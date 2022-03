Daňové odpočty darů se kvůli Ukrajině rozšíří

Kdo si loni přivydělal při zaměstnání víc než 6000 korun (a nešlo o takzvaný příležitostný příjem do 30 000 korun), musí podat daňové přiznání. Poradíme, jak na to.

Z jakých příjmů se platí daň? Kdy musí vyplnit přiznání i zaměstnanec a kdy se mu to vyplatí, přestože to není jeho povinnost? A kdo může zůstat úplně v klidu? Tady je přehled.

25. 2. 2022 | Petr Kučera | 1 komentář

Když si jeden z manželů vydělal v předchozím roce méně než 68 tisíc, může si ten druhý odečíst z daní až 24 840 korun. Jak to funguje, co se počítá do limitu a na co si dát pozor?