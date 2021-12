Kompenzační bonus: Nová podpora pro OSVČ prošla

Co se děje

1. 12. 2021

Živnostníci a další podnikatelé, kteří kvůli další vlně koronaviru přijdou o část tržeb, dostanou podporu od státu. Rozhodli o tom poslanci, když schválili takzvaný kompenzační bonus pro OSVČ.

Až na tisícovku za kalendářní den – stejně jako na jaře – dosáhnou podnikatelé, pokud jim klesly tržby přinejmenším o 30 procent v porovnání s převážně letními měsíci, kdy byla koronavirová omezení nejmenší. „Propad tržeb o 30 procent zhruba odpovídá očekávanému úbytku neočkované klientely,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová. To je zmírnění oproti pravidlům předchozího bonusu, kdy muselo jít aspoň o 50 procent.

Bonus může náležet už za období od 22. listopadu, rozhodující však budou tržby za kompletní kalendářní měsíc: nejdříve za prosinec 2021, pak případně leden 2022. Tyto tržby se porovnají s průměrem za libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v období od června do října 2021.

Výjimkou jsou sezónní podnikatelé, kteří přes léto nemohli provozovat činnost – ti srovnají tržby s posledním zimním obdobím před vypuknutím pandemie. Mohou si zvolit tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v období od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020.

Žádost o kompenzační bonus

Přestože je prakticky jisté, že nový kompenzační bonus bude náležet už od 22. listopadu, žádosti zatím nelze podávat. Zákon totiž ještě zamíří k zrychlenému projednání k senátorům.

Finanční úřady začnou přijímat žádosti až po definitivním schválení zákona. Bude je pak možné podávat do dvou měsíců po skončení období, za které má bonus náležet. První takové období je podle návrhu od 22. listopadu do 31. prosince, druhé od 1. do 31. ledna, vláda pak může přidat i další. Žádost v zásadě ani nepůjde podat dřív, než uplyne poslední den daného období – kvůli údaji o výši tržeb.

Podmínky pro kompenzační bonus OSVČ

Na podporu až 1000 korun za den dosáhnou podnikatelé, jejichž příjem klesl přinejmenším o 30 procent kvůli aspoň jednomu ze čtyř důvodů:

krizová, mimořádná nebo ochranná opatření přijatá kvůli ohrožení zdraví v souvislosti s koronavirovou epidemií,

péče o dítě („ošetřovné pro OSVČ“),

vlastní karanténa nebo izolace,

přerušení nebo omezení podnikání kvůli tomu, že o dítě pečuje podnikatelův zaměstnanec.

Zákon přímo neříká, že splnění aspoň jednoho z těchto důvodů musí OSVČ prokázat. Podmínku stanoví obráceně: Pokles příjmů nesmí být „zjevně způsoben převážně jinými důvody“, než jsou tyto zmíněné.

„Vzhledem k tomu, že v praxi není možné exaktně spočítat, co je přesnou příčinou poklesu tržeb, postačí pro zachování nároku na bonus, aby pokles tržeb nebyl zjevně způsoben jiným faktorem - zejména vlastní (ne)aktivitou podnikatele, který svou činnost utlumí či fakticky (byť ne formálně) přeruší, případně sezónním charakterem jeho činnosti, kdy v relevantním období dochází k pravidelnému útlumu činnosti a poklesu tržeb,“ vysvětluje ministerstvo financí. Cílem je zabránit zneužívání podpory.

Podnikání musí pro žadatele představovat hlavní zdroj příjmů. Ověřovat se to bude podle zvoleného srovnávacího období, tedy v zásadě tří po sobě jdoucích měsíců od června do října 2021.

Výše bonusu je v zásadě 1000 korun za den. Stejně jako na jaře však bude zastropován pro lidi s nižšími tržbami, jako jsou důchodci či studenti, aby nedostali vyšší pomoc, než o kolik jim propadly příjmy.

Kompenzační bonus tentokrát půjde čerpat současně (za stejný den) s jinými „koronavirovými dotacemi“, typicky z programu Covid 2021 nebo Covid Nepokryté náklady. Poslanci tím zmírnili původní návrh končící vlády ANO a ČSSD, který počítal jen s možným souběhem s programem Antivirus a příspěvkem na nájemné. Dál ho nelze kombinovat s podporou v nezaměstnanosti.

Kompenzační bonus pro společníky s.r.o.

Na bonus až 1000 korun dosáhnou společníci menších společností s ručením omezeným. Firma musí mít nejvýše dva společníky, kteří jsou fyzickými osobami, nebo pouze společníky (i více než dva), kteří jsou členy jedné rodiny. Poslanci nakonec zrušili podmínku z vládního návrhu, podle které podíl nesměl být podíl představován kmenovým listem.

Obrat společnosti za poslední dvě skončená zdaňovací období musí být aspoň 120 tisíc korun – to je méně než při jarním bonusu, kdy bylo minimum 180 tisíc. A samozřejmě: firma už nemůže být v úpadku či likvidaci, nebo v seznamu nespolehlivých plátců DPH.

Nemocenská pro OSVČ při covidu

Při nařízené karanténě nebo izolaci (tedy při infekčním onemocnění) mohou podnikatelé dostat až 1000 korun na den, pokud jim tržby klesly o aspoň 30 procent. Podmínkou nakonec nebude, že si OSVČ dobrovolně platí nemocenské pojištění – poslanci tak odmítli omezení z původního vládního návrhu.

Podnikatelé a společníci, kteří si platí nemocenské pojištění, dosáhnou při karanténě nebo izolaci aspoň na 500 korun za den i v případě, že podmínku poklesu tržeb nesplní.

Kompenzační bonus pro dohodáře

Takzvaní dohodáři – lidi pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce – mohou stejně jako na jaře dosáhnout na bonus ve výši 500 korun denně.

Zůstává podmínka, že musí jít o dohodu s odvodem nemocenského pojištění, tedy s odměnou od 10 tisíc korun měsíčně u DPP nebo 3500 korun u DPČ.

Článek ještě upravujeme a doplňujeme.

