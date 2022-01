Zelená karta stačí v mobilu. Úřad zrušil pokutu

Ministerstvo: Ze zákona nevyplývá, že by řidič při silniční kontrole musel předložit doklad o povinném ručení na papíře. Může být i v elektronické podobě – pokud ji má u sebe.

| rubrika: Co se děje | 4. 1. 2022

Při silniční kontrole stačí předložit takzvanou zelenou kartu v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu, typicky ve formátu PDF nebo v mobilní aplikaci některých pojišťoven. Potvrdilo to ministerstvo financí. Doklad o zaplaceném povinném ručení není podle ministerstva nutné předložit výlučně v listinné podobě.

Takzvanou zelenou kartu už posílají všechny pojišťovny klientům e-mailem přinejmenším od července 2020, od kdy mezinárodní dohoda evropských zemí umožnila, aby si lidé mohli tento dokument vytisknout i na bílém papíře. Pojišťovny Allianz, ČSOB, Direct a Pillow navíc nabízejí stažení nebo zobrazení zelené karty v jejich mobilní aplikaci.

Elektronická podoba se může hodit třeba v situaci, kdy vám skončila platnost předchozí (vytištěné) zelené karty, zatímco novou jste si zapomněli vytisknout nebo vzít s sebou.

Ministerstvo je pro

Běžná praxe byla dosud taková, že policisté vyžadovali potvrzení o zaplaceném povinném ručení na papíře. Chtěli to i po řidiči ze Středočeského kraje při silniční kontrole v listopadu 2019, když předložil zelenou kartu jen elektronicky v mobilním telefonu.

Řidič, který za to dostal pokutu 1500 korun, se s rozhodnutím policistů nesmířil. Po sérii odvolání skončil celý případ na ministerstvu financí (na něj se obrátilo ministerstvo dopravy). To rozhodlo ve prospěch řidiče, zrušilo předchozí rozhodnutí správních orgánů nižších stupňů a vrátilo jim případ k novému projednání, při němž budou vázány právním názorem ministerstva.

„Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla výslovně nestanovuje požadavky na podobu zelené karty, protože zákonem použitá slova „předložit“, „vydat“ či „osvědčení“ jsou z hlediska podoby písemnosti neutrální a mohou se týkat jak listinné, tak elektronické podoby,“ vysvětluje Anna Vasko z tiskového oddělení ministerstva financí.

Ministerstvo vzalo v úvahu také fakt, že zelená karta v papírové podobě nemá žádné zvláštní ochranné prvky, které by zvyšovaly její průkazní funkci (na rozdíl třeba od řidičského nebo občanského průkazu).

„Uplatňování veřejné moci v právním státě nemůže být pouze mechanickým vynucováním stanovených pravidel, ale vždy musí brát v úvahu také smysl a účel, který pravidla sledují. Smyslem a účelem povinnosti podle § 17 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti je zajistit, aby policista mohl při silniční kontrole relativně snadno ověřit, zda je k vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti,“ píše ministerstvo. Možnost ověření není nijak ztížena, když řidič předloží zelenou kartu v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu.

Policista nemusí čekat dlouho

Specifická je však podle ministerstva situace, kdy řidič u sebe nemá kartu ani v papírové, ani v elektronické podobě, a teprve při kontrole policistou požádá svou pojišťovnu o její dodatečné zaslání v elektronické podobě. Tato situace zřejmě nastala i v konkrétním případě, o němž ministerstvo rozhodovalo. Podle zákona přitom řidič musí mít osvědčení „u sebe“ a předložit ho „na požádání“.

