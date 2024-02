Změny v daňovém přiznání. Na co si dát letos pozor?

Limit pro podání přiznání

Limit pro podání daňového přiznání se výrazně zvýšil. Počínaje příjmy za rok 2023 – tedy od aktuálně podávaného přiznání – stoupl na 50 tisíc korun z dřívějších 15 tisíc. Jde o hrubý příjem před odečtením výdajů – odborně řečeno dílčí základ daně. Lidé, kteří mají roční příjmy nižší, tedy nemusí podávat přiznání.

Do limitu pro podání přiznání se nepočítají příjmy, které vůbec nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozené, případně je z nich daň vybírána srážkou. Nepřiznávají se ani příjmy z příležitostných činností, které nepřesáhnou 30 tisíc korun za rok před odečtením výdajů. Tento limit se nezvýšil, zůstává stejný už od roku 2014.

Přiznání nemusí podat zaměstnanci, kteří v předchozím roce měli příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele. Nebo sice od víc zaměstnavatelů, ale postupně (ne současně od víc než jednoho). Podmínkou je, že u všech podepsali takzvané prohlášení k dani a současně neměli jiné zdanitelné příjmy (z podnikání, nájmu a podobně) přesahující 20 tisíc korun. I tento limit stoupl – dříve byl šest tisíc korun.

Podnikatelé, kteří se dobrovolně přihlásili do systému paušální daně, v zásadě nemusí přiznání podávat ani při vyšších příjmech. Ovšem jen za podmínky, že jejich ostatní příjmy (kromě příjmů ze samostatné činnosti), tedy typicky z nájmu či z kapitálového majetku, nepřevyšují 50 tisíc.

Dodejme, že přiznání musí vždy podat podnikatel, který uplatňuje ztrátu (tu si pak může odečítat v následujících letech).

Školkovné

Maximální výše daňové slevy za umístění dítěte (školkovného) odpovídá měsíční minimální mzdě. Pro příjmy za rok 2023 se tedy zvýšila na 17 300 Kč, zatímco před rokem byla 16 200 Kč. Základní pravidla pro uplatnění slevy se – kromě jejího každoročního zvýšení – nezměnila.

Od roku 2024 tato sleva končí. Školkovné si lze naposledy odečíst z daní (příjmů) za rok 2023.

Daňový bonus na dítě

Daňový bonus může uplatnit jenom ten, kdo vydělá aspoň šestinásobek měsíční minimální mzdy – u příjmů za rok 2023 je tedy potřeba vydělat aspoň 103 800 korun, zatímco za rok 2022 stačilo 97 200 korun. Do limitu se počítají pouze příjmy ze zaměstnání nebo podnikání.

Připomínáme i nedávnou novinku: výplata bonusu už není zastropovaná. Zatímco dříve mohl pracující rodič dostat zpátky maximálně 60 300 korun za rok, teď už může získat celý bonus bez omezujícího limitu.

Samotná daňová sleva na dítě se na rozdíl od předchozích let nezvyšovala, zůstává tedy stejná jako před rokem.

Odpočet darů

Od základu daně si lze výjimečně odečíst dary až do výše 30 procent základu daně. Limit je sice standardně 15 procent, ale v předchozích letech se dočasně zvýšil kvůli covidu a ruskému útoku na Ukrajinu.

Vyšší limit zůstává i pro odpočet z příjmů za rok 2023, přestože ho nenajdeme přímo v zákoně o daních z příjmů. V souvislosti s pomocí Ukrajině se zároveň rozšířil okruh uznatelných darů.

Minimální hranice se nemění: Podmínkou pro využití odpočtu je, že celková hodnota těchto darů v předchozím roce dosáhla aspoň 1000 korun nebo přesáhla dvě procenta vašeho (původního) základu daně.

Vyšší daňové pásmo – progresivní sazba

Výrazně nadprůměrné výdělky se daní vyšší sazbou 23 %. Ta se vztahuje pouze na část základu daně přesahující limit – ročně jde o 48násobek průměrné měsíční mzdy.

Pro příjmy za rok 2023 se tedy hranice zvýšila na 1 935 552 Kč, zatímco o rok dříve to bylo 1 867 728 Kč. Příjmy pod tento limit se daní základní 15% sazbou.

Zásadnější změna se pak dotkne příjmů za rok 2024. Zvýšená 23% sazba se bude nově platit už od 36násobku místo dosavadního 48násobku (z měsíčního pohledu od třínásobku místo dosavadního čtyřnásobku). Hranice se tedy sníží na 1 582 812 Kč, v měsíčním vyjádření – pro zálohu na daň – je to nově 131 901 Kč.

Povinně elektronické přiznání

Podnikatelé, kterým stát zpřístupnil datovou schránku automaticky ze zákona, musí podávat daňové přiznání elektronicky – pokud se týká jejich podnikání.

