Pozor na změnu. OSVČ si musí zvýšit minimální zálohy už teď

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se letos zvyšují dohromady o 1154 Kč. Tentokrát totiž stoupají nejen kvůli každoročnímu růstu průměrné mzdy.

Zvyšuje je také vládní konsolidační balíček, který mění výpočet minimálního vyměřovacího základu na důchodové pojištění OSVČ: pro rok 2024 se zvyšuje na 30 % úředně stanovené průměrné mzdy (dříve 25 %), během dalších dvou let stoupne postupně až na 40 %.

Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti v roce 2024 se zvyšuje na 3852 Kč. Při vedlejší činnosti se zvyšuje na 1413 Kč (nově 11 % místo 10 % průměrné mzdy). Takzvaná rozhodná částka – limit příjmů, do něhož se vejde vedlejší činnost – se letos zvýšila na 105 520 Kč při podnikání po celý rok.

Pozor na letošní změnu: Minimální záloha OSVČ na sociální pojištění se nově zvedá hned od lednové platby – stejně jako je to už řadu let běžné u zdravotního pojištění. To znamená, že nejpozději do konce ledna musí mít sociální správa na účtu alespoň 3852 Kč. Kdo poslal lednovou platbu stejnou jako loni, tedy nižší, měl by ji do konce ledna doplatit.

Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ (měsíčně) rok 2024 rok 2023 Hlavní činnost 3852 Kč 2944 Kč Hlavní činnosti při začátku podnikání 3210 Kč 2944 Kč Vedlejší činnost 1413 Kč 1178 Kč

Další letošní novinka se týká začínajících podnikatelů. Vládní balíček jim přináší úlevu: V prvních třech letech (při hlavní činnosti) pro ně zůstává minimální záloha na úrovni 25 % průměrné mzdy – pro rok 2024 to dělá 3210 korun. Podmínkou je, že tuto samostatnou výdělečnou činnost v uplynulých dvaceti letech nevykonával.

Kdo už dosud platil vyšší zálohy, než je nové minimum, bude je platit dál až do podání přehledu za rok 2023. Teprve na jeho základě si pak zálohu od následujícího měsíce zvýší.

Počínaje příjmy za rok 2024 budou podnikatelé muset zaplatit pojistné nejméně z 55 % základu daně, dosud to bylo 50 %.

Podrobně si o letošních změnách v odvodech na sociální pojištění přečtěte na našem bratrském webu Finmag.cz, který se zaměřuje právě na podnikání: Sociální pojištění OSVČ 2024

Česká správa sociálního zabezpečení spustila novou online službu nazvanou Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ. Veškeré informace o aktuálním stavu pohledávek, vyúčtování přehledu o příjmech a výdajích a další údaje najdou podnikatelé online na ePortálu ČSSZ. Znamená to zároveň, že sociální správa už nebude rozesílat vytištěné roční vyúčtování záloh poštou.



Minimální záloha na zdravotní pojištění při hlavní činnosti je nově 2968 korun, při vedlejší činnosti se neplatí. Zálohu za leden je potřeba zaplatit do 8. února. Pro toho, kdo by platil méně, než je letošní nové minimum, se záloha zvyšuje hned od ledna. Kdo platí víc, změní si zálohu až po podání přehledu.

Minimum pro dobrovolné nemocenské pojištění se zvyšuje na 216 korun – nově jde o 2,7 % vyměřovacího základu místo dřívějších 2,1 %.

Zálohy na zdravotní pojištění OSVČ rok 2024 rok 2023 Minimální měsíční záloha – hlavní činnost 2968 Kč 2722 Kč Minimální měsíční záloha – vedlejší činnost neplatí se neplatí se

Zmíněné zálohy se netýkají podnikatelů, kteří se dobrovolně rozhodli pro paušální daň. Její aktuální částky, pravidla a kalkulačku najdete na Finmagu.

