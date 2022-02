Jako Tečka. Místo občanky stačí QR kód v mobilu

Už brzy mají odpadnout odpadnout starosti se zapomenutou občankou či řidičákem. Nová vláda chce v rámci digitalizace státu „co nejrychleji – nejpozději v roce 2023“ zrušit povinnost nosit u sebe plastové doklady. Nahradí je elektronická varianta v mobilu.

Vlastnit občanský průkaz musí každý, kdo má trvalé bydliště v Česku a oslavil patnácté narozeniny. Nosit pořád u sebe ho sice nemusíte, nicméně je to praktické: hodně to usnadní prokazování totožnosti, když u sebe nemáte jiný doklad jako řidičský průkaz nebo cestovní pas.

Vláda chce vyjít vstříc lidem, kteří u sebe nechtějí zbytečně nosit plastové kartičky a rádi by používali třeba jen mobilní telefon nebo chytré hodinky. Občanský průkaz a některé další doklady by se proto měly přesunout do aplikace. Místo kartiček by se lidé prokazovali QR kódem.

Podobně už dnes funguje státní aplikace Tečka, kterou lidé měli během koronavirových omezení ukazovat například při vstupu do restaurací nebo provozoven služeb. Právě podobnost s Tečkou by mohla zavedení digitálních dokladů urychlit.

Nejpozději na konci ledna 2025 pak chce mít vláda plně digitalizovanou státní správu. Pro občany by to znamenalo rychlejší a jednodušší komunikaci se státem. „Důsledně budeme vymáhat, aby mezi úřady obíhala data, nikoli občan. Pokud občan státu data jednou poskytne, už je po něm stát nesmí znovu vyžadovat,“ píše ve svém programovém prohlášení koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Náměstek ministra pro místní rozvoj Ondřej Profant očekává, že v první fázi si budou lidé moci do aplikace nahrát občanský, řidičský a zbrojní průkaz nebo také potvrzení o nejvyšším dosaženém vzdělání.

„V další fázi může jít víceméně o jakýkoliv další dokument, který prokazuje nějakou skutečnost. Nabízí se třeba prokázání zdravotního či jiného pojištění či profesní osvědčení. Mnohdy to však není věc čistě státu, ale je třeba zapojit například profesní komory nebo pojišťovny, což jsou obvykle soukromé firmy,“ vysvětluje Profant. Ideální variantou do budoucna podle něj bude možnost nahrát do aplikace všechny doklady.

Přechod na digitální podobu identifikačních průkazů bude zcela dobrovolný. „Lidé se budou moci sami rozhodnout, které doklady do aplikace budou chtít nahrát a které ne,“ říká Profant. Zda je pak lidé budou moci i smazat, už nesdělil.

Výhody jsou podle Profanta ve sjednocení dokladů do jednoho zařízení a možnosti užití dokladů například i online. „Nevýhody nejsou, protože zůstane plně zachován i současný systém plastových kartiček a kdo nebude chtít, nemusí mít s digitální formou dokladů nic společného,“ dodává. Připomíná, že obdobnou službu zavedli poskytovatelé platebních karet a slaví velký úspěch. Spousta lidí si zvykla a platí mobilem či hodinkami.

Se zavedením novinky Česko čeká na Evropskou unii, která připravuje systém elektronické peněženky digitálních identit. S digitální občankou se pak budete moci prokazovat kdekoli v EU. Novinku může česká vláda zavést až poté, kdy EU dokončí proces přijetí nařízení známého pod označením eIDAS 2.0.

„To budeme finišovat při našem předsednictví EU v druhé polovině tohoto roku. Ještě několik měsíců se pak bude jednat o samotném standardu. Poté se musí vytvořit implementace pro základní služby – například státní doklady – a zároveň musí přijít osvěta pro ty, kteří s doklady pracují. Čili na začátku roku 2023 bude jasná technická specifikace a změnu dokladů můžeme uvést v život,“ říká Profant.

V Česku už existuje speciální aplikace s názvem eDokladovka, kterou připravila Státní tiskárna cenin. „Zda proběhne vývoj nové aplikace, či bude možno využit existujícího řešení, se rozhodne, jakmile budeme znát standard na úrovni EU,“ odpovídá Profant na otázku, zda vše bude fungovat přes tuto aplikaci.

Vydávání a prodlužování elektronických dokladů bude fungovat stejně jako dnes. „Pokud nějaký údaj přestane být aktuální (změna bydliště, vyprší lhůta pro stáří fotografie), tak občanovi bude vystaven nový doklad. V tomto případě nový soubor dat. Obdobně jako dnes dostanete při každém očkování proti covidu nový QR kód, kterým se prokazujete,“ vysvětluje Profant.

O otázku bezpečnosti se podle něj občané bát nemusí. „Přístup do aplikace bude zabezpečen. Doklady se budou získávat primárně přes Identitu občana, obdobně jako dnes máte možnost získat Covidpass. V současnosti předpokládám, že se uživatel přihlásí a vybere si, které doklady chce nahrát pro offline použití,“ dodává.

Už schválený zákon zruší i povinnost předkládat při silničních kontrolách řidičský průkaz, se změnou ale zatím počítá až od roku 2025. Nově by měl stačit občanský průkaz a policisté si už pak v databázi sami dohledají, zda má řidič potřebné oprávnění.

