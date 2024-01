Nepřihlásili jste se do datové schránky? Zpřísníme, varuje úřad

Do 450 tisíc povinně zřízených datových zpráv se zatím nikdo nepřihlásil. Finanční správa vyzývá „spící“ podnikatele, aby tak co nejdříve učinili. „Letos už nebudete tolerantní jako loni,“ upozorňuje.

Na začátku loňského roku zřídilo ministerstvo vnitra víc než dva miliony datových schránek všem fyzickým podnikajícím osobám. Podle základě zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů jsou datovky pro podnikatele povinné. Přesto i po roce stále zůstává 450 tisíc schránek, do nichž se zatím nikdo nepřihlásil.

„Apeluji na vlastníky těchto datových schránek, aby se do nich přihlásili a zkontrolovali si jejich obsah, jelikož jim do nich mohou přijít zprávy týkající se jejich podnikání, ať už výzvy, pokuty, faktury či jiné písemnosti,“ říká Martin Mesršmíd, ředitel Digitální a informační agentury (DIA), která má datové schránky v současnosti na starosti.

Zároveň upozorňuje, že vlastníci datových schránek mají povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Finanční správa navíc uvedla, ža na rozdíl od minulého roku už letos nesprávně podaná daňová přiznání nebude promíjet. Loni totiž podala řada podnikatelů rutinně daňové přiznání v papírové formě a finanční správa je následně musela vyzvat k nápravě, tedy aby podali přiznání znovu elektronicky.

„Brali jsme i tak lhůtu pro podání přiznání za splněnou, abychom nezdržovali případné vracení přeplatků. Kontaktovat všechny byla náročná práce. A nemůžeme si ji dovolit dva roky po sobě,“ řekla ředitelka Generálního finančního ředitelství Simona Hornochová na konferenci Tax Forum v závěru loňského roku.

Úřad má podle ní nachystanou sadu komunikačních kanálů, kterými chce probudit „spící datovkáře“ a omezit tak problémy s podáním daňových přiznání.

„Dva finanční úřady se odhodlaly a obvolaly vzorek zhruba dvou set podnikatelů, aby zjistily, proč s datovkou nepracují, když už ji mají. A vzbudily vesměs nadšení, že se o ně někdo zajímá a že jim nové povinnosti připomněl. Ale je otázka, zda tak učiní,“ uvedla Hornochová.

K elektronickému podání přiznání lze využít právě datovou schránku, ale jsou i jiné alternativy – třeba prostřednictvím portálu Moje daně (DIS+) po přihlášení takzvanou identitou občana (bankovní identita, eObčanka s čipem, služba Moje ID, mobilní klíč eGovernmentu, I.CA identita s čipovou kartou, NIA ID…). Použít lze také aplikaci EPO nebo e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Sankce z nevědomosti

I když se část podnikatelů do datových schránek ještě nepřihlásila, neznamená to, že by nebyly funkční. Zpřístupní se automaticky i fikcí desátý den od nepřevzetí obálky s přístupovými údaji nebo patnáctým dnem od data doručení přístupových údajů.

Za samotné nepoužívání datové schránky sice podnikatelům sankce nehrozí, jenže: Do datovky úřady povinně posílají veškeré písemnosti a zprávy spojené s předmětem podnikání daných osob. „Může se tedy jednat o různé výzvy či sankce, při jejichž neuposlechnutí či nezaplacení může hrozit další postih,“ říká Martin Mesršmíd.

Například tomu, kdo má datovou schránku zřízenou povinně ze zákona a nepodá daňové přiznání elektronicky, hrozí pokuta 1000 korun poté, co neodstraní „vadu podání“ ani po výzvě finančního úřadu. Ten může výjimečně zvýšit pokutu až na 50 000 korun, pokud nesplnění povinnosti „závažně ztěžuje správu daní“.

Kdo používá datovou schránku dobrovolně jako nepodnikající fyzická osoba, tomu žádná sankce nehrozí.

DIA nabízí uživatelům, kteří nevědí, jak s datovou schránkou pracovat, návody na webu mojedatovaschranka.cz. Zájemci mají možnost rovněž využít chatbota, případně se obrátit na infolinku 954 200 200. Část agendy týkající se datových schránek lze vyřešit také na pobočkách Czech Pointu.

Povinně zřízenou datovou schránku je těžké znepřístupnit. Je to možné pouze ukončením živnosti. Nebo pak z důvodu úmrtí osoby nebo kvůli výkonu trestu či vzetím do vazby, výkonu zabezpečovací detence, ochranného léčení nebo ochrany zdraví lidu.

DIA také oznámila, že od ledna 2024 mohou všichni majitelé datových schránek posílat a přijímat objemnější zprávy o velikosti až 100 MB. Jde tedy o navýšení o 80 MB oproti předchozímu stavu. Změna se týká nejen veřejnoprávních zpráv, ale také soukromoprávních zpráv. Navíc mohou uživatelé do zpráv vkládat až 50 příloh v nejrůznějších formátech. Nové formáty jsou:

ZIP

ASiC

mpg

mpeg /mpeg1/mpeg2

JSON

MP4/M4A

MP4/M4V/M4P

HEIC

V současné době existují přes čtyři miliony datových schránek, z toho více než polovina patří podnikajícím fyzickým osobám, kterým je zřízena datová schránka ze zákona. Nově ji letos dostanou také další profese: autorizovaní architekti, inženýři a technici a také zeměměřičtí inženýři. Jedná se o zhruba 40 tisíc lidí.

Jim datové schránky zřídí DIA do konce března 2024 na základě údajů poskytnutých od profesních komor. Česká pošta následně rozešle dopisy s přístupovými údaji.

Datové schránky umožňují komunikaci se státem a úřady zdarma. Jejich výhodou je podle DIA úspora času i financí. Lze skrze ně například podat daňové přiznání, vyřídit si živnostenské podnikání, zažádat o dotace či komunikovat se soudy a s dalšími úřady.

