Takzvanou flexi novelu zákoníku práce má v blízké době schvalovat vláda a po ní poslanci. Nová pravidla by měla začít platit od ledna 2025. Víc jsme o novele psali zde: Převrat v zákoníku práce: Kratší výpovědi, delší zkušebka a dětská práce.

Novela by měla zavést řadu změn. Zásadní je pro mladé rodiny – k rodičovské si nově bude možné přivydělávat u téhož zaměstnavatele stejnou prací. Je to dobrý krok?

Adam Valíček Archiv Adam Valíček Adam Valíček je advokát. Specializuje se na pracovní právo, ochranu osobních dat a občanské právo.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a titul doktora práv získal na Masarykově univerzitě v Brně.

Je partnerem v advokátní kanceláři Valíček & Valíčková, kterou založil se svou manželkou. Kancelář poskytuje komplexní právní služby v pracovním, obchodním, občanském, trestním a rodinném právu.

Podle mého názoru se jedná o jednu z mála změn, ze které budou mít radost jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé. Dosavadní zákaz nutil zaměstnavatele, aby ho různými způsoby obcházeli. Měnili například název pozice, ačkoliv faktická náplň práce zůstávala stejná. To samozřejmě způsobovalo problémy a vytvářelo u zaměstnanců zbytečnou nejistotu. Matky a otcové na rodičovské dovolené zcela jistě uvítají možnost legálního přivýdělku a tím minimalizují snížení pracovních návyků. Po rodičovské dovolené bude jejich návrat na pracoviště snazší.

Rodiče se také budou moci vrátit z rodičovské na stejné pracoviště i stejnou pracovní pozici už před druhými narozeninami dítěte. Jak je to dnes?

Dnes je stejná pozice zaručena pouze matkám, které se vracejí do práce z mateřské dovolené, a v obdobném rozsahu i otcům. Mimo tyto případy musí podle stávajícího zákona zaměstnavatel zaměstnanci pouze přidělit práci, která náplní odpovídá ujednání v pracovní smlouvě. Není povinen zařadit zaměstnance po návratu z rodičovské dovolené (mimo rozsah mateřské dovolené) na původní místo ani pracoviště. A právě to by měla novela ve prospěch zaměstnanců změnit.

Co říkáte na změnu při opakovném sjednávání pracovního poměru na dobu určitou se zaměstnanci, kteří zastupují člověka na mateřské a rodičovské dovolené?

Jedná se o podstatné zjednodušení stávajícího způsobu sjednávání pracovního poměru na dobu určitou. Dnes zaměstnavatelé sjednávají pracovní poměr se zástupy často chybně. To má i takový důsledek, že zástupu vznikne pracovní poměr na dobu neurčitou. Zároveň je zaměstnanec chráněn tím, že stále je maximální doba určitá při opakování nebo prodloužení devět let.

Jakým posunem je podle vás zkrácení výpovědní doby, která začne běžet dnem doručení? Jak může být výpověď doručena a co musí splňovat?

Touto změnou se datum ukončení pracovního poměru sjednocuje, aby zaměstnavatelé nemuseli volit způsoby doručení tak, aby byla výpověď doručena v měsíci odeslání. Nyní totiž, pokud pošlete výpověď ve druhé polovině měsíce, může být doručena tentýž měsíc. Ale může taky uplynout 15 kalendářních dnů, než nastane fikce doručení. K doručení dojde až další měsíc a tím se celý pracovní poměr o jeden měsíc prodlouží.

Výpověď musí být vždy písemná, musí obsahovat jasnou identifikaci smluvních stran a pracovního poměru a v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele také jasné vymezení výpovědního důvodu. Zaměstnanec výpověď doručuje zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele je úprava přísnější. Výpověď musí být zaměstnanci doručena do vlastních rukou. A i toto doručení má další specifická pravidla, například že nejdřív je nutné pokusit se doručit výpověď zaměstnanci osobně třeba na pracovišti, než využijete k doručování držitele poštovní licence .

Výpovědní doba u výpovědí kvůli pochybení zaměstnance se má zkrátit na jeden měsíc. V čem to pomůže?

Pokud zaměstnanec dlouhodobě neplní požadavky zaměstnavatele, nedosahuje přiměřených výsledků nebo zásadním způsobem poruší pracovní kázeň či jinou povinnost, je jasné, že zaměstnavatel bude mít zájem na co nejrychlejším nahrazení takového zaměstnance někým spolehlivějším. To zkrácení výpovědní doby u těchto zaměstnanců umožní.

Pro zaměstnace je důležitá i změna zkušební doby. Ta by se měla prodloužit z maximálně tří na čtyři měsíce a u vedoucích pracovníků z šesti na osm měsíců…

Z pohledu zaměstnavatele se jistě jedná o velmi vítanou změnu, která umožní nové zaměstnance ověřit ještě o něco lépe než doposud. V řadě případů jsou tři měsíce málo. Zaměstnanci zase dostanou delší čas na rozmyšlenou, zda se jedná o to správné místo, které jim vyhovuje. Nicméně jednoznačně to pro ně zároveň představuje i prodloužení období nejistoty.

