Nové restaurace, zmrzliny i pivo. Tyto sítě hledají partnery

Síť restaurací se specializuje na pokrmy z mořských plodů inspirované neworleanskou kuchyní. Nabízí čerstvé ryby a mořské plody upravené podle kajunské kuchyně s různými druhy omáček. Sází na neformální atmosféru Louisiany s námořnickými motivy. Má 23 poboček, první se otevřela v roce 2004. Síť postupně expandovala v USA, do Austrálie, Číny, Saúdské Arábie a na Filipíny. Teď se chce zaměřit na Evropu.

Zdroj: The Boiling Crab

Burgery, žebírka, fajitas nebo margarita. Řetězec restaurací Chili´s nabízí chutě amerického jihozápadu. První restauraci inspirovanou Texasem otevřel v roce 1975 Larry Lavine. Dnes má Chili´s 1600 poboček ve 30 zemích světa. V nejbližší době by značka ráda expandovala i v Evropě.

Americká firma se specializuje na příslušenství k mobilním telefonům, především pak na ochranné fólie. Aktuálně má 800 poboček (kiosků v obchodních centrech) po celém světě, z toho přibližně 600 v Evropě. Působí i v Německu, Rakousku, na Slovensku a v Maďarsku, teď chce expandovat do Česka. Firma vznikla ve Filadelfii v roce 2009.

Koupel v pivu, neomezená konzumace piva a ručně vyráběná pivní kosmetika. Tak by se ve zkratce dal vystihnout sortiment, který nabízí český koncept Original Beer Spa. Pivní lázně prozatím fungují ve dvou pobočkách v Praze, sít by se ráda rozšířila i do dalších měst.