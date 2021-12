Program MBA nesmí usnout na vavřínech. Potřeby studentů se mění

University Of New York in Prague (UNYP) od roku 1998 nabízí studijní programy umožňující zisk jak amerických, tak i českých vysokoškolských titulů. Udržuje partnerství s prestižními zahraničními univerzitami jako jsou The State University of New York či Empire State College. V Česku dlouhodobě figuruje mezi největšími vzdělávacími institucemi nabízejícími studijní programy výhradně v angličtině.