Platební instituce Roger máme poměrně dobrý vhled do chování firem v odvětví, jako je e-commerce, rychloobrátkové zboží, logistika, stavebnictví nebo strojírenství. Ze svých dat začínáme pozorovat zpožďování úhrad, ale zatím ne v takovém objemu, aby to negativně ovlivnilo trh a firmy začaly krachovat.

Naše služby, tedy zkrácení splatnosti faktur (faktoring), obvykle vyhledávali především živnostníci, menší a střední firmy. A to ve chvíli, kdy jim banky nejsou schopny dát úvěr. Za první dva kvartály letošního roku faktoring poptávaly ale i střední a větší firmy, které postupovaly faktury s vyšší nominální hodnotou. Objem profinancovaných faktur přesáhl v prvním pololetí letošního roku tři miliardy korun, což představuje meziroční nárůst asi o třetinu.

Firmy tak postupně mění přístup k financování. Před deseti lety bylo extrémně snadné dostat půjčku v podstatě na cokoliv. Banky byly vstřícné a likvidita nebyla tak drahá. Krize minulého roku přístup bank ale změnila.

Banky mají modely rizik nastaveny mnohem přísněji, a tak je, zejména pro menší a střední společnosti, velice obtížné získat úvěry. Z toho důvodu se aktivnější část managementu začíná dívat po alternativních způsobech financování. Což je trend, který se odehrává minimálně v celé Evropské unii.

Podle statistik EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry vzrostl evropský faktoringový trh v minulém roce asi o pětinu na 2,4 bilionu eur (56 bilionů korun). Objem postoupených pohledávek v Česku za stejné období stoupnul o 22 procent na 286 miliard korun.

Přesto podíl faktoringu na HDP u nás představuje pouze čtyři procenta, zatímco v EU se v průměru pohybuje okolo 10 procent HDP. Jinými slovy, prostor pro růst v Česku je. Největší podíl na evropském faktoringovém trhu mají Francie, Německo a Velká Británie.

Recesi tedy nepozorujeme, nepozorujeme ale ani její opak. Současný stav asi nejlépe vystihuje pojem stagnace. Všichni – stát, ČNB i firmy – spíše vyčkávají. Ti chytří ale berou podnikání do vlastních rukou a snaží se z této doby vytěžit, co se dá. Právě takováto doba ukáže, které společnosti mají dobré a pevné vedení a které ne.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Adam Šoukal Spoluzakladatel a CEO Platební instituce Roger. Stará se o strategický vývoj a vedení společnosti. Před založením Rogera pracoval dva roky pro banku Santander, kde měl na starost bankovní akvizice. Je velkým zastáncem fintechových... Další články autora.

Investujte do indexu S&P 500! Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně. CHCI SE DOZVĚDĚT VÍCE

Sdílejte článek, než ho smažem