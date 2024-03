V polovině neotevřených datovek je vzkaz od exekutora či finančního úřadu

V každé druhé dosud neotevřené datové schránce se nachází dopis od finančního úřadu nebo exekutora. Vyplývá to ze statistik odesílatelů zpráv do datovek, které zveřejnila Digitální a informační agentura.

Datovou schránku si musely od loňského ledna povinně zřídit více než dva milionu živnostníků a dalších podnikatelů, ale i právnických osob jako jsou spolky či nadace.

Podle údajů České pošty do této chvíle nepřistoupilo k aktivnímu využívání svých datovek více než 450 tisíc lidí. A většina svou datovou schránku neotevřela ani po upozornění státu prostřednictvím klasického poštovního dopisu.

To se jim může vymstít. „Pokud jste živnostníci nebo OSVČ a ještě nikdy jste se nepodívali do své datové schránky, je nejvyšší čas tak učinit a mít jistotu, že vám neunikly žádné důležité písemnosti od úřadů,“ říká vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš. Dodává, že zkontrolovat svůj stav mohou lidé i přes web mojedatovaschranka.cz.

Největší část nových držitelů datových schránek tvoří podnikající fyzické osoby. Přihlásit se do ní mohou právě na webu mojedatovaschranka.cz prostřednictvím přístupových údajů, které obdrželi dopisem nebo skrze Identitu občana. Pokud tak neučinili, datová schránka jim byla aktivována automaticky 15 dní po doručení přístupových údajů.

Zprávy přijaté do datové schránky se považují za automaticky doručené po uplynutí 10 dní od přijetí, kdy zároveň začínají běžet lhůty pro odpovědi stanovené zákonem či možné právní kroky, jako jsou například pokuty za rychlost, nedoplatky na daních, sociální pojištění nebo dokonce exekuce.

Doručení do datové schránky má stejný právní účinek jako doručení písemnosti do vlastních rukou adresáta, a to i bez přihlášení uživatele. Má-li občan datových schránek více, je důležité rozlišovat mezi datovou schránkou fyzické a podnikající osoby.

Na „spící“ podnikatele apelovala začátkem roku i finanční správa. Vzkázala jim, aby své datovky otevřeli co nejdříve. „Letos už nebudeme tolerantní jako loni,“ upozornila ohledně nesprávně podaných daňových přiznání, jejichž podání v těchto případech musí proběhnout elektronicky.

K elektronickému podání přiznání lze využít právě datovou schránku, ale jsou i jiné alternativy – třeba prostřednictvím portálu Moje daně (DIS+) po přihlášení takzvanou identitou občana (bankovní identita, eObčanka s čipem, služba Moje ID, mobilní klíč eGovernmentu, I.CA identita s čipovou kartou, NIA ID…). Použít lze také aplikaci EPO nebo e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

