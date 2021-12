Příspěvek ke karanténě zatím nedostanete. Izolačka začne později

Co se děje

Zaměstnanci, kteří v tomto nebo příštím týdnu nastoupí do preventivní karantény, nemusí dosáhnout na příspěvek až 370 korun denně k náhradě mzdy. Karanténa jim totiž zřejmě skončí dřív, než začne být účinný zákon, který takzvanou Izolačku zavádí.

Příspěvek měl přitom podle expertů zvýšit motivaci, aby lidé s pozitivním testem na covid nezatajovali hygienikům kontakty na další potenciální přenašeče. Izolačka má přispět i k tomu, aby se lidé s bezpříznakovým nebo jen lehkým průběhem včas a poctivě testovali, místo aby dál chodili do práce kvůli hrozícímu propadu příjmů.

Zákon o mimořádném příspěvku k náhradě mzdy schválila vláda 19. listopadu, poslanci pak 1. prosince. Senátoři o něm budou hlasovat až ve středu 15. prosince – kvůli trojici „koronavirových“ zákonů nesvolali mimořádnou schůzi, ale přidali je k programu té nejbližší.

I kdyby pak prezident podepsal zákon hned, jak mu ho Senát doručí, tedy zřejmě 16. prosince, a tiskárna ho hned další den publikovala ve Sbírce zákonů, začne být účinný nejdříve 17. prosince.

Nárok na příspěvek získají zaměstnanci, kteří nastoupí do karantény nebo izolace kdykoliv od začátku účinnosti zákona. Komu skončí karanténa nebo izolace dříve, má smůlu. Zákon počítá se zpětným nárokem na příspěvek jenom v případě, že karanténa nebo izolace byla nařízena nejdříve od 1. prosince a současně – při začátku účinnosti zákona (tedy zřejmě 17. prosince) – dál trvá.

Karanténa jako preventivní opatření přitom obvykle trvá sedm dnů od kontaktu s nakaženým, pokud ji ukončí negativní PCR test. To znamená, že na motivační příspěvek mohou dosáhnout až zaměstnanci, kteří do karantény nastoupí kolem 10. až 11. prosince. Dodejme, že kdo se nenechá testovat, zůstává v karanténě 14 dnů.

Izolace – karanténa po pozitivním testu – trvá nejméně 14 dnů. Na příspěvek k náhradě mzdy by tak mohli dosáhnout zaměstnanci, kteří nastoupili na nemocenskou s covidem kolem 4. prosince.

Příspěvek se týká jenom náhrady mzdy. Tu vyplácí zaměstnavatel nejdéle po dobu 14 kalendářních dnů, a to pouze za dny, které by pro zaměstnance za běžných podmínek byly pracovními. Od případného 15. dne dostává zaměstnanec klasické nemocenské dávky od státu – u nich se s příspěvkem nepočítá.

Zpětně dostanou příspěvek jenom ti, jejichž karanténa (izolace) sice byla nařízena kdykoliv od začátku prosince, ale v den účinnosti zákona (odhadem 17. prosince) stále trvá. To by se mělo týkat i zaměstnanců, kteří jsou nemocní déle než 14 dnů – přestože už místo náhrady mzdy (v prvních 14 dnech) dostávají nemocenské dávky (od 15. dne). Příspěvek však dostanou jenom k náhradě mzdy.

Vládní návrh původně mluvil o karanténě nebo izolaci „nařízené po 31. říjnu“, ovšem se stejnou podmínkou jejího trvání ještě v den účinnosti zákona. Poslanci toto klíčové datum změnili na „po 30. listopadu“. I kdyby nechali původní, na praktickém dopadu by to příliš nezměnilo – když zákon začne být účinný 17. prosince, s karanténou nařízenou v listopadu by na příspěvek dosáhli jen ti, kteří s covidem zůstávají na delší nemocenské.

Senátoři přitom loni při první koronavirové vlně ukázali, že krizové zákony se dají schválit i mnohem dřív. Jeden balíček přijala sněmovna 24. března, senátoři už 25. března, prezident ho podepsal hned po doručení 26. března a ve Sbírce „vyšel“ už 27. března. Další balíček pak poslanci schválili 7. dubna a senátoři ho potvrdili 9. dubna.

Aktuální zákon o příspěvku k náhradě mzdy není legislativně komplikovaný, jde o kratší vládní návrh upravený jednoduchým pozměňovacím návrhem poslanců. Podobné je to i u dalších krizových zákonů o ošetřovném a kompenzačním bonusu – datum jejich schválení však není tak podstatné, protože zpětně počítají s pevnými termíny: ošetřovné dostanou lidé, kteří ho čerpali kdykoliv od začátku listopadu, kompenzační bonus se bude vyplácet za období od 22. listopadu (a mimochodem řeší i karanténu či izolaci pro OSVČ).