„Zákon sice výslovně nestanoví lhůtu pro splnění této povinnosti, nicméně ze zmíněné formulace, jakož i ze smyslu a účelu silniční kontroly, vyplývá, že lhůta pro předložení zelené karty je poměrně krátká; tolerovat lze krátký časový odstup v řádu desítek sekund nebo nízkých jednotek minut, který je potřebný například k nalezení zelené karty mezi dalšími dokumenty ve vozidle, k jejímu vyjmutí z pouzdra nebo ze zavazadla a podobně, neboť takto určený časový odstup nijak nenarušuje smysl a účel silniční kontroly. Stejný závěr se přitom musí uplatnit i v případě předložení zelené karty v elektronické podobě,“ zdůrazňuje ministerstvo financí.

Řidič tedy nemůže požadovat, aby policista prodlužoval silniční kontrolu tím, že mu poskytne dodatečný čas pro zaslání zelené karty pojišťovnou. Elektronickou kartu tedy musí předložit bez zbytečného prodlení. „Je potřeba, aby měl v nějaké podobě zelenou kartu přímo u sebe. Není možné, aby v okamžiku kontroly teprve kartu poptával u pojišťovny, nechával si ji zasílat a podobně," říká Veronika Nová, mluvčí České asociace pojišťoven.

Papír je jistota

I když je právní názor ministerstva jasný, v praxi se stále můžete setkat s tím, že policisté elektronickou zelenou kartu neuznají. Policejní prezidium si totiž zatím celou věc s ministerstvem financí neujasnilo.

„O tom, jak se toto rozhodnutí promítne do metodických postupů, aktivně jednáme s Policií ČR,“ píše ministerstvo financí. „Ministerstvo jsme oslovili a čekáme na stanovisko. Principiálně Policie ČR nemá žádný problém s digitalizací, nicméně je nutné respektovat platnou legislativu,“ říká mluvčí policejního prezidia David Schön.

Spoléhat se na to, že za zelenou kartu předloženou pouze v mobilu nedostanete pokutu, tedy zatím nemůžete. Pokud byste ji ale dostali a odvolali se, pravděpodobně uspějete stejně jako řidič z případu, o němž ministerstvo rozhodovalo. A kdyby ani to nepomohlo, musel by rozhodnout soud.

„Zelenou kartu doporučujeme klientům vytisknout, je to nejpraktičtější řešení. Z našich zkušeností vyplývá, že Policie ČR či úřady zatím stále vyžadují spíše její fyzickou podobu, tedy papírovou – ačkoliv elektronická varianta není vyloučena. Vytištěním se předejde případným komplikacím, ať už při zmíněné kontrole nebo třeba při vybití mobilního telefonu," říká Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

A jestli jezdíte do zahraničí, je papírový doklad o sjednaném povinném ručení stále nutností. „Důležité je zdůraznit, že stanovisko se týká pouze území Česka. Na území jiných států platí odlišné zákony a při cestě do zahraničí je vždy nutné mít s sebou papírovou zelenou kartu,“ potvrzuje Martin Podávka, spoluzakladatel Pillow pojišťovny.

Méně starostí v budoucnu?

Proč zatím nestačí samotný fakt, že máte zaplacené povinné ručení? Tomu, abyste si nemuseli s předkládáním zelené karty dělat starosti vůbec, brání pouze legislativa.

„Dnešní doba a technologie umožňují, aby řidič vůbec zelenou kartu mít nemusel, a to ani fyzicky, ani v mobilu. Při silniční kontrole si může policie v databázích ověřit, že je vozidlo pojištěno,“ připomíná Milan Káňa, mluvčí Kooperativy.

Na zavedení automatizované elektronické kontroly pojištění už státy Evropské unie pracují. V blízké budoucnosti tak nebudou zelené karty potřeba vůbec. „Papírová zelená karta bude potřebná pouze v některých státech, které nebudou schopné zavést automatizovanou kontrolu přes databázi pojištěných vozidel," říká Klára Bílá z marketingového oddělení Pojišťovny VZP.

Podle už schváleného zákona nebude v Česku potřeba předkládat řidičský průkaz – ale teprve od roku 2025. To, že máte řidičské oprávnění, si policista bude moct ověřit na dálku v centrálním registru řidičů.