Ke splnění této povinnosti lze využít přímo datovou schránku, není to ale jediná možnost. Jsou i jiné alternativy – třeba prostřednictvím portálu Moje daně (DIS+), do kterého se přihlásíte takzvanou identitou občana (bankovní identita, eObčanka s čipem, služba Moje ID, mobilní klíč eGovernmentu, I.CA identita s čipovou kartou, NIA ID…). Použít lze také aplikaci EPO nebo e-mail s uznávaným elektronickým podpisem. Přiznání však musí být ve formátu XML, ne PDF, upozorňuje Finanční správa. Podrobnosti popisuje Generální finanční ředitelství v metodickém pokynu ze začátku roku 2023.

Minimální zálohy OSVČ

Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti v roce 2024 se zvyšuje na 3852 Kč. Při vedlejší činnosti se zvyšuje na 1413 Kč (nově 11 % místo 10 % průměrné mzdy). Minimální záloha na zdravotní pojištění při hlavní činnosti je nově 2968 korun.

Pozor na letošní změnu: Minimální záloha OSVČ na sociální pojištění se nově zvedá hned od lednové platby – stejně jako je to už řadu let běžné u zdravotního pojištění. To znamená, že nejpozději do konce ledna měla mít sociální správa na účtu alespoň 3852 Kč.

Limit pro zdanění důchodu

Důchody jsou v zásadě osvobozeny od daně z příjmů. Danit se musí jenom v případě, že roční příjem ze všech přijatých důchodů (vedle starobního může jít třeba o invalidní) přesahuje 36násobek minimální měsíční mzdy.

Za rok 2023 se tak hranice osvobození důchodů zvyšuje na 622 800 Kč ročně (v přepočtu 51 900 Kč měsíčně), zatímco pro rok 2022 to bylo 583 200 Kč ročně.

Sleva na manželku

Daň z příjmů za rok 2023 si můžete snížit o slevu na vyživovaného manžela. Její pravidla ani výše se oproti předchozímu roku nezměnily, může tak dosáhnout až 24 840 korun za rok.

Počínaje příjmy 2024 se sleva omezí: bude ji možné využít jen při péči o dítě do tří let věku.

Odpočty na penzijní spoření a životní pojištění

Ani pravidla a limity pro odpočty „penzijka“ a „životka“ se v aktuálně podávaném přiznání nezměnily. Všechno je stejné jako před rokem.

Změny se dotknou až příjmů za rok 2024, tedy v příštím přiznání. Dosavadní limity se sloučí do jednoho, nově ho bude možné využít i na dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče.

Sleva na studenta

Daň z příjmů za rok 2023 si stále můžete snížit o speciální slevu na studenta. Její pravidla ani výše se oproti předchozímu roku nezměnily, může tak dosáhnout až 4020 korun ročně.

Počínaje příjmy za rok 2024 ji vláda zrušila. Studenti ale dál – stejně jako dosud – mohou využít především základní slevu na poplatníka.

Důležité termíny Zdroj: Shutterstock Do kdy podat daňové přiznání za rok 2023? Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 je v papírové podobě nutné na finanční úřad podat nejpozději 2. dubna 2024.

Při elektronickém podání se lhůta prodlužuje o měsíc, lze ho tedy podat nejpozději 2. května.

Při využití daňového poradce nebo advokáta stačí přiznání odevzdat 1. července, na rozdíl od dřívějška už není potřeba předem to oznámit finančnímu úřadu. Do kdy zaplatit daň z příjmů za rok 2023? Když podáte přiznání jakoukoliv formou nejpozději 2. dubna 2024, musíte nejpozději 2. dubna také zaplatit případný nedoplatek na dani.

Pokud přiznání podáte elektronicky mezi 3. dubnem a 2. květnem 2024, posouvá se splatnost daně na 2. května. A když přiznání podá poradce mezi 3. dubnem a 1. červencem, stačí daň zaplatit do 1. července.

Zatímco samotné přiznání stačí v poslední den lhůty odeslat, platba daně už má být na účtu finanční správy. Úrok z prodlení za pozdní zaplacení daně se nicméně počítá až od čtvrtého kalendářního dne, tedy letos od 6. dubna. A díky tomu, že úrok vám finanční správa naúčtuje, až když překročí 1000 korun, bývá toleranční doba v praxi ještě delší. Do kdy podat přehledy OSVČ? nejpozději 2. května 2024 – pokud bylo daňové přiznání podáno v základní lhůtě, tedy nejpozději na začátku dubna, a to v jakékoliv formě (papírové i elektronické)

nejpozději 3. června 2024 – pokud OSVČ podala přiznání elektronicky v prodloužené lhůtě (od 2. dubna)

nejpozději 1. srpna 2024 – pokud přiznání podal poradce později než na začátku dubna