Nově si zaměstanci také budou moci po dohodě s firmou rozvrhnout pracovní dobu na pracovišti. Neudělá to ve firmách zmatky?

Může a nemusí. V prvé řadě bude totiž na zaměstnavateli, zda se to rozhodne zaměstnancům vůbec umožnit. Nemusí na rozvržení přistoupit. Podle mého názoru bude záležet především na schopnostech zaměstnavatele a na tom, jak funkční a jasná pravidla pro rozvržení pracovní doby nastaví. Myslím si, že to může velmi přispět ke spokojenosti zaměstnanců a většímu sladění pracovního a soukromého života.

Je dobré upozornit, že samorozvrhování sice bylo součástí flexibilní novely zákoníku práce, legislativními změnami se ale nyní přidalo k jiné novele zákoníku práce, která bude nově upravovat minimální mzdu. Je tak dosti možné, že samorozvrhování pracovní doby nás bude čekat již po létě, a ne až od příštího roku, jak se původně plánovalo.

Zajímavou novinkou je pak vyplácení mzdy v eurech. Kdo o to může požádat? Účet vedený v eurech je už dnes u většiny bank běžný.

Nepůjde pouze o eura, ale obecně o cizí měnu, ke které je vyhlašován kurz devizového trhu. Pokud bude chtít zaměstnanec pracující v České republice dostávat mzdu například v eurech, je nutné, aby splňoval jednu ze stanovených podmínek. Buď se musí jednat o cizince, nebo rodina tohoto zaměstnance musí žít v zahraničí, případně se musí jednat o osoby, které za prací vyjíždějí za hranice, tedy takzvané „pendlery“.

Zákon je v ostatních případech v otázce vyplácení mzdy v cizí měně bohužel jasně daný. Jiným způsobem, jak získat mzdu v eurech, je pak v mezích zákona již jen místo výkonu práce mimo Českou republiku. Z mého pohledu je to vítaná změna reflektující aktuální trh práce. Řada našich klientů to vítá, zaměstnávají cizince a výplata mzdy se jim úpravou velmi usnadní.

Chybí vám v novele ještě něco, s čím se v praxi běžně setkáváte a je třeba to změnit?

Ačkoliv předchozí novela zákoníku práce výrazně změnila a usnadnila možnosti elektronického doručování, stále tato úprava neodpovídá době. S jistou velmi malou nadsázkou lze říci, že je i nadále snadnější zřídit si bankovní účet a vzít úvěr než doručit zaměstnanci výpověď e-mailem.

V čem je u nás elektronické doručování výpovědi a dalších dokumentů zastaralé?

Ačkoli se elektronické doručování novelou z roku 2023 výrazně zjednodušilo a je skutečně lepší, než bývalo do září 2023, stále se jedná v dnešní době o zastaralejší a značně nejistý způsob. Pokud pomineme nutnost stále opatřovat písemnou výpověď zaručeným elektronickým podpisem zaměstnavatele, v případě sporu musí zaměstnavatel prokázat, že zaměstnanec výpověď obdržel. Zákon spojuje fikci doručení s dodáním, nikoli s odesláním. Nestačí tedy pouze doklad o odeslaném e-mailu. Takto bude muset zaměstnavatel postupovat a prokazovat i v případě, kdy na denní bázi komunikuje e-mailem se zaměstnancem.

Jaký je váš názor na výpověď bez udání důvodu, která nakonec v novele není, ale hodně se o ní diskutovalo? Nebylo by dobré ji v nějaké formě zavést?

Myslím, že nezavést výpověď bez udání důvodu v tehdejší podobě bylo správným krokem. Ačkoli osobně jsem spíše příznivec této možnosti, v návrhu mi chyběly garance pro zranitelnější kategorie zaměstnanců.

Když to shrneme, jak tedy z pohledu experta na pracovní právo předloženou flexibilní novelu zákoníku práce hodnotíte? Budeme mít díky ní, pokud bude přijata, skutečně moderní a pružný pracovní trh?

V novele jsou obsaženy změny, které by ke zvýšení flexibility a zjednodušení pracovních vztahů – i na mezinárodní úrovni – mohly jednoznačně přispět. Ambice by tedy jistě měla, ale že by byla tak zásadní, jak se občas prezentuje, to si nemyslím. S velkými změnami se však po zavedení do praxe téměř vždy pojí i nejedna nedořešená otázka a existuje mnoho problémů, které bude po případné účinnosti novely nutné postupně dořešit.

Které problémy máte na mysli?

Jedním z velkých problémů jsou neustále změny zákoníku práce. Když se podíváte na právní úpravu doručování během posledních pěti let, zjistíte, že prošla několikrát výraznými změnami. Poslední proběhla v říjnu 2023 a po roce zde máme další. Zaměstnavatelé mají značné problémy se v těchto neustálých změnách vyznat.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

