Kdy a komu si při podnikání říct o peníze

Podnikání někdy nemůže růst a rozvíjet se bez externího financování, tedy bez peněz zvenčí. Důležité ovšem je, aby podnikatel vždycky pečlivě vyhodnotili své cíle, finanční situaci a možnosti, a teprve potom vybíral řešení, které mu pomůže posunout podnikání na další úroveň. Pojďme se podívat, jak to funguje v praxi na příkladech z e-commerce, ze stavebnictví a z cestovního ruchu.

Začátek podnikání

Představte si, že jste mladá firma a prodáváte online například sportovní oblečení. Daří se a už během prvního roku je poptávka po vašich produktech nečekaně veliká. Jasně se tu otevírá příležitost, je potřeba nakoupit spoustu nového zboží a možná i rozšiřovat soritment. Jenže na uspokojení poptávky nemáte dostatek prostředků. V takové situaci se zcela jasně nabízí vzít si podnikatelský úvěr. Pokud máte vysokou poptávku a vlastní zdroje na její pokrytí nestačí, je tento tradiční bankovní produkt vhodný nástroj na její uspokojení.

Podnikatelský úvěr se pro vaši firmu hodí, pokud:

jste v plusu

nemáte žádné jiné úvěry

finance chcete využít pro rozvoj podniku, nikoli na pokrytí provozu

Dlouhé splatnosti

Přechod ze zaměstnání na živnost může být pro stabilní rozpočet riskantní. Jedním z rizikových faktorů je dlouhá splatnost faktur. Jako zaměstnanec to neznáte, každý měsíc máte své jisté. Podnikatel si musí rychle zvyknout na to, že v mnoha oborech to tak nechodí a na peníze si často počká. V mnoha oborech je běžná splatnost faktury několik měsíců, typicky například ve stavebnictví. Když vám dodavatel vystaví fakturu se splatností 90 dnů, což není v odvětví vůbec ojedinělé, může to udělat poměrně zásadní díru v rozpočtu. Než ale tu dobu, kdy čekáte na zaplacení, vykrývat úvěrem, je lepší využít produkt, který se specializuje vyloženě na tuto situaci.

Faktoring je finanční produkt, pomocí kterého si podnikatelé zkracují splatnosti faktur. Hodí se přesně pro situace, kdy vás:

trápí dlouhé splatnosti faktur

potřebujete vykrýt výpadek v budgetu

pociťujete sezónní výkyvy

Pokles poptávky

Řada oborů čelí hrozbě výkyvů v poptávce. Aktuální je to například v cestovním ruchu. Může se stát, že v destinaci, kam vozíte svoje zákazníky, vypuknou politické nepokoje nebo přijde živelná pohroma jako teď na Rhodu. Poskytovatelé ubytování přijdou o velké množství zakázek, turisté své objednávky buď zruší, nebo prostě pojedou na dovolenou jinam. Podnikatelům tak náhle vypadne přísun financí, který v tomto případě může vyléčit kontokorent.

V případě kontokorentu je ale třeba dbát na to, abychom ho nečerpali příliš dlouho, přece jenom je to forma zadlužení. Pokud ale podnikatel ví, že se jedná o krátkodobý nedostatek provozních financí, je kontokorent v dané situaci lepší volba než klasický úvěr. Kontokorent se hodí zejména, když:

se jedná o krátkodobý pokles poptávky

vím, že v krátkodobém horizontu budu mít dostatek financí na jeho úhradu

ho mám sjednaný předem, mohu tedy čerpat financování ihned

