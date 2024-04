Začněte podnikat s největší sítí školních bister

Spousta lidí by chtěla začít podnikat, nebýt na nikom závislý a pracovat sám na sebe. Málokdo ale přijde s originálním nápadem, který má šanci uspět. Dobrá zpráva je, že takový nápad vlastně nepotřebujete. Můžete se přidat k už zajetému byznysu jako franšízant.

Jako franšízant jste pod mateřskou společností, která vám hodně pomůže v začátcích a po celou dobu bude stát po vašem boku. Vy jí za to odvádíte procenta výdělku. Vyplatí se takové podnikání? Rozhodně ano. Své by o tom mohli vyprávět franšízanti ReFresh Bistro, největší sítě školních bister.

Nejzajímavější franšíza roku 2023 má budoucnost

Za sítí ReFresh Bistro stojí společnost Designex Food. Koncept už běží dlouhá léta a asi poprvé jsme o něm mohli hodně slyšet v souvislosti s pamlskovou vyhláškou. V ReFresh Bistro totiž našli způsob, jak se s ní vypořádat, a tak zatímco spousta školních bufetů končila, protože se jim nechtělo řešit nová pravidla, síť ReFresh Bistro se rozrůstala.

Má pobočky po celé České republice, je jich více než 60. Značnou část z nich tvoří právě franšízanti. V síti jsou spokojení, spolupráce probíhá hladce. Ocenila to i porota v soutěži Podnikatelka roku, kam se přihlásila Lucie Remer, generální ředitelka ReFresh Bistro. Se svým projektem získala cenu pro Nejzajímavější franšízu roku 2023. V rámci té porota hodnotila právě i vztah k zaměstnancům, nastavenou strategii a motivovaný přístup.

Zdroj: Designex Food

ReFresh Bistru se daří, v plánu má otevírat další pobočky – proto hledá další franšízanty, kteří by se chtěli přidat. Ze základních a středních škol se chce přesunout také do veřejných budov, jako jsou nemocnice nebo úřady. Jejich sortiment je pestrý, určitě se nezaměřují pouze na laskominy pro žáky a studenty. I dospělí si rádi pochutnají na zapečeném toustu nebo müsli s jogurtem. Právě zdravým čerstvým sortimentem ReFresh Bistro hodně boduje. Přináší něco nového do světa, kde doposud existovaly jen párky v rohlíku a sladkosti. Ukazuje, že se dá jíst zdravě a za přijatelné ceny. Tento směr tedy rozhodně má budoucnost.

Co očekávat jako franšízant?

Podpora ze strany ReFresh Bistro je opravdu velká, není to standardem ve všech franšízách. V prvé řadě vám vlastně zařídí celou vaši pobočku. Vytipují vhodnou lokalitu, zajistí nájemní vztah pro dané prostory. Připraví a realizují vybavení prostoru pobočky, které také ze 40 % zaplatí. Pak vám předají kompletní know-how, zaškolí vás, najdou vám zaměstnance, nastaví IT systémy, zajistí kolektivní zásobování i marketingovou podporu. Přijdete k hotovému, vložíte nějaké peníze a začínáte vydělávat.

Vstupní investice se pohybuje v řádech několika stovek tisíc korun. Vstupní franšízový poplatek je 50 000 Kč, vratná kauce taktéž 50 000 Kč a pak platíte už jen vybavení pobočky. Poslední položku nelze vyčíslit, může to být částka zhruba od 70 000 Kč do 700 000 Kč podle velikosti pobočky. Také můžete převzít již zajetou pobočku, v tomto případě nekupujete vybavení, ale platíte odstupné. Počáteční investice není až tak vysoká a v případě potřeby ji lze financovat úvěrem.

Franšízant na plný úvazek

Kdo si vezme na starost jednu pobočku ReFresh Bistro, ten by měl počítat s časovou zátěží několika dní v týdnu. Na plný úvazek to ale být nemusí. Na druhou stranu existují i franšízanti, kteří pod sebou mají rovnou několik poboček a činnost je plně živí. Bavíme se o franšíze, ale každá pobočka funguje trošku jinak, přece jenom ne všude jsou stejné podmínky. Každá další pobočka je tedy nová výzva. Pod taktovkou zkušené mateřské společnosti a pod hlavičkou největší sítě školních bister je však šance na neúspěch minimální.

